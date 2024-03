Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – Schockanruf

Am 05.03.2024 wurde bei einer 77-Jährigen versucht durch einen Fake-Anruf Geld zu ergaunern. In dem Telefonat wurde angegeben, dass ihre Tochter angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und die 77-Jährige nun Geld überweisen müsse. Mit einem „Schockanruf“ wollen Betrüger das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten erschleichen und sie unter Duck setzen. Kriminelle, die sich als Polizeibeamte tarnen, wollen erreichen, dass die Angerufenen Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herausgeben. Ein dringender Appell der Polizei: Egal ob Geldforderungen, Datenweitergabe oder sonstige Informationsherausgabe – bevor Sie sich auf irgendwelche Forderungen von Unbekannten einlassen: Prüfen Sie unbedingt, mit wem Sie es zu tun haben und ob Ihr Gegenüber auch tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt! Lieber einmal mehr nachfragen, als einmal zu viel bezahlen! Es geht schließlich um Ihr Geld! Schützen Sie es!

Landau – Albanischer Führerschein nicht ausreichend

Am 05.03.2024 wurde gegen 21:20 Uhr ein 29-Jähriger Renault-Fahrer in der Hindenburgstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ausgehändigt wurde ein albanischer Führerschein. Da der 29-Jährige mittlerweile seit knapp 7 Jahren in Deutschland wohnhaft ist, hätte schon längst eine Umschreibung des Führerscheins erfolgen müssen. Daher wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Landau – Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Am 05.03.2024 wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau diverse Standkontrollen an mehreren Örtlichkeiten durchgeführt. Insgesamt mussten 29 Fahrzeugführer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Weitere 19 Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt, da sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. In 16 Fällen musste eine Verwarnung ausgesprochen werden, da das Stopp-Schild an der Weißenburger Straße / Ecke Zweibrücker Straße regelwidrig überfahren wurde. Weiterhin mussten acht Fahrzeugführer im Rahmen einer Schulwegkontrolle beanstandet werden, da ein bestehendes Durchfahrtsverbot in der Schneiderstraße missachtet wurde. Zudem wurden 20 Kontrollaufforderungen aufgrund nicht mitgeführter Papiere oder Fahrzeugmängeln ausgestellt.