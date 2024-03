Rhein-Neckar-Kreis/Sinsheim: Verkehrsunfall mit Lkw auf der BAB 6 Fahrtrichtung Heilbronn

Mannheim (ots) – Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen dürfte ein 62-jähriger

LKW-Fahrer gegen 04:20 Uhr aufgrund einer plötzlich aufgetretenen

gesundheitlichen Beeinträchtigung mit seinem Tankfahrzeug zwischen den AS

Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim-Süd alleinbeteiligt verunfallt sein. Der Fahrer

wurde unmittelbar durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er

stationär aufgenommen wurde. Über das genaue Ausmaß der gesundheitlichen

Beeinträchtigung ist derzeit nichts bekannt. Die Ladung bestand aus flüssigem

Harnstoff. Zu einem Verlust der Ladung oder einer Undichtigkeit am Kessel ist es

nicht gekommen. Es ging zu keiner Zeit eine Gefahr von der Ladung aus. Der

umgekippte Sattelzug wurde durch zwei Kranfahrzeuge wieder aufgerichtet und

anschließend abgeschleppt. Während der aufwändigen Bergungsarbeiten war die

Autobahn in Richtung Heilbronn nahezu 7 Stunden teilweise ganz gesperrt. Die

Polizei öffnete, wann immer es die Bergungsarbeiten zuließen, den linken

Fahrsteifen, um den Rückstau so gering wie möglich zu halten. Dieser erstreckte

sich zeitweise zurück bis zum Walldorfer Kreuz. Nach den Bergungs- und den

Reinigungsmaßnahmen der Fahrbahnoberfläche wurde die Bundesautobahn gegen 12:45

Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Die Höhe des Sachschadens kann bislang

nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zum Sachverhalt hat das

Autobahnpolizeirevier Walldorf übernommen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Auto beschädigt – Unfallverursacher geflüchtet – Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots) – Am Dienstag, zwischen 08:10 Uhr und 16:50 Uhr, beschädigte

ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer ersten Ermittlungen zur Folge

beim Ein-oder Ausparken einen auf dem Neuen Messplatz geparkten KIA und

flüchtete anschließend.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zum

Unfallverursacher liegen derzeit keine vor. Daher sucht das Polizeirevier

Schwetzingen Zeugen und bittet um Mitteilung unter der Telefonnummer 06202

288-0.

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Seniorennachmittag mit Theater und Informationsstand zu Betrugsstraftaten – Presseeinladung

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Schockanrufe, falsche Polizeibeamte oder eine

Whatsapp-Nachricht mit Geldforderung – in humorvoller Weise bringt das

Seniorentheater „Roßdörfer Spätlese“ die aktuellsten Betrugsmaschen dem Publikum

näher.

Am 10.03.2024, ab 15 Uhr, findet in der Sport- und Kulturhalle in Mauer erneut

ein Seniorennachmittag mit der beliebten Theatergruppe statt. Von der Gemeinde

eingeladene Seniorinnen und Senioren sind herzlich eingeladen der Veranstaltung

beizuwohnen und sich über sogenannte „SäM-Delikte“, also Straftaten zum Nachteil

älterer Menschen, zu informieren. Begleitet wird das Theaterstück von Beamtinnen

und Beamten des Polizeirevier Neckargemünds sowie der Kriminalpolizeilichen

Beratungsstelle Heidelberg. Passend dazu wird es auch einen Informationsstand

des Polizeipräsidiums Mannheim geben, an dem kostenlose Beratungs- und

Informationsgespräche geführt werden können.

Grundsätzlich Interessierte können sich zusätzlich das ganze Jahr über an die

Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Mannheim und Heidelberg wenden, welche

nach terminlicher Vereinbarung kostenlose Beratungen vor Ort anbieten. Diese

sind unter Tel. 0621 174 – 1212 für Mannheim und 06221 1857-125 für Heidelberg

zu erreichen.