Bergstrasse

Schulkind auf dem Schulweg von Auto erfasst und verletzt

Lampertheim (ots) – Am Donnerstag, 07.03. kam es gegen 07:45 Uhr in der

Andreasstraße in Lampertheim zu einem Unfall, wobei ein Schulkind auf dem

Schulweg verletzt wurde. Das 13-Jährige Mädchen aus Lampertheim überquerte nach

Zeugenaussagen die Andreasstraße mit ihrem Fahrrad und übersah ein herannahendes

Auto. Die 30-Jährige Autofahrerin aus Lampertheim konnte nicht mehr rechtzeitig

bremsen und stieß mit dem Kind zusammen. Das Kind zog sich einige Verletzungen

zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus

verbracht. Die Andreasstraße war für etwa 45 Minuten halbseitig gesperrt.

Heppenheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Heppenheim (ots) – In der Von-Gagern-Straße brachen am Mittwoch (06.03.), in der

Zeit zwischen 5.30 und 20.40 Uhr, unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in

einem Mehrfamilienhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich über den

Balkon zunächst Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf erbeuteten die

Kriminellen Geld und Schmuck.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung

gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Heppenheim bearbeitet. Hinweise

unter der Rufnummer 06252/7060.

Schwerer VU zwischen Pkw und Fußgänger in Birkenau

Birkenau (ots) – Am Freitag, 07.03., gegen 03:45 Uhr, kam es auf der L3408

zwischen der B38 und dem Ortsteil Reisen zu einem Zusammenstoß zwischen einem

aus Richtung B38 in Richtung Reisen fahrenden Pkw eines 38jährigen

Fahrzeugführers und einem die Fahrbahn überquerenden 45jährigen Fußgänger. Der

Fußgänger wurde lebensgefährlich verletzt und schwebt derzeit noch in

Lebensgefahr. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter

hinzugezogen. Die Strecke musste während der Rettungsmaßnahmen vollgesperrt

werden. Vor Ort waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der

Straßenmeisterei eingebunden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

5000 Euro.

Darmstadt

Darmstadt: Berauscht auf gestohlenem E-Scooter und per Haftbefehl gesucht

Darmstadt (ots) – Am Dienstag (05.03.) stoppte eine Streife der

Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in der Eschollbrücker Straße

einen E-Scooter-Fahrer, weil am Scooter ein abgelaufenes

Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 25-jährige Fahrer wurde per

Haftbefehl gesucht und ein Drogentest reagierte positiv auf den vorherigen

Konsum von Cannabis. Im Rahmen der Festnahme und anschließenden Durchsuchung

fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm. Weiterhin war

der E-Scooter, mit dem der Mann unterwegs war, nach schwerem Diebstahl zur

Fahndung ausgeschrieben.

Der 25-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der E-Scooter und das

Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der Haftbefehl wurde durch Zahlung der

darin geforderten Geldstrafe von knapp 1900 Euro außer Vollzug gesetzt.

Der Scooter-Fahrer muss sich nun wegen Verdacht des schweren Diebstahls bzw. der

Hehlerei, Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel,

Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Brensbach: Kripo findet Drogen und Waffen/31-Jähriger in Haft

Brensbach (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchten Beamte des Erbacher Rauschgiftkommissariats K 34 am Donnerstag (07.03.), mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirktem richterlichen Beschluss, die Wohnräume eines 31 Jahre alten Mannes.

Bei der Durchsuchung wurden wenige Gramm Amphetamin und Haschisch aufgefunden. Weiterhin konnten die Fahnder in der Wohnung des 31-Jährigen, gegen den ein behördliches Waffenverbot besteht, welches jeglichen Umgang mit Gegenständen nach dem Waffengesetz untersagt, scharfe Munition unterschiedlichen Kalibers, drei PTB-Waffen, Schlagstöcke und Messer auffinden. Gegen den Mann lag zudem ein Haftbefehl mit einer zu verbüßenden Freiheitsstrafe von 100 Tagen vor. Der 31-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Darmstadt: Intensive Kontrollen in der Innenstadt

Darmstadt (ots) – Am Dienstag und Mittwoch (05.03./ 06.03.) führten Beamte des

Polizeireviers Darmstadt in Zusammenarbeit mit der Hessischen Bereitschaftspolizei großangelegte Kontrollen im Innenstadtbereich durch, um die öffentliche Sicherheit zu stärken.

Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Bekämpfung der Straßenkriminalität

und der Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger.

Schwerpunkt der Kontrollen waren der Herrengarten, der Luisenplatz. Darüber

hinaus wurden Kontrollen im Stadtteil Kranichstein durchgeführt. Insbesondere

auf dem Luisenplatz führten die eingesetzten Beamten verstärkt Fußstreifen

durch, um mit Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog zu kommen.

Bei einer Kontrollstelle in der Holzstraße überprüften die Beamten 35 Fahrzeuge.

Bei dieser Kontrolle konnte ein Tatverdächtiger aus einem vergangenen

Verkehrsstrafverfahren identifiziert werden.

Innerhalb der zwei Kontrolltage konnten insgesamt elf Verfahren wegen Verstößen

gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet werden. Es wurden drei

Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen dem Mitführen verbotener Messer eingeleitet.

Eine Person mit einem offenen Haftbefehl festgenommen und neun Personen

festgestellt werden, die von verschiedenen Behörden mit einer

Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurde

eine Person auf dem Luisenplatz aufgegriffen, die eine geringe Menge

Betäubungsmittel bei sich führte. Da es sich bei der Person um einen 15-jährigen

handelte, wurden weitere polizeiliche Maßnahmen eingeleitet und der Jugendliche

seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei konnte eine positive Bilanz ziehen und freut sich über die positiven

Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger. Die Kontrollen werden auch in Zukunft

fortgesetzt.

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Donnerstag (07.03.) kam es auf der B 426 bei

Ober-Ramstadt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Gegen 06:20 Uhr befuhren eine helle Daimler A-Klasse mit ERB-Kennzeichen und ein

grauer VW Golf die B426 von Hahn kommend in Richtung Mühltal. Kurz vor Erreichen

der Kreuzung B426/ L3099/ Darmstädter Straße wechselte der Fahrer der A-Klasse

von der linken auf die rechte Geradeausspur. Der daneben fahrende VW Golf, ein

42-ähriger Mann aus Otzberg, wich daraufhin nach rechts aus, wodurch er eine

seitliche Kollision verhinderte. Beim Ausweichmanöver prallte er mit dem rechten

Vorderrad gegen den Randstein einer Verkehrsinsel, wodurch das Vorderrad stark

beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 250 EUR geschätzt. Die helle

A-Klasse fuhr im Anschluss weiter in Richtung Darmstadt, ohne ihren Pflichten

als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Babenhausen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Babenhausen (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Babenhausen

hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten

Erkenntnissen verschafften sich die noch unbekannten Täter am Mittwoch, den

06.03.2024, zwischen 17:30 und 20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus im Stadtteil

Langstadt. Durch ein Aufhebeln beschädigten sie die Terrassentür und gelangten

so in das Innere. Was sie erbeuteten ist bislang nicht abschließend geklärt. Die

Täter flüchteten unerkannt vom Tatort.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitpunkt festgestellt

haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der

Kriminalpolizei Darmstadt (Kommissariat 21/22) zu melden.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Diebstähle aus Autos

Drei Fahrzeuge gerieten in der Nacht zum Donnerstag (07.03.) in das Visier von Kriminellen. Unbekannte verschafften sich Zugang in die Innenräume der Autos, die alle in der Ponsstraße abgestellt waren. Die Täter ließen unter anderem Bekleidung mitgehen. Vermutlich waren die Fahrzeuge nicht verschlossen.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006.

Mörfelden-Walldorf: Auto beschädigt/Zeugen gesucht

Am Mittwoch (06.03.), in der Zeit zwischen 18.00 und 20.50 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen grauen Audi, der in der Dieselstraße vor einer Garage abgestellt war. An dem Fahrzeug wurde eine Scheibe eingeschlagen. Der Schaden beträgt rund 400 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung

Hinweise nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 entgegen.

Kelsterbach: Polizeioberkommissar Marc Heinrich ist neuer Schutzmann vor Ort

Polizeioberkommissar Marc Heinrich ist der neue Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger der Kommunen Mörfelden-Walldorf und Kelsterbach. In seiner neuen Tätigkeit als Schutzmann vor Ort tritt er damit die Nachfolge von Ralph Reidenbach an, der zum Februar 2024 seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat.

Der 33-Jährige begann seine polizeiliche Laufbahn im Jahr 2012 und war seitdem in verschiedenen Bereichen und Polizeipräsidien tätig. Nach seiner Zeit bei der Bereitschaftspolizei in Wiesbaden folgten Stationen bei der Autobahnpolizei in Medenbach und auf dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden, bevor es ihn schließlich 2022 nach Mörfelden-Walldorf verschlug. Das Streifengebiet und die Gegebenheiten sind ihm deshalb wohl bekannt. Marc Heinrich ist verheiratet, hat ein Kind und lebt mit seiner Familie im Kreis Groß-Gerau. In seiner Freizeit geht er gerne joggen und verbringt Zeit im Kraftraum.

Der 33-Jährige freut sich besonders auf den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern, für die er zuständig ist. Er ist ein aufgeschlossener Zuhörer und nimmt die Anliegen der Bevölkerung ernst. Neben der Aufgabe als Ansprechpartner stellt er auch ein wichtiges Bindeglied zu örtlichen Vereinen und Institutionen dar und ist in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig. Darüber hinaus ist er als Schulbeauftragter auch in ständigem Kontakt mit den örtlichen Schulen. Der Polizeioberkommissar ist telefonisch (06105/4006-49) und per E-Mail über svo-kelsterbach-pst.ppsh@polizei.hessen.de und svo-moerfelden-pst.ppsh@polizei.hessen.de für Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Zudem ist auch eine Bürgersprechstunde geplant.

Mörfelden-Walldorf: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo ermittelt

Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher in Mörfelden-Walldorf zu. Mit Gewalt verschafften sich die Täter in der Nacht zum Mittwoch (06.03.) über die Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus im Kreuzbergweg. Dort ließen sie Geld mitgehen. Ertappt vom Bewohner wurde ein Einbrecher dagegen in der Nacht zum Donnerstag (07.03.), gegen 1.25 Uhr, in einem Haus in der Ludwigstraße, worauf der Unbekannte vom Tatort flüchtete. Er erbeutete dort zuvor Bargeld. Eine Fahndung der Polizei verlief anschließend ergebnislos. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Odenwaldkreis

Breuberg-Neustadt: Diebstahl eines E-Mountainbikes/Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch (06.03.), gegen 19.30 Uhr, wurde ein hochwertiges E-Mountainbike vor einer Gaststätte in der Wertheimer Straße in Neustadt entwendet.

Ersten Ermittlungen zufolge stand das blaue Pedelec der Marke CONWAY direkt vor einem dortigen Café und war mit einem Fahrradschloss gesichert. Es ist daher wahrscheinlich, dass der Täter das teure Zweirad vom Tatort weggetragen hat oder aber in einem anderen Fahrzeug verstaute. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Höchst unter der Rufnummer 06163/9410 entgegen.