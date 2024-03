Einbruch in Vereinsgaststätte

Harthausen (ots) – Im Zeitraum vom 05.03.2024, 16 Uhr bis zum 06.03.2024, 09:50 Uhr, überstiegen unbekannte Täter den Zaun eines Vereinsgeländes im Freisbacher Weg und brachen Zugangstüren sowie ein Fenster auf. Sie entwendeten im Anschluss 24 Kisten alkoholischer und nichtalkoholischer Getränke sowie sechs Flaschen Schnaps. Die Gesamtschadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Pfälzerwaldvereins Harthausen beobachtet? Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schifferstadt (ots) – Am 06.03.2024 in den Abendstunden wurde ein Kleinkraftrad in der Bahnhofstraße in Schifferstadt durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 17-jährige Fahrer war lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung, welche zum Führen eines Kleinkraftrades bis 25 km/h erlaubt.

Anhand der vorgezeigten Unterlagen ergaben sich Unstimmigkeiten über die max. zugelassene Höchstgeschwindigkeit des Kleinkraftrads. Eine Überprüfung auf dem Rollenprüfstand bestätigte den Verdacht. Demnach überschritt die Höchstgeschwindigkeit die Grenze von 25 km/h, weshalb ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Das Kleinkraftrad wurde einem Berechtigten übergeben.

Verkehrskontrollen

Waldsee (ots) – Am vergangenen Mittwochmorgen zwischen 9:30 Uhr und 12:15 Uhr führten Beamte und Beamtinnen der Bereitschaftspolizei Enkenbach-Alsenborn zur Unterstützung der Polizeiinspektion Schifferstadt im Ortsgebiet Neuhofen und Waldsee Verkehrskontrollen durch. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Verkehrssicherheit der Verkehrsteilnehmer.

Im Bereich der Jahnstraße in Neuhofen wurden drei Mängel an den kontrollierten PKW festgestellt. In der Ludwigsstraße in Waldsee kam es lediglich zu einer Beanstandung. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer erhielten jeweils eine Mängelkarte.

Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots) – Am Mittwoch 06.03.2024 in der Zeit von 05-17:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Bleichstraße in Mutterstadt ein und stahlen Bargeld. Der durch den Einbruch entstandene Schaden wird auf 6.500 Euro geschätzt.

Haben Sie am Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bleichstraße in Mutterstadt gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.