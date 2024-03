Schockanruf durch falsche Polizeibeamte

Wörrstadt (ots)

Am Freitag, den 01.03.2024 wurde eine 86-jährige Wörrstädterin beinahe zum Opfer von falschen Polizeibeamten. Die Täter täuschten einen tödlichen Verkehrsunfall vor, den die vermeintlich Bekannte des Opfers verursacht habe. Gegen eine Kaution von 45.000 Euro könne eine Festnahme entgegengewirkt werden. Auf dem Weg zur Bank sichtete das Opfer den PKW ihrer Bekannten, welcher unbeschädigt am Fahrbahnrand stand. Hierdurch fiel der Betrugs glücklicherweise auf und es kam zu keinem finanziellen Schaden. Ein dringender Appell der Polizei: Egal ob Geldforderungen, Datenweitergabe oder sonstige Informationsherausgabe – bevor Sie sich auf irgendwelche Forderungen von Unbekannten einlassen: Prüfen Sie unbedingt, mit wem Sie es zu tun haben und ob Ihr Gegenüber auch tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt! Lieber einmal mehr nachfragen, als einmal zu viel bezahlen! Es geht schließlich um Ihr Geld! Schützen Sie es!

Fahrer eines Motorrades schwer verletzt

Siefersheim (ots)

Am Dienstag, den 05.03.2024 gegen 11:15 Uhr kam es in Siefersheim auf der L 400 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 70-jährige Pkw-Fahrer missachtete beim Abbiegen auf der L 400 am Einmündungsbereich in den Gumbsheimer Weg die Vorfahrt des berechtigten 56-jährigen Motorradfahrers. Hierdurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der 56-jährige stürzte und sich eine Unterschenkelfraktur zuzog. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, am Pkw entstand ebenfalls Sachschaden.