Widerstand und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Mittwoch 06.03.2024, verständigte eine Frau aus Oggersheim die Polizei, nachdem sie sich mit ihrem Ehemann gestritten hatte. Der Mann, welcher sich nach Angaben seiner Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befinde, sei nun im Begriff wegzufahren, weshalb die Frau sich Sorgen machte. Die Polizeikräfte stellten den Mann in seinem Auto fahrend in der Straße Am Weidenschlag feststellen.

Um ihm einer Kontrolle zu unterziehen stoppten die Polizeikräfte das Fahrzeug, in dem sie die Straße mit ihrem Streifenwagen blockierten. Als ein Beamter ausstieg, um den Fahrer anzusprechen, fuhr dieser unmittelbar auf den Beamten zu, welcher einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnte. Während der anschließenden Fahndung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Am frühen Donnerstag 07.03.2024 informierte seine Frau die Polizei, dass er wieder zurückgekehrt sei. Die Wohnanschrift wurde daraufhin erneut aufgesucht. Er wurde dem kommunalen Vollzugdienst übergeben, der den Mann in ein Krankenhaus brachte. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Widerstand

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Mittwoch 06.03.2024 wurde die Polizei alarmiert, da eine 40-Jährige von ihrem 43-jährigen getrennt lebenden Mann belästigt und bedroht wurde. Durch die alarmierten Polizeikräfte sollte der aggressive 43-Jährige gefesselt werden. Hiergegen wehrte er sich und wollte die Beamten angreifen. Diese konnten den Mann fixieren und ihm Handschellen anlegen.

Da der 43-Jährige stark alkoholisiert war, wurde ihm zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe in der Polizeidienststelle entnommen. Er muss sich nun wegen der Bedrohung seiner Noch-Ehefrau und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Zudem musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung oder online Beratung für Frauen bei Gewalterfahrung (ludwigshafen.de). In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Zerkratztes Auto – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Bisher unbekannte Personen zerkratzten von Montag 04.02.2024, 17:00 Uhr bis Mittwoch 06.03.2024, 17:00 Uhr, die komplette Fahrer- und Beifahrerseite des grauen Mercedeseines 41-Jährigen. Das Auto war in der Klosterstraße geparkt.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat in der Klosterstraße Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Ausgebrannter Roller auf Bolzplatz

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Ein ausgeschlachteter und ausgebrannter Roller wurde Mittwochmittag (06.03.2024, 12:30 Uhr) auf einem Bolzplatz am Osloer Weg der Polizei durch einen Anwohner gemeldet. Der Roller galt zuvor als gestohlen Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Handtasche aus PKW gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Mittwoch 06.03.2024 um 11:20 Uhr, wurde die Handtasche einer 90-Jährigen aus dem Kofferraum ihres Autos gestohlen. Die Seniorin saß während der Tat in ihrem Auto in der Bertolt-Brecht-Straße, als eine bisher noch unbekannte männliche Person ihre Handtasche mitsamt Bargeld und Karten stahl. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt rund 70 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat gestern tagsüber in Bereich der Bertold-Recht-Straße eine männliche Person, zwischen 1,75-1,86m groß, mit schwarzen Haaren gesehen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Auto beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 06.03.2024 zwischen 18:50-21:45 Uhr, beschädigten Unbekannte einen in der Merianstraße abgestellten BMW. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Fahrrad gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 05.03.2024 zwischen 15-23 Uhr, entwendeten Unbekannte ein im Schwalbenweg abgestelltes und angeschlossenes E-Mountainbike der Marke Haibike im Wert von circa 2.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 06.03.2024 brach gegen 14 Uhr, ein Brand in einem Stromverteilerkasten im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Bertolt-Brecht-Straße aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

E-Scooter gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 06.03.2024 zwischen 16:15-16:30 Uhr, stahlen Unbekannte einen E-Scooter der Marke „Segway-Ninebot“ in der Berliner Straße. Der Elektroroller hatte einen Wert von rund 330 Euro und war zur Tatzeit vor einem Supermarkt abgestellt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Nachdem es am Sonntag 03.03.2024 gegen 17 Uhr, auf der Maxdorfer Straße in Ludwigshafen-Ruchheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Einsatzfahrzeug der Polizei gekommen war, wurde am 06.03.2024 der Leichnam des 84-jährigen Motorradfahrers auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert.

Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab, dass der Verkehrsunfall todesursächlich gewesen sein dürfte. Hinweise auf eine andere Todesursache ergaben sich nicht. Bislang wurden mehrere Unfallzeugen vernommen. Das Ergebnis der gutachterlichen Unfallrekonstruktion liegt noch nicht vor. Mit dem Ergebnis ist nicht zeitnah zu rechnen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern weiter an.

Unbekannter Fahrer flüchtet vom Unfallort

Ludwigshafen (ots) – Eine Unfallzeugin meldet, dass sie am 06.03.2024 gegen 06 Uhr, eine Unfallflucht in der Heinrich-Caro-Straße beobachten konnte. Der bisher unbekannte Fahrer eines Firmenwagens wollte von der Heinrich-Caro-Straße nach links in die Austraße abbiegen und beschädigte ein Auto, welches am Fahrbahnrand parkte. Es entstand ein Schaden 1.000 Euro am geparkten Fahrzeug.

Der unbekannte Fahrer fuhr direkt weiter, ohne seiner Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen. Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Falscher Lufthansa Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Ein 49-Jähriger aus Ludwigshafen buchte einen Flug bei der Airline Lufthansa. Da der Flug storniert wurde, wollte der Ludwigshafener mit der Fluggesellschaft Kontakt aufnehmen. Hierbei stieß er bei der Suche im Internet über die Seite eines Drittanbieters auf eine Telefonnummer. Eine bisher unbekannte männliche Person meldete sich und gab sich als Mitarbeiter der Lufthansa aus.

Der falsche Lufthansa Mitarbeiter forderte den 49-Jährigen auf, eine App herunter zuladen und seinen Führerschein und Personalausweis abzufotografieren. Weiterhin gelang es dem Betrüger, den Ludwigshafener zu insgesamt 3 Überweisungen in Höhe von 600 Euro zu bewegen.

Bitte beachten Sie:

Seien Sie misstrauisch bei Überweisungsforderungen über Telefon. Alarmieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwaige Forderungen unseriös vorkommen

Laden Sie auf Forderung keine unbekannten Apps runter.

Wir empfehlen außerdem: Nehmen Sie über die Website der Airline direkt Kontakt auf und nicht über Drittanbieter

Was tun, wenn man Opfer von Internetbetrug geworden ist: