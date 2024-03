Mannheim: Mittelalterlicher Jahrmarkt vom 15. bis 17. März 2024 im Herzogenriedpark

Mannheim – Was steht an, wenn die Rheinland-Wikinger ihre Zelte packen und die Krieger der Oftersheimer Steppe ihr Nachtquartier 20 km weiter in Mannheim aufschlagen? Wo gibt es einen Bücherstand mit Märchen für mutige Menschen? Wo einen Scherenschleifer, dem man bei der Arbeit zusehen kann? Wo kostet Kinderschminken 2 Taler und wird von einer Burgherrin im feinen Gewand erledigt? Und wo erklärt eine ebenso prächtig gewandete Dame in mittelhochdeutsch einer Menge kleiner Leute, wie man am mittelalterlichen Glücksrad dreht? Genau, dann steht er an, der Mittelalterlichen Jahrmarkt im Herzogenriedpark, im Jahr 2024 von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. März.

Schon im vergangenen Jahr war nach zwei Jahren Pause die Lust auf den Markt so groß, dass der Mittelalterliche Jahrmarkt erstmals mitten in den Park verlegt und so das Parkzentrum zum Schauplatz dieses großen Fests wurde. So wird es auch in diesem Jahr wieder sein, Parkeintritt und Öffnungszeiten entsprechen an allen Tagen und für alle Parkbesucher den Marktbedingungen.

Ein Fest wie eine Zeitreise

Ein Fest unter freiem Himmel, in dem es um das sagenumwobene Zeitalter der Germanen, Wikinger und Kelten geht, in dem „Karl der Große“ oder „Walther von der Vogelweide“ lebten. Kaum eine Epoche, die so viele Geheimnisse und Widersprüche birgt, wie das Mittelalter. Besucher und Aussteller werden wieder prächtig kostümiert sein, es wird handproduzierte Speisen geben, die einst Ritter und Edelleute auf der Schmaustafel hatten. An vielen Ständen gibt es weitere „Produkte des täglichen Gebrauchs“.

Der Mannheimer Markt fand im Jahr 2005 erstmals statt, der gärtnerische Leiter des Herzogenriedparks Wolfgang Adrian, selbst passionierter Fan dieser Zeit, hatte ihn ins Leben gerufen – und jedes Jahr kamen mehr Besucher. Circa 120 Aussteller sind jedes Jahr dabei. Mit handwerklichen Künsten laden Böttcher, Drehleierbauer, Schmiede und Brandmaler, Tuchhändler und Marktfrauen an ihren Ständen auf eine spannende Zeitreise in die längst vergangene Epoche ein. Mit Beutelschneidern und Ziselierern gibt es historisches Handwerk zum Anfassen, neben Gauklern und Rittern mischen Hexen den Park auf. Auch in diesem Jahr ist wieder der „Hässliche Hans“ als Bettler dabei, ein historisches Karussell, angetrieben von Knechten mit reiner Muskelkraft, eine Wahrsagerin, ein Schuhputzer. Weitgereiste Schmuck- und Seifenhändlerinnen bieten für geneigte Damen ihre Kostbarkeiten feil.

Waldelfen und Mini-Ritter dürfen das Mittelalter spielerisch entdecken, indem sie sich im Bogen- und Armbrustschießen versuchen, und sogar Ihren Bogen selbst bauen – 80 Meter weit soll dieser dann schießen! Eier knacken oder Speerwerfen oder etwas sanfter, beim Töpfern und oder Kinder-Buchbinden oder bei der Märchenerzählerin, die tolle Sagen und Geschichten weiß, gibt es einiges zu entdecken. Auch wieder in diesem Jahr ist ein Schmied mit einer echten Tretmühle dabei, die Kinder „laufend“ betreiben können: Das selbstgebaute, knapp vier Meter hohe Rad ist mit einer Nockenwelle verbunden, die einen 60 Kilogramm schweren Hammer betreibt – dieses „Riesen-Hamsterrad“ wird sicher viele Kids begeistern!

Tolle Stimmung am Abend mit Laternen & Live-Musik

Und da all’ das bekanntlich Hunger macht, ist auch für Verköstigung gesorgt. Der Duft von frischgebackenem Brot, Gewürzen, Grillfleisch, süßem Honigwein und verführerischem Gebäck liegt in der Luft und man merkt sofort: Kochen konnten sie, unsere Vorfahren! Mit orientalischen Früchten, morgenländischem Gemüse, Rahmflecken und Hanfbackwaren werden die Mittelalter-Fans regelrecht verwöhnt. Ob Hirschgulasch mit Knödeln, Räuberrippe oder einfach nur ein Stück frisches Holzofenbrot mit einem Glas Fruchtwein, selbstgebrauten Bier oder Barbarossapunsch – der Speisekarte mangelt es an nichts. Ab der Dämmerung bis in die Abendstunden verwandelt sich der Markt dann in eine „sagenhafte“ Szenerie: Mit einer Band, die wirkt, als käme sie aus eben dieser sagenumwobenen Zeit, mit ihren Gesängen von Schamanen, die um die gute Ernte bangen beamt sie einen endgültig auf die medievale Zeitachse. Ergänzt wird das Setting durch eine zum Zeitalter passende Illumination aus Fackeln und Kerzen – die Stimmung ist einfach perfekt!

Mittelalterlicher Jahrmarkt

Herzogenriedpark Mannheim

Max-Joseph-Straße 64

68169 Mannheim

Öffnungszeiten:

Fr. 15.03., 15 – 21 Uhr

Sa. 16.03. 11 – 21 Uhr

So. 17.03. 11 – 18 Uhr

Der Markteintritt gilt für ALLE Besucher des Herzogenriedparks!

Eintritt: Erwachsene 9,- €, Begünstigte und Jahreskarteninhaber 7,- €

Kinder (6 bis 15 Jahre) 5,- €, Kids mit Jahreskarte 4,- Euro, Kinder unter Schwertmaß frei

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Herzogenriedpark:

RNV Bahnlinie 1 und 3, Haltestelle Neuer Messplatz

RNV Bahnlinie 4/4A, 5/5A und 15, Haltestelle Bonifatius-Kirche RNV Buslinie 61, Haltestelle Bonifatius-Kirche

Für Anreisende mit PKW:

Parkmöglichkeit auf dem Gelände Neuer Messplatz über Zufahrt Ecke Maybach-/Max-Joseph-Straße