Edenkoben – Unter Alkoholeinfluss die Vorfahrt missachtet

Mit 2,48 Promille missachtete gestern Abend (05.03.2024, 19.56 Uhr) eine 58 Jahre alte Autofahrerin beim Einbiegen in die Staatsstraße vom Schützenhaus kommend die Vorfahrt eines 42-jährigen Pkw-Fahrers, weshalb es zur Kollision kam. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand. Anhand des hohen Promillegehalts qualifizierte sie sich zur Blutprobe. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden einkassiert. Nun muss sich die Frau in einem Strafverfahren verantworten. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 5.000 Euro.

Geschwindigkeits- und Schulwegüberwachung in der Burgstraße

Annweiler am Trifels (ots)

Im Zeitraum von 10:50-12:10h wurde in der Burgstraße die Geschwindigkeit im durch Verkehrszeichen 325.1 geregelten verkehrsberuhigten Bereich überwacht. Bei 30 gemessenen Fahrzeugen ergaben sich neun Geschwindigkeitsverstöße. Der schnellste Fahrer war mit 33km/h unterwegs. Zudem konnten zwei Gurtverstöße festgestellt werden und mehrere Fahrzeugführer mussten auf das zeitweise bestehende Verbot der Durchfahrt für die Schulstraße hingewiesen werden. Dieses soll die sogenannten „Elterntaxis“ im schulnahen Bereich verhindern und somit der Sicherheit der Schulkinder dienen.

Albersweiler – Geschwindigkeitskontrollen

Am 05.03.24 wurden in Albersweiler einmal gegen 15:10h und einmal zwischen 16.00h und 17.00h in der Hauptstraße am Ortsausgang in Richtung Queichhambach im neu eingerichteten 30km/h Bereich Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Es ergaben sich sieben Geschwindigkeitsverstöße mit einer Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h. Darüber hinaus wurde noch ein PKW-Fahrer, der während der Fahrt mit dem Handy telefonierte und ein Kleinkraftrad ohne Versicherung kontrolliert. Hier möchten wir nochmals auf den Versicherungswechsel zum 01.03.24 hinweisen.

Annweiler – Taschendiebstahl in Discounter

Am 04.03.2024 gegen 15.00 Uhr wurde einem Mann in einem Discounter in Annweiler in der Landauer Straße die Geldbörde entwendet. Nach den derzeitigen Ermittlungen wurde die Geldbörse aus einer Tasche der Jacke entnommen, die der Mann anhatte. Daher dürfte der oder die Täter nahe an dem Geschädigten gestanden haben. Zeugen, welche verdächtige Personen gesehen haben, sollen sich bitte mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346 96462519 oder pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Unter Drogeneinfluss mit Kind im Auto

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch, 05.03.24, gegen 16:00 Uhr, wurde in der Petronellastraße der Fahrer eines Pkw Ford Fiesta einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer wurden betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festgestellt. Auf der Rückbank des Fahrzeugs befand sich der 7-jährige Sohn des Fahrers. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Weil er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird nun auch gegen die Halterin des Pkw ermittelt.