Kandel – Unter Alkohol & Drogeneinfluss Unfall verursacht

Dienstagabend verursachte ein 41-jähriger Mann aus Kandel in der Saarstraße einen Verkehrsunfall. Ein Alkoholtest ergab vor Ort 0,88 Promille. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf einen Wirkstoff. Der Führerschein und die Kennzeichen des Fahrzeuges wurden sichergestellt. Das Fahrzeug war aufgrund fehlendem Versicherungsschutz zur Fahndung ausgeschrieben. Es folgte eine Blutprobe auf der Dienststelle. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Kandel – Wiederholungstäter; Fahrzeug eingezogen

Dienstagnachmittag wurde in der Landauer Straße ein 34-jähriger Mann aus Kandel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer fiel bereits in der Vergangenheit wegen diversen Verkehrsdelikten negativ auf. Auch diesmal führte er ein Fahrzeug ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf zwei Wirkstoffe. Das Fahrzeug des Wiederholungstäters wurde diesmal, mit dem Ziel der Einziehung, sichergestellt. Es folgte eine Blutprobe auf der Dienststelle. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lingenfeld – Kontrolle „Am Hirschgraben“

Bei einer Kontrolle des Durchfahrtverbots in der Straße „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld ergaben sich am 05.03.2024 innerhalb des 30-minütigen Kontrollzeitraums insgesamt zwei Verstöße. Die Autofahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Lingenfeld – vorbildliche Eltern, zufriedene Polizei

Eine Schulwegkontrolle ohne jegliche Beanstandung fand gestern Morgen in der Humboldtstraße in Lingenfeld statt. Insbesondere lobten die eingesetzten Beamten die sorgfältige Kindersicherung, welche bei der Kontrolle im Fokus stand.