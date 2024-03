Hohenahr: Ölspur auf Waldweg in Bischoffen hinterlassen

Am Freitag (01.03.24) stellte ein Zeuge in der Gemarkung „Heege“ eine Ölspur auf einem Waldweg von der Zollbuche in Richtung der Windräder fest. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein bislang unbekannter Verursacher den Weg mit seinem Fahrzeug und sich an einem größeren Stein die Ölwanne aufriss. Danach verursachte er eine Ölspur von etwa 15 Metern. Im weiteren Verlauf wurde die Spur dann schmaler. Der Verursacher müsste den großen Ölverlust eigentlich bemerkt haben, entfernte sich jedoch, ohne sich um die Bodenverunreinigung zu kümmern. Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Wetzlar: MTB am Forum entwendet

Ein Unbekannter entwendete in der Straße „Am Forum“ in Niedergirmes ein grauschwarzes Mountainbike des Herstellers Haibike. Der Unbekannte machte sich am Dienstag (05.03.24) zwischen 19.50 und 20.15 Uhr bei den Fahrradständern an dem Fahrrad zu schaffen. Wer kann Hinweise auf den Täter oder zum Verbleib des etwa 2.500 Euro teuren Bikes machen? Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.