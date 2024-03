Frankenthal-Hauptbahnhof (ots) – Am Mittwoch 06.03.2024 gegen 17 Uhr, wurde durch einen Zeugen eine Auseinandersetzung mehrerer Personen am Hauptbahnhof gemeldet. Vor Ort konnte ein 22-jähriger Geschädigter aus Frankenthal, festgestellt werden. Dieser gab an, dass er in Richtung Parkhaus unterwegs war, als er von einer 3-köpfigen Gruppe angesprochen wurde, einer aus dieser Gruppe schlug ihn unvermittelt mit einer Flasche an den Kopf, so dass er zu Boden stürzte.

Dort wurde er von einem weiteren Täter getreten und geschlagen. Während er am Boden lag, wurde ihm durch die dritte Person, einer Frau, das Handy aus der Jackentasche geraubt. Danach lief das Trio in Richtung Neumayerring davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung der Täter.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, etwa 40-45 Jahre alt, etwa 175-180 cm groß, dunkler Hauttyp, schlank, bekleidet mit einem schwarzen Pulli und schwarzer Mütze und Glatze.

Täter 2: männlich, etwa 20-25 Jahre alt, etwa 175-180 cm groß, schlank, schwarz gekleidet und blonde kurze Haare.

Täterin: 20-25 Jahre alt, etwa 150-160 cm groß, kräftig, roter Pulli und schwarze lange Haare.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.