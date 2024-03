Einbruch in Schule – Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Karlsruhe (ots) – Nach einem Einbruch in die Freie Walldorfschule in der Waldstadt nahm die Polizei in der Nacht auf Donnerstag 2 Tatverdächtige im Alter von 54 und 31 Jahre fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher gegen 02 Uhr über eine Seiteneingangstüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren drangen die Täter dann in ein Büro und ein Klassenzimmer ein und durchwühlten die Räume.

Da die Diebe beim Einbrechen in das Gebäude offenbar einen Alarm auslösten, umstellten sofort mehrere Polizeistreifen das Schuldgebäude. Im Treppenhaus der Schule trafen die Beamten auf die zwei tatverdächtigen Männer und nahmen diese vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden Festgenommenen sowie einem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw stellten die Polizeibeamten neben vermeintlichem Diebesgut auch zahlreiche Werkzeuge sicher.

Die beiden Tatverdächtigen wurden zunächst in den Zentralgewahrsam der Polizei gebracht und nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt geführt.

Hohe Beanstandungsquote bei Geschwindigkeitskontrolle auf der B293

Karlsruhe (ots) – Über 300 Geschwindigkeitsverstöße stellten Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe bei einer Kontrollaktion am Mittwoch auf der Bundesstraße 293 zwischen Gölshausen und Bauerbach fest. Bei der Kontrolle zwischen 14:30 und 20:00 Uhr maßen die Polizeibeamten auf der kurvigen Strecke die Geschwindigkeit von rund 1.700 Fahrzeugen und beanstandeten insgesamt 317 Verstöße. Die betreffenden Verkehrsteilnehmer, darunter rund 30 Lkw, waren zwischen 10 und 37 km/h zu schnell unterwegs.

Trauriger Spitzenreiter war ein Pkw-Fahrer, der statt der erlaubten 70 km/h mit über 100 Stundenkilometern unterwegs war. Auf die Fahrer kommen nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu.

Verdächtige bieten Wertgegenstände zum Kauf an – Polizei sucht Eigentümer eines vergoldeten Schnullers

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen von Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen schwerer Wohnungseinbruchsdiebstähle im Stadt-und Landkreis Karlsruhe wurde bekannt, dass Verdächtige einem Pfandleiher offenbar diverse Wertgegenstände zum Kauf angeboten hatten.

Verkauft wurde unter anderem ein auffälliger Babyschnuller, an dessen türkisfarbenem Schild Applikationen aus Echtgold angebracht sind. Der Schnuller wurde dem Pfandleiher in einer ebenfalls türkisfarbenen Kunststoffbox mit transparentem Deckel übergeben.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer des Gegenstands und bittet diesen sowie mögliche Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Mann bei Angriff schwer verletzt“ – Festnahme des mutmaßlichen Tatverdächtigen

Bruchsal (ots) – Intensive Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal nach einer gefährlichen Körperverletzung am Montagnachmittag im Bereich des Bahnhofes Bruchsal führten zu einem dringenden Tatverdacht gegen einen 25-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Dieser soll mit einem Messer auf einen 37-Jährigen eingestochen und ihn hierbei lebensgefährlich verletzt haben.

Im Rahmen eines anderweitigen polizeilichen Einsatzes wurde der 25-jährige mutmaßliche Täter am Mittwochabend in Bretten von Polizeibeamten wiedererkannt und vorläufig festgenommen. Er wird am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der bereits Haftbefehl erlassen hat.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hielten sich die beteiligen Personen in der Vergangenheit und in einer gewissen Regelmäßigkeit am Bahnhof Bruchsal auf und konsumierten dort Alkohol ohne konkrete Reiseabsichten zu haben. Aus einem nach derzeitigem Stand offenbar geringfügigen Anlass gerieten die beiden Männer in eine Auseinandersetzung, in deren Rahmen der Beschuldigte den Geschädigten schließlich mit einem Messer angriff. Der 37-jährige Mann befindet sich zwischenzeitlich nicht mehr in Lebensgefahr.

Bewohnerin begegnet Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruch

Pfinztal (ots) – Unbekannte brachen am Mittwochvormittag in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Pfinztal-Söllingen ein. Als die 51-jährige Bewohnerin nach Hause zurückkehrte, traf sie im Hausflur auf die beiden mutmaßlichen Einbrecher.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Laufe des Vormittags auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Wohnhaus in der Goethestraße und brachen dann in die Dachgeschosswohnung der 51-Jährigen ein. Dort entwendeten die Diebe offenbar gezielt Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Als die Bewohnerin gegen 11:00 Uhr nach Hause kam, traf sie im Treppenhaus auf einen Mann und eine Frau, die sich als Wohnungssuchende ausgaben. Kurz darauf stellte sie den Einbruch fest und verständigte die Polizei. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden.

Das verdächtige Pärchen beschrieb die Geschädigte wie folgt:

Der Mann soll ca. 25 Jahre, 175 cm groß und schlank gewesen sein. Er habe einen dünnen dunklen Vollbart sowie dunkle kurze Haare gehabt. Er trug nach bisherigen Erkenntnissen eine blaue Jeans sowie ein dunkelblaues Sweatshirt mit hellblauer Schrift im Bauchbereich. Seine weibliche circa 25-jährige Begleiterin trug wohl dunkle glatte Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie soll 155 cm groß gewesen sein und eine dunkle Hose sowie ein dunkelblaues Sweatshirt getragen haben. Sie sprach offenbar gebrochenes Deutsch.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

