Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruch: Wer kennt die drei Täter?

(lei) Nach einem Wohnungseinbruch am 04.07.2023 in der Feldbergstraße in Niederdorfelden (wir berichteten), suchen die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei nun öffentlich nach drei männlichen Tatverdächtigen, die bei der Tatausführung durch eine im Haus installierte Videokamera aufgezeichnet wurden.

Das Trio, so die Ermittler, hatte sich am Morgen des Tattages, in der Zeit zwischen 8.57 Uhr und 9.10 Uhr, durch Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft und dieses anschließend durchsucht. Aus dem Haus entwendeten sie Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro, ehe sie unerkannt entkamen. Die seither geführten Ermittlungen zu deren Identifizierung verliefen bislang ergebnislos, weswegen sich die Behörden bei der Suche nach den drei Unbekannten nun an die Öffentlichkeit wenden.

Die drei Täter, die alle hellgraue Gartenhandschuhe mit weißem Aufdruck am Handrücken trugen, können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter:

20 bis 30 Jahre alt

zirka 1,80 Meter groß

sportlich

Bekleidung: schwarze Sturmhaube, schwarzer Pullover, blaue

Jogginghose, schwarze Schuhe

2. Täter:

25 bis 35 Jahre alt

zirka 1,80 Meter groß

kräftig

Bekleidung: schwarzer Schlauchschal, schwarze Kappe mit dem

Aufdruck „New York Yankees“, schwarzer Pullover mit goldenem

Logo und weißer Umrandung auf der linken Brust, schwarze

Jeanshose

3. Täter:

1,75 bis 1,80 Meter groß

sportlich

Haare rasiert

führte eine schwarze Sporttasche mit

Bekleidung: schwarze Sturmhaube, schwarzer Kapuzenpullover mit

weißer Aufschrift „Nike Air“ und grauen Stellen an beiden

Schultern, schwarze Jogginghose Nike mit weißem Schriftzug an

der rechten Wadenseite, schwarz-weiße Nike-Schuhe

Die Kriminalpolizei fragt nun:

Wer hat die drei Personen am Tattag in Niederdorfelden gesehen?

Wem sind in dem Zusammenhang womöglich verdächtige Fahrzeuge

aufgefallen?

Entsprechende Hinweise nehmen die Beamten unter der Kripo-Rufnummer 06181 100-123 entgegen.