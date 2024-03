Ludwigshafen: Brand in Ludwigshafen-Oggersheim

(JH) Am 06.03.2024 um 14:11 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Bertholt-Brecht-Straße nach Ludwigshafen-Oggersheim gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen leicht schmorenden Stromkasten im 9. OG vor. Der Brand wurde von der Feuerwehr mit einem Kleinlöschgerät gelöscht. Es wurde eine leichte Verrauchung im betroffenen Stockwerk festgestellt und der Bereich maschinell belüftet. Die angrenzenden Wohnungen wurden kontrolliert.

Eine medizinische Behandlung von Bewohnern war nicht erforderlich. Die Bewohner im betroffenen Bereich können ihre Wohnungen weiterhin nutzen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 22 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit 5 Fahrzeugen, die Polizei, die Wohnungsbaugesellschaft GAG, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und die Technischen Werke Ludwigshafen.

Versuchte Erpressung per E-Mail

Am Montagmorgen (04.03.2024, gegen 10:45 Uhr) erhielt ein 75-Jähriger aus Ludwigshafen eine Mail, in der er aufgefordert wurde 650 Euro auf ein Bitcoin-Wallet einzuzahlen. Der unbekannte Täter erpresste den Senior mit der Veröffentlichung von pornografischen Bildern und Videos von ihm im Internet, wenn er das geforderte Geld nicht einzahlt. Der Mann ging nicht auf die Forderung ein und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Erpressung im Internet zu schützen:

online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Prüfen Sie, ob Ihr Gerät durch eine Schadsoftware befallen ist

und bereinigen Sie diese. Auf der Internet-Seite www.bsi.bund.de

finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Falls Sie bereits erpresst werden:

meist nicht auf. -Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Ihre

zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere

Dienststellensuche www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/ . Oder

erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Weitere Informationen zu dem Thema erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de

Einbruch in Kiosk – Zeugenhinweise erbeten

In der Nacht von Montag auf Dienstag (05. – 06.03.2024) brachen bisher unbekannte Personen in einen Kiosk in der Schulstraße ein. Sie stahlen Zigaretten, Kopfhörer, Konservendosen und Geld aus einer Kasse. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern tagsüber in Bereich der Schulstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mit Pfefferspray angegriffen – Hinweise erbeten

Auf dem Platz der Deutschen Einheit wurde am Dienstagabend, 05.03.2024, gegen 19:40 Uhr, ein 15-Jähriger durch einen Pfefferspray-Angriff leicht verletzt. Der Jugendliche, der in Begleitung von weiteren Minderjährigen war, befand sich vor der Rheingalerie, als zwei ihm Unbekannte unvermittelt Pfefferspray in sein Gesicht und seine Hand sprühten. Es dürfte sich bei den Unbekannten ebenfalls um Jugendliche handeln. Einer der Jugendlichen sei männlich und ca.15 Jahre alt gewesen und habe weiße Kleidung sowie eine weiße Gucci Kappe getragen. Der andere habe einen grauen Jogginganzug, eine graue Basecap und schwarze Turnschuhe getragen.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Schulwegüberwachung in der Adolf-Kolping-Straße

Aufgrund von Hinweisen wurde am 05.03.2024, zwischen 07:30 Uhr und 8 Uhr, der Verkehr im Bereich einer Schule in der Adolf-Kolping-Straße überwacht. Dabei wurden verkehrserzieherische Gespräche mit mehreren Verkehrsteilnehmern geführt, die mit ihren Kindern in die Anliegerstraße fuhren, um möglichst nah an das Schulgelände zu kommen. Ein größeres Verkehrsaufkommen oder Verkehrsbehinderungen konnten nicht festgestellt werden. Trotzdem gilt grundsätzlich: Auch wenn es gut gemeint ist, sollten die eigenen Kinder nicht mit dem Auto zur Schule gefahren werden. Die sogenannten Elterntaxis schaffen gerade vor den Schulen eine unübersichtliche Verkehrssituation und erhöhen damit für Kinder, die zu Fuß unterwegs sind, das Unfallrisiko erheblich. Die Polizei empfiehlt daher, auch Grundschüler möglichst zu Fuß zur Schule gehen zu lassen. Manche Schulen stellen Schulwegpläne bereit, welche die Routen ohne oder mit nur geringen Gefahrenpunkten zeigen.

Wenn sich der Fahrdienst nicht vermeiden lässt:

Suchen Sie sich in der Nähe der Schule einen geeigneten

Parkplatz oder eine geeignete Seitenstraße, an dem Sie gefahrlos

anhalten können, niemand anderen behindern oder sogar gefährden.

Parkplatz oder eine geeignete Seitenstraße, an dem Sie gefahrlos anhalten können, niemand anderen behindern oder sogar gefährden. Lassen Sie Kinder nur auf der Gehwegseite aussteigen

Behalten Sie vor dem Öffnen der Autotür die Umgebung im Blick.

Zeigen Sie ihrem Kind von dort aus, wie es sicher zur Schule

kommt.

Städtischer Mitarbeiter beleidigt und bedroht

Gestern, 05.03.2024, gegen 17:15 Uhr, ahndete ein Mitarbeiter der Stadt einen Parkverstoß in der Saarlandstraße. Dies missfiel dem 28-jährigen Fahrzeughalter offenkundig und er beleidigte und bedrohte den Mitarbeiter. Der 28-Jährige wird sich nun wegen Beleidigung und Bedrohung verantworten müssen. Immer wieder werden städtische Mitarbeiter Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Mitarbeiter der Stadt. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt!

Verkehrsunfallflucht in der Raschigstraße – Zeugen gesucht

Durch zwei Zeuginnen wurde am Dienstagmorgen (05.03.2024, gegen 8 Uhr) beobachtet, wie ein bislang unbekannter Autofahrer in der Raschigstraße beim Abbiegevorgang ein Verkehrszeichen touchierte. Dabei wurden sowohl das Schild als auch sein Fahrzeug beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Die Zeuginnen beobachteten, wie der Mann den Schaden begutachtete und dann weiterfuhr ohne seiner Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit der Aufschrift eines Pizzalieferservice handeln. Den Fahrer beschrieben die Frauen als: ca. 1,80m bis 1,85m groß, graues Oberteil, Jeans, ca. 30 Jahre, wenig Haar. Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden Fahrer bzw. dessen Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auch im Falle einer Unfallflucht an der Kreuzung Brucknerstraße/Lisztstraße bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Hinweise. Eine bislang unbekannte Person touchierte mit ihrem Auto (am 05.03.2024 zwischen 14:30 Uhr und 18:20 Uhr) einen auf der Sperrfläche befindlichen Verkehrsmast mit zwei Verkehrsschildern. Hierdurch wurde der Mast umgeknickt und ragte auf die Fahrbahn der Brucknerstraße. Ohne ihrer Pflicht als Verkehrsteilnehmer nachzukommen, entfernte sich die Person vom Unfallort. Die Schadenshöhe am Mast wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise erbeten – Körperverletzung in der Walther-Rathenau-Straße

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen sechs jungen Männern wurde der Polizei gestern, 05.03.2024, gegen 16:15 Uhr gemeldet. Polizeikräfte fuhren umgehend zur gemeldeten Tatörtlichkeit in der Walther-Rathenau-Straße und konnten dort einen leichtverletzten 27-Jährigen antreffen. Der Mann gab an, dass außerdem sein Handy nicht mehr auffindbar wäre. Die übrigen Beteiligten flüchteten und wurden aus diesem Grund zu Fuß verfolgt.

Zwei der Flüchtenden, ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger, konnten durch Polizeikräfte kurze Zeit später ausfindig gemacht werden. Zu den Aufenthaltsorten der drei weiteren Beteiligten liegen bislang keine Hinweise vor. Der 19-Jährige räumte ein, dass es zunächst zu einem Streit zwischen ihm und dem 27-Jährigen gekommen sei. Im Weiteren sei die zunächst verbale Auseinandersetzung körperlich geworden. Der 27-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Grund für den Streit dürften Unstimmigkeiten auf Grund einer gemeinsamen Ex-Partnerin sein.

Das Mobiltelefon des 27-Jährigen wurde bislang nicht aufgefunden. Ob es im Verlauf der Auseinandersetzung verloren wurde oder ob einer der Beteiligten es gestohlen haben könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein. In diesem Zusammenhang und zur weiteren Aufklärung des genauen Tatablaufs werden Hinweise erbeten. Sie haben den Vorfall beobachtet und können Angaben zur Identität der bislang unbekannten Beteiligten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Durch Pfefferspray verletzt – Zeugen gesucht

Am späten Dienstagabend (05.03.2024), gegen 23:20 Uhr, betrat ein junger Mann eine Pizzeria am Goerdeler Platz und gab gegenüber dem Angestellten an, dass er Pfefferspray ins Gesicht bekommen habe. Er ging auf die Toilette, kam nach wenigen Minuten zurück und verließ den Laden wieder ohne weitere Angaben zu machen.

Etwa zeitgleich meldeten Passantinnen einen am Goerdeler Platz geparkten und stark beschädigten Porsche Carrera. Nach ersten Ermittlungen dürfte dieser durch Schläge mit einem Stock oder Ähnlichem beschädigt worden sein.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Sachverhalten besteht, ist derzeit unbekannt.

Wer hat zur genannten Zeit im Bereich des Goerdeler Platzes etwas beobachtet oder kann Hinweise zu den Sachverhalten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Dienstagabend (05.03.2024), meldete sich ein 52-Jähriger bei der Polizei und gab an, dass er einen Verkehrsunfall mit einem Taxifahrer verursacht und eine Unfallflucht begangen habe. Der Auffahrunfall dürfte sich gegen 17:30 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße ereignet haben.

Zeugen des Unfalls und insbesondere der Taxifahrer werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.