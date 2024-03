Sachbeschädigung an Hallenbad

Polizei Hessisch Lichtenau

Nachträglich mitgeteilt wird noch eine Sachbeschädigung, die sich bereits am vergangenen Wochenende in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Hessisch Lichtenau zugetragen hat. Zwischen dem 01.03.24, 20:00 Uhr und dem 02.03.24, 01:36 Uhr haben Unbekannte die Glasscheiben im Eingangsbereich und auch im Schwimmbeckenbereich des Hallenbadgebäudes beschossen. Diese wurden mit Kugeln in verschiedenen Farben vermutlich aus einer Softair-Waffe „abgefeuert“. Insgesamt konnten bei der Tatortaufnahme 17 Einschusslöcher festgestellt werden, wodurch ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR entstand. Tatverdächtig sind drei männliche Personen, die sich in der Tatnacht der Eingangstür näherten und diese augenscheinlich begutachteten. Einer der Personen trug eine helle Jacke, die anderen beiden Personen waren dunkel gekleidet. Alle waren von schlanker Gestalt und dürften im jugendlichen oder heranwachsenden Alter sein. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05602/93930 entgegen.

Unfall auf Tankstellengelände

Vor der Waschanlage auf dem Tankstellengelände in der Straße „Auf dem Steineckel“ in Bad Sooden-Allendorf fuhr gestern in der Mittagszeit ein 60-Jähriger aus Asbach mit seinem Pkw zurück. Dabei fuhr er mit der Anhängerkupplung des Autos gegen den Kühlergrill des dahinterstehenden Autos, das von einem 59-Jährigen aus Lutter gefahren wurde. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Unfall beim Einparken

Um 07:23 Uhr befuhr gestern Morgen eine 34-Jährige aus dem Südeichsfeld mit ihrem Pkw die Landgrafenstraße in Eschwege, wo sie beabsichtigte rückwärts einzuparken. Dabei touchierte sie einen geparkten Pkw Ford, wodurch ein Sachschaden von ca. 1800 EUR entstand.

Unfallflucht

Um 10:50 Uhr parkte gestern Vormittag eine 77-Jährige aus der Gemeinde Wehretal ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand im Steinweg in Abterode gegenüber dem Parkplatz der Sparkasse. Von dort fuhr ein Pkw rückwärts auf die Straße und dabei gegen den geparkten Pkw der 77-Jährigen. An deren Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise: 05651/9250.

Blumenkübel angefahren und geflohen

In der Zeit von Dienstag, 05.03.2024, 19:15 Uhr bis Mittwoch, 06.03.2023, 06:30 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in Bad Sooden-Allendorf in der Werrastraße. Ein Pkw-Fahrer fuhr zu dicht an einem Blumenkübel vorbei und beschädigte diesen. Er parkte sein Fahrzeug – einen roten VW Golf III – dann beim benachbarten Aldi-Markt und entfernte sich offensichtlich zu Fuß von seinem Fahrzeug. Es entstand Sachschaden von ca. 2.300 EUR. Die Polizei prüft zudem, ob der Pkw auch für die Unfallflucht am 05.03.24 in der Wahlhauser Straße in Bad Sooden-Allendorf infrage kommt. Bei dieser Flucht wurde ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel umgefahren und Fahrzeugteile eines VW Golfs aufgefunden. Hinweise: 05651/9250 oder 05652/9279430.

Wildunfall

Um 21:35 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das die B 7 in der Gemarkung von Harmuthsachsen überquerte und dabei von dem Pkw eines 33-Jährigen aus Sontra erfasst wurde. Das Reh verendete an der Unfallstelle; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 700 EUR angegeben.

Sachbeschädigung am Werratalsee

Wie jetzt angezeigt wurde, kam es am Südwestufer des Werratalsees zu einer Sachbeschädigung. Nach Auskunft der Stadt Eschwege haben Unbekannte dort mehrere Holzbohlen an dem städtischen Überlaufwerk eingebracht. Dadurch kam es zu einer deutlichen Erhöhung des Wasserspiegels. Ein ordnungsgemäßes Ablaufen des Wassers im Werratalsee war dadurch nicht mehr gewährleistet. Inwieweit dadurch die Tauchplane am Badestrand Südufer beschädigt wurde oder andere Sachschäden entstanden sind, bedarf noch weiterer Prüfungen. Festgestellt wurde der Sachverhalt am 26.02.24. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651 9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 06:36 Uhr befuhr heute Morgen eine 44-Jährige aus der Gemeinde Berkatal von Sontra in Richtung Hornel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Sachbeschädigung auf Baustellengelände

In der Nacht vom 06./07.03.24 wurde auf dem Baustellengelände der BAB 44 in der Gemarkung von Sontra-Wichmannshausen das Abwurfband einer Siebanlage durch Unbekannte zerschnitten. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Am gestrigen Nachmittag stieß vermutlich beim Verladen der Ware eine unbekannte Person mit dem Einkaufswagen gegen einen geparkten Audi A 3, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Schaden wurde gegen 16:08 Uhr auf dem Parkplatz des DM-Marktes im Mühlweg in Hessisch Lichtenau festgestellt. Hinweise auf den Verursacher: 056502/930930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Rangieren

Um 15:14 Uhr touchierte gestern Nachmittag eine 54-Jährige aus Großalmerode beim Rangieren mit einem Postfahrzeug einen geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich im Bereich Rosenweg/ Seitenstraße in Roßbach.

Pkw-Brand

Um 13:43 Uhr wurde gestern Mittag ein Pkw-Brand zwischen Unterrieden und Neuseesen gemeldet. Es stellte sich heraus, dass im Bereich einer Unterführung „Bebenroth“ auf einem Wirtschaftsweg ein Pkw Audi A 6 brannte, worauf die Feuerwehr alarmiert wurde. Der Audi brannte im Frontbereich aus, zu einem Auslaufen von Betriebsstoffen kam es nicht. Ursächlich dafür dürfte eine technische Ursache sein.