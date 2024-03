Geschädigte gesucht – Unerlaubte Spendensammlungen

Vogelsbergkreis. Zwei Männer osteuropäischer Herkunft führten nach aktuellem Kenntnisstand am Dienstag (05.03.) an unterschiedlichen Orten im Vogelsbergkreis Spendensammlungen für einen nachweislich nicht existenten Landesverband für Behinderte und Taubstumme Kinder durch. Im Zuge dessen übergaben mehrere Personen Bargelder an die Männer. Eine Zeugin informierte schließlich die Polizei über ihren Verdacht des Betrugs. Beamte der Polizeistation Hersfeld nahmen die angeblichen Spendensammler schließlich fest und stellten deren mitgeführtes Bargeld sicher. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen und müssen sich nun wegen des Verdachtes des Betrugs verantworten.

Die Kriminalpolizei in Alsfeld sucht nun nach den gutgläubigen Spendern sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt oder den beiden 21 und 26 Jahre alten Männern, von denen einer zur Tatzeit eine braune Lederjacke und Jeans getragen haben soll, geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle. In diesem Zusammenhang befinden sich im Anhang der Pressemitteilung zwei Bilder der sichergestellten Spendentafeln.

Fahrraddiebstahl

Schotten. Zwei E-Bikes im Wert von circa 8.500 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (06.03.) aus einer Doppelgarage eines Einfamilienhauses. Im Tatzeitraum, zwischen 19 Uhr und 8 Uhr, waren die beiden Fahrräder nach aktuellem Kenntnisstand mit einem Kettenschloss gesichert gewesen. Die Zweiräder haben einen Gesamtwert von rund 8.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrerflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (04.03.), gegen 10.30 Uhr, parkte ein 66-jähriger Fahrer eines Ford Focus aus Bad Hersfeld am rechten Fahrbahnrand am Theodor-Heuss-Platz. Als er rund 15 Minuten später zurückkam, stellte er einen erheblichen Sachschaden an seinem Fahrzeug fest. Dieses war nicht mehr verkehrssicher und musste abgeschleppt werden. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld,Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Auf Parkplatz zusammengestoßen Bad Hersfeld. Am Dienstag (05.03.), gegen 12.45 Uhr, stießen eine 53-jährige Fahrerin eines VW Polo aus Bad Hersfeld und eine 43-jährige Fahrerin eines Mercedes Benz aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Max-Becker-Straße beim Rückwärtsfahren gegeneinander. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.

Zwei Leichtverletzte

Philippsthal. Am Sonntag (03.03.), gegen 5 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Audi aus Bad Salzungen die Straße „Am Zollhaus“ aus Richtung Philippsthal in Richtung Vacha. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Beet und kollidierte mit der Ecke eines Gebäudes. Er sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Zusammenstoß

Alheim. Am Mittwoch (06.03.), gegen 11.25 Uhr, fuhr eine Dacia-Lodgy-Fahrerin aus Ludwigsau in Baumbach von der Sterkelshäuser Straße kommend in die Braacher Straße in Richtung Rotenburg. Eine Renault-Clio-Fahrerin aus Rotenburg parkte am rechten Fahrbahnrand in der Braacher Straße und fuhr von diesem an, hierbei stieß dieser seitlich mit dem Dacia zusammen. Es entstand Sachschaden von rund 2.750 Euro.

Fensterscheibe beschädigt – Versuchter Diebstahl von Katalysator

Fulda (ots)

Fensterscheibe beschädigt

Eiterfeld. In der Straße „Untere Trift“ im Ortsteil Arzell haben Unbekannte am Dienstag (05.03.), gegen 14 Uhr, eine Scheibe eines Einfamilienhaus beschädigt. Die Täter beschossen die Glasscheibe mit einem unbekannten Gegenstand und verursachten einen Schaden von circa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl von Katalysator

Hilders. Am Mittwochmittag (06.03.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor versucht hatten, den Katalysator eines VW-Transporters, der in der Straße „Battentor“ abgestellt war, zu entwenden. Dabei entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de