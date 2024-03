Verkehrsunfallflucht unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Abend des 05.03.2024 gegen 21:44 Uhr meldete ein 33-jähriger Verkehrsteilnehmer eine Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Mannheimer Straße / Ringstraße in Bad Kreuznach zu seinem Nachteil. Bei dem Fahrzeug des flüchtigen Unfallverursachers würde es sich um einen roten VW Golf handeln. Besagtes Fahrzeug konnte von der sofort entsandten Streife in der Ringstraße aufgenommen und verfolgt werden. Bei einem Abbiegevorgang in die Rheingrafenstraße stieß der Flüchtige mit einem weiteren PKW frontal zusammen, kam so zum Stehen und wurde durch die Einsatzkräfte festgenommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zu einem Personenschaden war es glücklicherweise nicht gekommen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 9000 Euro belaufen.