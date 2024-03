Wiesbaden: Die Polizei-News

Falsche Handwerker,

Wiesbaden, Josef-Brix-Straße, Mittwoch, 06.03.2024, 12.30 Uhr bis 13 Uhr

(ro) Ein falscher Handwerker verschaffte sich in Wiesbaden am Mittwoch Zugang zu

der Wohnung einer lebensälteren Dame und durchsuchte diese nach

Wertgegenständen. In der Josef-Brix-Straße sprach ein Mann, der sich als

Handwerker ausgab, die Geschädigte vor ihrer Haustür an. Unter dem Vorwand die

Wasserleitungen prüfen zu müssen, konnte er die 77-jährige überzeugen, ihn in

ihre Wohnung zulassen. Der falsche Handwerker lenkte die Dame in ihrem

Badezimmer ab. Vermutlich durch die noch offenstehende Wohnungseingangstür drang

währenddessen ein weiterer Täter in die Wohnung ein, der diese nach

Wertgegenständen durchsuchte. Beide verließen im weiteren Verlauf ohne Beute die

Wohnung. Der falsche Handwerker wurde als 1,75 Meter groß, mit schlanker Statur

und schwarzen Haaren beschrieben. Er sei ca. 30 Jahre alt, sprach akzentfreies

Deutsch und trug einen bunten Anorak sowie grüne Gummihandschuhe.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 /

345-0 entgegen.

Zahlreiche Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Biebricher Allee, Donnerstag, 29.02.2024 bis Freitag 01.03.2024

(ro)In den letzten Tagen wurden in Wiesbaden zahlreiche Fahrzeuge zerkratzt.

Alle waren in der Biebricher Allee ordnungsgemäß abgestellt. Ein Mann meldete

die Tat am Mittwoch bei der Polizei. Der Wiesbadener hatte seinen PKW am

Donnerstagabend abgestellt und am Freitag die Beschädigung festgestellt. Bei der

Anzeigenaufnahme konnten von den herbeigerufenen Polizeibeamten 13 weitere

beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, die durch die Unbekannten zerkratzt

wurden. Alle PKW waren ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der

Gesamtschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 2540 entgegen.

Gaststätte von Einbrecher heimgesucht, Wiesbaden, Röderstraße, Montag,

04.03.2024 bis Mittwoch 06.03.2024

(mb) Unbekannte Täter sind zwischen Montag und Mittwoch in eine Gaststätte in

der Röderstraße eingebrochen. Die Einbrecher drangen durch ein gewaltsam

geöffnetes Fenster in den Gastraum ein und machten sich anschließend an drei

Spiel- und einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Neben dem hinterlassenen

Sachschaden, der sich im mittleren vierstelligen Bereich bewegt, entwendeten die

Täter das vorgefundene Bargeld sowie zwei Elektrogeräte. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Wenzel-Jaksch-Straße, Mittwoch 06.03.2024, 16:30 Uhr bis 20:30 Uhr

(mb) Unbekannte Täter sind am Mittwoch in eine Wohnung in der

Wenzel-Jaksch-Straße eingebrochen. Zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr gelangten

die Täter über die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung und durchsuchten die

Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Bei dem Diebesgut handelt es sich

ausschließlich um Schmuck von unbekanntem Wert. Der Sachschaden wird auf etwa

1.000 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen keine vor. Diese nimmt die

Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

Festnahme nach Aufbruchsversuch eines Zigarettenautomaten, Wiesbaden,

Freudenbergstraße, Donnerstag 07.03.2024, 01:06 Uhr

(mb) In der zurückliegenden Nacht nahm die Wiesbadener Polizei eine Person nach

einem Aufbruchsversuch eines Zigarettenautomaten fest. Zuvor versuchten vier

Täter arbeitsteilig einen Zigarettenautomaten in der Freudenbergstraße

aufzubrechen. Gegen 01:06 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei, da er

verdächtige Geräusche außerhalb seiner Wohnung hörte. Eintreffende Polizeikräfte

konnten einen Täter in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Die übrigen drei

Täter entkamen unerkannt. Einer der flüchtigen Mittäter hatte einen Bart und

trug eine schwarze Kappe sowie eine rot-weiße Jacke. Ein anderer Täter konnte

mit schwarzer Kappe und dunklem Hoodie beschrieben werden. Der vierte Täter war

unauffällig dunkel gekleidet. Am Tatort und im Umfeld wurden zurückgelassenes

Aufbruchswerkzeug und ein Rucksack sichergestellt. Am Automaten entstand ein

Schaden in etwa 200 Euro. Der 36-jährige Festgenommene aus Heidenrod wurde nach

der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeuginnen und

Zeugen, die eventuell die Flucht der Mittäter beobachtet haben, melden sich

bitte bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0.

Räuberischer Diebstahl in Modegeschäft, Wiesbaden, Friedrichstraße, Mittwoch

06.03.2024, 19:18 Uhr

(mb) Ein 23-jähriger Wohnsitzloser wurde am Mittwochabend beim Diebstahl von

hochwertiger Kleidung ertappt und versuchte auf rabiate Weise zu flüchten.

Nachdem der Täter durch den Ladendetektiv beim Verlassen des Geschäftes in der

Friedrichstraße angesprochen und zum Büro geführt wurde, schlug dieser um sich

und versuchte zu flüchten. Durch einen weiteren Ladendetektiv konnte der Täter

dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die beiden

Ladendetektive wurden leicht verletzt. Da der Festgenommene zuvor die Tat

arbeitsteilig in weiblicher Begleitung verübt hatte, wurde Ausschau nach der

Mittäterin im Geschäft und im Nahbereich gehalten, was letztlich zur Festnahme

einer 18-jährigen Wohnsitzlosen führte. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen

abgeschlossen waren, wurden beide Festgenommenen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kleidungsstücke im Wert von mehreren hundert Euro wurden vom Geschäft

einbehalten.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Drei Verletzte bei Unfall auf A 66,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Mittwoch, 06.03.2024, 19:10 Uhr

(wie) Am Mittwochabend sind bei einem Auffahrunfall auf der A 66 bei Wiesbaden

drei Personen verletzt worden. Ein 48-Jähriger befuhr mit einem Fiat die A 66 in

Richtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Erbenheim und Nordenstadt

musste ein vorausfahrender 55-Jähriger seinen Audi an einem Stauende abbremsen.

Dies bemerkte der Fiat-Fahrer offensichtlich zu spät und prallte gegen das Heck

des Audi. Bei der Kollision wurden beide Fahrer sowie ein 60-jähriger Beifahrer

in dem Audi verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst behandelt, der

55-Jährige musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die

Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 20.000 EUR.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Bei Auseinandersetzung Holzlatte eingesetzt,

Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Mittwoch, 06.03.2024, 17:12 Uhr

(fh)Am Mittwochabend kam es vor einem Getränkemarkt in Taunusstein-Hahn zu einer

handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Männern, bei dem eine Holzlatte zum

Einsatz kam. Gegen 17:12 Uhr meldeten Zeugen die Schlägerei auf dem Parkplatz

des Marktes in der Kleiststraße. Schnell wurden Polizeitreifen nach Taunusstein

entsandt, wo die allesamt alkoholisierten Beteiligten, darunter ein am Bein

verletzter 40-Jähriger sowie der 35 Jahre alte Hauptaggressor, angetroffen

werden konnten. Für den Jüngeren ging es zur Dienststelle, wo eine Blutentnahme

und ein Strafverfahren auf ihn warteten. Im Anschluss an die Maßnahmen durfte er

wieder seines Weges gehen.

Schockanrufer und falsche Polizeibeamten, Taunusstein-Bleidenstadt /

Waldems-Bermbach, Mittwoch, 06.03.2024,

(fh)Am Mittwoch versuchten Betrüger auf unterschiedlichsten Wegen Bürgerinnen

und Bürger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis um ihr Erspartes zu bringen, zum Glück

ohne Erfolg. In einem Fall gaben sich die Täter einer Dame aus Taunusstein

gegenüber am Hörer als ihre Tochter und Polizeibeamte aus. Mit ihrer

professionellen sowie schauspielerisch geschulten Gesprächsführung versuchten

sie die Angerufene zu überzeugen, dass die vermeintliche Tochter einen schweren

Autounfall verursacht habe und nun festgenommen worden sei. Mit Hilfe einer

Kaution in fünfstelliger Höhe könne die Haft abgewendet werden. Die

Taunussteinerin zeigte sich alles andere als geschockt, legte auf und

informierten die Polizei.

Ebenfalls am Mittwoch bissen falsche Polizeibeamte bei einer Rentnerin aus

Waldems auf Granit. Diese versuchten die 75-Jährige zu überzeugen, dass eine

Einbrecherbande festgenommen worden sei und diese einen Zettel mit dem Namen

sowie der Adresse der Seniorin mitgeführt hätten. Nun sei ihr Hab und Gut nicht

mehr sicher. Die aufgeweckte Seniorin ließ sich ebenfalls keinen Bären

aufbinden, legte auf und unterrichtete die Polizei.

Die Polizei appelliert erneut an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen

äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben

überreden zu lassen. Im Zweifel verständigen Sie die Polizei. Darüber hinaus

wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei, den

tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet

die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeistationen zu

melden.

Fußgänger kollidiert mit Pkw und verletzt sich, Rüdesheim am Rhein,

Geisenheimer Straße, Mittwoch, 06.03.2024, 19:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend wurde ein Fußgänger beim Passieren einer Straße in

Rüdesheim angefahren und schwer verletzt. Gegen 19:00 Uhr war eine 66 Jahre alte

Frau aus Lorch in ihrem Smart auf der Geisenheimer Straße in Rüdesheim

unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt funktionierte die Straßenbeleuchtung in diesem

Bereich nicht. Der zuständige Stromversorger war bereits informiert worden und

mit der Beseitigung der Störung befasst. Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen

zufolge soll ein 78 Jahre alter Fußgänger plötzlich auf die Straße gerannt sein,

um diese zu Überqueren. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, bei dem der

78-Jährige schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Er musste in der

Folge in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand ein Schaden in

vierstelliger Höhe.

Verkehrskontrollen decken Drogenfahrt auf, Rüdesheim am Rhein, Donnerstag,

07.03.2024, ab 00:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag kontrollierten Beamte der Polizeistation

Rüdesheim Autofahrerinnen und Autofahrer und hatten ihr Augenmerk insbesondere

auf Alkohol- und Drogenfahrten gelegt. Lange dauerte es nicht, bis sich die

Notwendigkeit solcher Kontrollen bestätigte. Nach nur 20 Minuten fiel den

Beamten ein schwarzer Opel Corsa auf, an dessen Steuer ein 22-jähriger

Rheingauer saß. Während der Kontrolle verlief ein durchgeführter Test positiv

auf THC. Dies bedeutete für den jungen Mann, dass er die Polizisten zur

Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Er

muss sich darüber hinaus in einem Ermittlungsverfahren verantworten.