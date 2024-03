Einbruch in Einfamilienhaus

Speyer (ots) – Bereits im Zeitraum vom 29.02.2024 bis zum 06.03.2024 hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Paul-Neumann-Straße auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Die Täter erbeuteten lediglich Schmuckstücke unbekannten Wertes. Der Sachschaden liegt bei ca. 800 Euro.

Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Paul-Neumann-Straße bzw. in deren Umfeld beobachtet? Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Körperverletzung in Bus – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 20:45 Uhr beobachteten Zeugen einen Mann in einem in der Waldseer Straße fahrenden Linienbus, der während der Fahrt einer Frau mit der Faust ins Gesicht schlug. Sie trug nach Zeugenangaben eine Platzwunde unter dem rechten Auge davon. Anschließend stieg der Tatverdächtige in aggressiver Stimmung an der Haltestelle Ruhhecke aus, während die Geschädigte weiterfuhr und an der Haltestelle Friedhof ausstieg.

Die Tat ereignete sich in der Buslinie 572 wenige Meter hinter dem Ortseingangsschild von Speyer. Die beiden Beteiligten sind der Polizei namentlich nicht bekannt. In welcher Beziehung sie zueinander stehen, ist der Polizei daher ebenfalls unbekannt. Der Beschuldigte hatte rote Haare, einen Bart und trug eine Lederjacke. Die Geschädigte trug einen schwarzen Mantel sowie einen Rollkragenpullover.

Die Polizei fahndete nach Eingang der Meldung mit mehreren Streifen erfolglos nach den Beteiligten und bittet daher um Zeugenhinweise. Zeugen oder die beiden Beteiligten selbst werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Täterfestnahme und Sicherung des Diebesguts nach Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2 Uhr drangen zwei Männer unbefugt in einen PKW im Akazienweg ein, ohne diesen zu beschädigen. Sie zogen nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute aus diesem PKW davon. Anwohner meldeten den Vorfall etwa eine halbe Stunde später der Polizei. Trotz des Zeitverzugs gelang es den Polizeistreifen, einen 18-jährigen Tatverdächtigen im Eibenweg und einen 28-jährigen Tatverdächtigen in der Spaldinger Straße einer Personenkontrolle zu unterziehen.

Die Beamten stellten Übereinstimmungen mit den Täterbeschreibungen fest und stellten bei dem 18-Jährigen eine grüne Stofftasche der Lindenapotheke Hockenheim mit mutmaßlichem Diebesgut sicher. Der 28-Jährige ließ hingegen ein Brillenetui fallen, als er kontrolliert wurde. Die Beamten fanden bei dem 28-Jährigen darüber hinaus etwa zwei Gramm Haschisch und nahmen beide Tatverdächtigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich neben der Stofftasche um eine Sonnenbrille der Marke delayCON in einem Etui, zwei Sonnenbrillen der Marke GUESS (eine mit Leopardenmuster in Etui, eine braun ohne Etui), eine weiße Sonnenbrille der Marke Vince Camuto in Etui, eine Zange der Marke Werckmann, ein schwarzes Stoffholster, ein weißes Ladekabel, Kaugummis der Marke Airwaves, eine schwarze Box mit Haargummis und Tictacs, eine Jogginghose der Marke Philip Guston, sowie einen schwarzen Pullover mit weißem Wolfsmotiv.

Die Polizei bittet anhand der o.s. Beschreibung sowie der Fotos mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen darum, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät dringend dazu, geparkte Fahrzeuge auch auf dem eigenen Grundstück abzuschließen und gibt darüber hinaus folgende Tipps:

Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten niemals im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn Sie das Auto verlassen. Fertigen Sie vor einer Reise Kopien davon an. So haben Sie bei Verlust und Diebstahl alle Daten schnell zur Hand.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/schuetzen-sie-wertsachen-und-fahr-zeug-vor-dreisten-dieben/