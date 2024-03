Kraichtal – Zeugen gesucht nach Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag

zwischen 16:45 Uhr und 19:45 Uhr Zugang zu einer Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Straße Im Steinig in Kraichtal- Landshausen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten Unbekannte die Terrassentüre der im

Erdgeschoss befindlichen Wohnung auf und durchsuchten Schubladen und Schränke

nach Wertgegenständen. Unerkannt konnten die Diebe die Wohnung wohl über eine

zweite Terrassentüre verlassen. Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten sie

Bargeld in niedrigem dreistelligen Bereich sowie einen Laptop. Der Sachschaden

beläuft sich nach Schätzungen auf circa 800 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Rufnummer 07253

80260 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Eine Leichtverletzte und Sachschaden nach Balkonbrand in Durlach

Karlsruhe (ots) – Aus noch unbekannter Ursache brach auf einem Balkon eines

Mehrparteienhauses in der Badener Straße am Dienstagabend ein Feuer aus.

Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand auf dem Balkon im 3. OG schnell unter

Kontrolle und konnte so ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude

verhindern. Zwei Personen, die sich in der betroffenen Wohnung aufhielten,

wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht. Eine 88-jährige Frau wurde mit

Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere

Anwohner hatten das Gebäude selbstständig verlassen.

Die Brandursache ist bislang unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung

gibt es derzeit nicht. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen

zufolge im fünfstelligen Bereich.