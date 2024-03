Tote Person am Rheindamm aufgefunden

Hockenheim (ots) – Am Donnerstag gegen 10:20 Uhr wurde durch einen Passanten am Rheindamm bei Hockenheim zwischen dem Herrenteich und dem Lusshof eine tote Person aufgefunden. Da die Identität der Person derzeit noch nicht geklärt ist und ein Kapitalverbrechen nicht auszuschließen ist, hat das Kriminalkommissariat Mannheim und die Kriminalpolizeidirektion Heildeberg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Mannheim die Ermittlungen aufgenommen.

LKW-Fahrer beleidigt, angegriffen und von der Straße gedrängt

Sinsheim (ots) – Am Mittwoch kam es gegen Mittag seitens eines 53-jährigen LKW-Fahrers zu einem Angriff auf einen 57-Jährigen auf der A6 bei Sinsheim in Richtung Wiesloch/Rauenberg. Die beiden LKW-Fahrer befanden sich auf dem Tank- und Rastplatz Kraichgau Nord, als im Zuge einer Streitigkeit einer der Fahrer den Mittelfinger in Richtung des 57-jährigen Geschädigten streckte.

Im weiteren Verlauf versuchte der Täter sein Gegenüber mit Pfefferspray anzugreifen. Der Reizstoff verfehlte den 57-Jährigen jedoch.

Als die beiden LKW-Fahrer weiterfuhren, setzte der 53-Jährige die Angriffe fort, fuhr links neben den 57-Jährigen und versuchte diesen nach rechts von der Fahrbahn abzudrängen.

Nachdem es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam, stoppten die Fahrer auf dem Seitenstreifen. Die alarmierte Polizeistreife konnte schließlich das Pfefferspray bei dem 53-Jährigen sicherstellen und hat die Ermittlungen wegen Beleidigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Autos überholen auf der A5 verkehrswidrig über den Seitenstreifen

Weinheim (ots) – Am Donnerstag, den 29.02.2024 befuhr ein VW-Fahrer gegen 17:30 Uhr mit seinem silberfarbigen T-Roc die A5 aus Richtung Autobahnkreuz Weinheim kommend in südliche Richtung. Dabei legte er, ersten Ermittlungen zu Folge, eine rasante Fahrweise an den Tag und überholte mehrere Fahrzeuge verkehrswidrig über den Standstreifen. Auch ein Lexus-Fahrer überholte den zähfließenden Verkehr über den Seitenstreifen.

Auf dem Seitenstreifen befanden sich Steine, die durch das Befahren aufgewirbelt wurden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 47093-0 zu melden.

LKW-Fahrer zerstört Stromverteilungskasten

Hockenheim (ots) – Bei einem Rangiermanöver im Altwingweg rammte am Mittwoch ein LKW um kurz vor 06:30 Uhr einen Stromverteilerkasten. Selbiger wurde durch die Kollision massiv beschädigt und muss vollständig ersetzt werden. Der entstandene Schaden wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt.

Die Stadtwerke Hockenheim kümmerten sich um eine adäquate Absicherung der offenliegenden Stromleitungen. Zu einer Beeinträchtigung der Stromversorgung kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zum Glück aber nicht. Der 34-jährige LKW-Fahrer erhielt für seine Unachtsamkeit eine gebührenpflichtige Verwarnung.

Autofahrerin übersieht Radfahrerin

Schwetzingen (ots) – Am Mittwoch hielt eine 44-Jährige mit ihrem Daimler am Straßenrand der Kurfürstenstraße. Als sie um kurz nach 7:30 Uhr wieder losfuhr, übersah sie nach derzeitigen Erkenntnisstand die gerade an dem haltenden Auto verbeifahrende Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Diese prallte gegen die Motorhaube und fiel anschließend rücklings zu Boden.

Sie musste leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

Das Polizeirevier Schwetzingen übernahm die weiteren Unfallermittlungen.