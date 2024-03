LKW kollidiert mit Schrankenbaum – Fahrer geflüchtet

Gießen (ots) – Ein bislang Unbekannter befuhr heute Morgen (7.3. / 6:44 Uhr) mit

seinem LKW auf der Rödgener Straße in Gießen den Bahnübergang (Bahnstrecke von

Gießen in Richtung Fulda) und kollidierte mit einem Schrankenbaum. Der

Triebfahrzeugführer der Hessischen Landesbahn 24761 sah den LKW noch mit dem

Heck auf dem Bahnübergang und leitete eine Schnellbremsung ein. Beim

Abbiegevorgang des LKW soll sich wohl der Schrankenbaum gesenkt und auf dem Heck

des LKW zum Stehen gekommen sein. Glücklicherweise konnte der LKW-Fahrer den

Bahnübergang noch rechtzeitig verlassen, sodass es zu keiner Kollision kam.

Verletzt wurde durch die Schnellbremsung niemand! Anschließend soll sich der

Fahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Durch den Vorfall kam es zu

Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Vorfall, insbesondere zu dem

beteiligten Fahrzeug oder dem Fahrer geben kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Rabenau: Mann entblößt sich – Zeugensuche

Ein unbekannter Mann fuhr am Montag (4.3.2024) auf einem E-Scooter den die Straße „Am Schwimmbad“ angrenzenden Radweg zwischen Kesselbach und Odenhausen entlang.

Er fuhr zunächst an einer 53-jährigen Fußgängerin vorbei. Kurze Zeit später sah die Frau den Unbekannten, wie er in einem frei einsehbaren Gebüsch vor ihr onanierte. Auf Ansprache reagierte der Mann nicht, die Frau entfernte sich von dem Mann und verständigte im Nachgang die Polizei.

Den Exhibitionisten schätzte die Frau 20-25 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Er war schlank und hatte ein „deutsches Erscheinungsbild“. Er war komplett schwarz gekleidet und hatte eine Strickmütze mit Schild, ähnlich dem einer Kappe, auf. Der Unbekannte war auf einem silberfarbenen E-Scooter unterwegs.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer hat den unbekannten Mann gesehen? Wer kann Hinweise auf die Identität des gesuchten Mannes geben?

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Reizgas gesprüht und beleidigt – Zeugen gesucht

In der Henriette-Fürth-Straße fuhr am Mittwochabend (6.3.2024) eine Unbekannte mit einem Fahrrad. In Höhe der Hausnummer 18 traf sie auf eine Frau und eine Gruppe Jugendlicher.

Sie beleidigte und bedrohte die Personen zunächst verbal. Kurz darauf sprühte sie mutmaßlich Reizgas in Richtung der Personen. Sie beleidigte die Personen rassistisch und fuhr im Anschluss davon. Es wurde niemand verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr.

Die Frau war auf einem Damenrad unterwegs, auf dem Gepäckträger befand sich ein Fahrradkorb. Die Zeugen schätzen die Unbekannte etwa 40 Jahre alt. Sie hatte helle Haut und braune, zum Zopf gebundene Haare. Sie trug eine rote Jacke und eine schwarze Hose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Fahrradfahrerin machen?

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Linden: Kennzeichen geklaut

Ein Skoda-Fahrer parkte sein Auto am Mittwoch (6.3.2024) auf dem Pendlerparkplatz in der Gießener Pforte in Großen-Linden. Er stellte den schwarzen Superb gegen 9 Uhr ab. Als er gegen 17.35 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass beide Kennzeichenschilder fehlten.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann Hinweise auf den Verbleib der Kennzeichenschilder GI-FF 25 E geben?

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Linden/A45: Brennendes Fahrzeug sorgt für Behinderungen

Gegen 16 Uhr geriet ein BMW am Mittwoch (6.3.2024) aus derzeit ungeklärter Ursache in Brand. Es wurde niemand verletzt. Die Fahrerin fuhr zuvor auf der Autobahn 45 zwischen dem Gambacher Kreuz und dem Gießener Südkreuz und konnte das Fahrzeug noch auf dem Standstreifen zum Stehen bringen. Sie wurde nicht verletzt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Strecke zeitweise voll gesperrt. Die Sperrung konnte erst gegen 18 Uhr vollständig aufgehoben werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, die Ursache des Brandes muss nun ein Gutachter klären. Ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.