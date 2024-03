Mannheim: 14 Autos in Sandhofen mutwillig zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 16:30 Uhr

wurden im Wohngebiet von Sandhofen mindestens 14 Autos beschädigt. Eine bislang

noch unbekannte Täterschaft zerkratze den Lack der Autos, indem jeweils ein

Quadrat mit einer Zahl in der Mitte eingeritzt wurde. Die Beschädigungen sind im

Durchschnitt etwa so groß wie die Hand eines Erwachsenen. Der Gesamtschaden

dürfte sich bereits im 5-stelligen Bereich bewegen. Betroffen sind nach

derzeitigen Erkenntnissen die Petersauer Straße, Riedlach und der Leinpfad. Das

Polizeirevier Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer

0621-777690 zu melden.

Mannheim: Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin auf dem Radweg

Mannheim (ots) – Am Montagnachmittag ereignete sich auf Höhe der Quadrate S6 /

T6 ein Unfall, bei dem eine 45-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Gegen 18:40

Uhr fuhr die Radfahrerin auf dem Fahrradweg den Friedrichsring entlang, als eine

26-jährige Autofahrerin diese zunächst überholt hatte und dann unvermittelt nach

rechts in die Quadrate abbog. Dabei missachtete sie den Vorrang der Radfahrerin.

Es kam zum Verkehrsunfall, wobei sich die Radfahrerin durch einen Sturz leicht

verletzte. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die

Autofahrerin muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

rechnen.

Mannheim: Flüchtiger LKW-Fahrer beschädigt Auto während des Abbiegevorganges – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Dienstagmittag um 12:45 Uhr wurde das Fahrzeug einer

61-jährigen Autofahrerin von einem abbiegenden LKW-Fahrer beschädigt.

Die geschädigte Fahrzeugführerin befuhr die Angelstraße aus Richtung Alte

Seilerei kommend und musste verkehrsbedingt halten. Im Zuge Dessen kam ihr ein

dunkelblauer LKW entgegen, der hinter ihrem Fahrzeug nach links abgebogen ist.

Dabei touchierte der LKW-Fahrer den haltenden Opel am linken Heck und fuhr ohne

anzuhalten davon.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete den Unfall, jedoch ließ die

Verkehrssituation ein Anhalten des Zeugen nicht zu.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

nach Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Diese sowie insbesondere der

aufmerksame Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621

83397-0 zu melden.

Mannheim: Rund 12.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Mannheim (ots) – Am Dienstag um 23:20 Uhr fuhr eine 18-jährige Hyundai-Fahrerin

von der Kobellstraße in die Käfertaler Straße. Hierbei missachtete die

18-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden 34-jährigen Fiat-Fahrers und

kollidierte mit diesem. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca.

12.000 Euro. Aufgrund der Beschädigungen waren beide Fahrzeuge nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise

niemand.