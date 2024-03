Geschwindigkeitskontrollen auf L 495

Gemarkung Völkersweiler (ots) – Am Dienstag 05.03. und Mittwoch 06.03.2024, wurden in den Nachtmittags- und Abendstunden, auf der L 495, in der Gemarkung Völkersweiler, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Am 05.03.24 wurden im 70Km/h- Bereich, in Fahrtrichtung Völkersweiler 82 Fahrzeugführer beanstandet, was bei 264 gemessenen Fahrzeugen eine Beanstandungsquote von 31 % bedeutet.

Die Spitze lag bei 111 Km/h. Am 06.03.24 lag die Beanstandungsquote in Fahrtrichtung Völkersweiler bei 12 % und in Fahrtrichtung Lug bei 16 %. Insgesamt wurden an diesem Tag 96 Fahrzeugführer beanstandet. Die Spitzengeschwindigkeit wurde mit 103 Km/h in Richtung Lug gemessen.

Vandalismus – Zeugen gesucht

Herxheim (ots) – Über die Ortsgemeinde Herxheim wurde ein Fall von Vandalismus genmeldet, welcher sich über das vergangene Wochenende in Herxheim ereignet haben soll. Hiernach wurde durch unbekannte Täter ein frisch gepflanzter Baum im Park der Villa Wieser mutwillig umgeknickt, Flatterband beschädigt und ein Altkleidercontainer in den Klingbach geworfen. Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.