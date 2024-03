Erster rein elektrischer Streifenwagen im Einsatz

Landstuhl/Westpfalz (ots) – Der erste E-Streifenwagen ist bei der Polizei in der

Westpfalz angekommen. Die Polizeiinspektion Landstuhl wird als eine von drei

Dienststellen im Land das erste Modell eines rein elektrischen

Funkstreifenwagens jetzt ein Jahr lang testen. Die Testphase ist Teil eines

landesweiten Pilotprojektes, mit dem die Vor- und Nachteile bei der Verwendung

von Elektrofahrzeugen im polizeilichen Alltag ermittelt werden sollen.

Um die „Tauglichkeit“ des Audi Q4 e-tron auf die Probe zu stellen, wird er bei

der Landstuhler Polizei vorwiegend als Einsatzfahrzeug bei den

Ermittlungseinheiten eingesetzt. Vorgesehen ist, dass mehr als 60

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Fahrzeug während der Erprobungsphase

nutzen, um beispielsweise Reichweiten, Ladezeiten, Zuladungen, Anforderungen in

Einsatzlagen und auch Erfordernisse der Instandhaltung über alle Jahreszeiten

hinweg auszutesten. Die erforderliche Infrastruktur der Lademöglichkeiten wurde

bereits beim Neubau der Dienststelle vor drei Jahren berücksichtigt und ist im

Innenhof der Polizeiinspektion vorhanden.

Die Erfahrungen, die während der einjährigen Testphase gewonnen werden, gehen

anschließend gesammelt als Bericht an die landesweite Arbeitsgruppe E-Mobilität

und werden dort ausgewertet. Danach entscheidet sich, wie es mit den

elektrischen Streifenwagen bei der Polizei Rheinland-Pfalz weitergeht. |cri

Kellerbrand: Mehrfamilienhaus evakuiert

Kaiserslautern (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Slevogtstraße hat es in

der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Kurz vor 4 Uhr brach das Feuer aus derzeit

unbekannten Gründen im Keller des Anwesens aus. Das Haus wurde durch die

Feuerwehr evakuiert, der Brand gelöscht. Die Hausbewohner konnten am Vormittag

bereits in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Keller kann aktuell nicht betreten

werden. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden in mindestens fünfstelliger

Höhe aus. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. |erf

Auseinandersetzung in einer Gaststätte eskaliert

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Schlägerei in einer Gaststätte im Stadtgebiet

rückten am Dienstagabend mehrere Polizeistreifen aus. Zunächst war der Polizei

eine Auseinandersetzung zwischen etwa zehn Personen gemeldet worden. Wie sich

herausstellte attackierten zwei Männer einen 57-Jährigen. Dabei gingen eine

Brille und ein Tisch zu Bruch. Die beiden mutmaßlichen Täter und ihre Begleiter

flüchteten. Eine Fahndung nach den Personen verlief erfolglos. Die Verdächtigen

konnten nicht mehr aufgegriffen werden. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand

der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Mutmaßlicher Dieb schlägt um sich

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer wegen des

Verdachts eines räuberischen Diebstahls. Das Duo im Alter von 42 und 24 Jahren

fiel am Dienstag in einem Lebensmitteldiscounter auf. Ihnen wird vorgeworfen,

Lebensmittel gestohlen zu haben. Ein Verkäufer beobachtete die Verdächtigen. Er

sprach sie beim Verlassen des Marktes an. Während der jüngere kooperierte,

versuchte der 42-Jährige nach dem Mitarbeiter zu schlagen, um mit der Beute zu

flüchten. Zwei Wachleute griffen ein und hielten den Verdächtigen sowie seinen

mutmaßlichen Komplizen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Männer blicken

jetzt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Zwei Unfälle verursacht und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) – In der Berliner Straße ist am Dienstag eine Autofahrerin

in den Gegenverkehr gefahren und mit einem entgegenkommenden Pkw

zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand. Ohne Anzuhalten fuhr die

Verantwortliche weiter. Die Polizei machte die mutmaßliche Unfallverursacherin

ausfindig. Warum sie in den Gegenverkehr fuhr, ist aktuell nicht geklärt. Die

Beamten ermitteln gegen die 80-Jährige wegen des Verdachts der Unfallflucht. Sie

beschlagnahmten den Führerschein der Frau. Wie sich herausstellte dürfte die

Seniorin für einen weiteren Unfall verantwortlich sein. In der Burgstraße

verursachte sie einen Auffahrunfall. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Kündigung endet mit Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) – Eine Körperverletzung war der Grund für einen

Polizeieinsatz am Dienstagnachmittag in der Innenstadt. Nach bisherigen

Kenntnissen hatte ein Arbeitgeber seinem Angestellten gekündigt. Die Folge: Der

ehemalige Mitarbeiter schlug seinem Chef ins Gesicht und bedrohte ihn. Noch

bevor die Polizei eintraf, nahm der 32-jährige Tatverdächtige Reißaus. Die

Beamten leiteten entsprechende Ermittlungen ein und trafen den Mann in seiner

Wohnung an. Dort fanden sie auch die Schlüssel für das Firmengebäude und

stellten sie sicher. Den 32-Jährigen erwarten jetzt Strafanzeigen wegen des

Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. |kfa

Zur Bestrafung Reifen angekettet

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer kuriosen Meldung rückte eine Polizeistreife

am späten Dienstagabend in das Musiker-Viertel aus. Eine 59-jährige

Fahrzeughalterin erwartete die Beamten bereits und zeigte ihnen umgehend den

Grund für ihren Anruf. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie sahen,

dass an dem am Straßenrand geparkten Wagen der Frau am Vorderrad ein loser

Reifen mit einer Kette befestigt war. Der Täter war der Ansicht, dass die Frau

falsch geparkt hatte und forderte nun ein dreistelliges „Lösegeld“, bevor er die

Kette wieder entfernen würde. Die eingesetzten Kräfte befreiten das Auto von

seiner Fesselung und nahmen eine Anzeige gegen den 48-jährigen Verursacher auf.

Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts der Nötigung rechtfertigen. Die

Ermittlungen dauern an. |kfa

Leerstehende Wohnung aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei wurde am Dienstagmorgen ein Einbruch in eine

Wohnung im St.-Quentin-Ring gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang

zu einem Mehrfamilienhaus und brachen dort die Eingangstür zu einer unbewohnten

Wohnung auf. Da aus dem Inneren der Wohneinheit augenscheinlich nichts fehlte,

geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Langfinger die Innenräume nicht

betreten haben. Weitere Ermittlungen hierzu sowie zu dem genauen Tatzeitraum

dauern an. Zeugen, die in den letzten Tagen etwas Verdächtiges wahrgenommen

haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern

zu melden. |kfa

Ruhestörung führt zu Drogenfund

Kaiserslautern (ots) – Das Ordnungsamt wurde am Montagvormittag in die

Slevogtstraße gerufen. Grund hierfür war eine Meldung aus der Nachbarschaft,

dass aus der besagten Wohnung ruhestörender Lärm zu hören sei. Als den

städtischen Mitarbeitern von dem Störenfried die Tür geöffnet wurde, konnten sie

den typischen Cannabisgeruch wahrnehmen, weswegen eine Streife der Polizei

hinzugerufen wurde. In der Wohnung fanden die Beamten schließlich eine bräunlich

feste Substanz, bei der es sich um Haschisch handeln dürfte. Das

Betäubungsmittel wurde sichergestellt und die entsprechenden Ermittlungen

aufgenommen. Der 17-jährige Mann muss sich jetzt wegen des Verdacht des

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen. |kfa

Neun Schülerlotsen ausgebildet

Kaiserslautern (ots) – Auch in diesem Jahr wurden an der Integrierten

Gesamtschule (Goetheschule) in Kaiserslautern neue Schülerlotsen ausgebildet.

Insgesamt neun Schülerinnen und Schüler stellten sich der Herausforderung und

nahmen an der Ausbildung teil.

Alexander Zapp, Elke Berberich und Tina Sornberger von der Jugendverkehrsschule

Kaiserslautern-Stadt unterrichteten die künftigen Lotsen an drei Tagen. Die

Ausbildung beinhaltet theoretischen sowie praktischen Unterricht. Sie endet mit

einer schriftlichen Prüfung. Alle neun Schülerinnen und Schüler haben sie

erfolgreich bestanden.

Am 26. Februar 2024 konnten die neuen Schülerlotsen am Zebrastreifen vor der

Goetheschule erstmals in ihre praktische Tätigkeit eingewiesen werden. Ab sofort

können sie dort eingesetzt werden. Ansprechpartner der neuen Verkehrshelfer ist

ihr Lehrer. In Absprache mit den Schülerinnen und Schülern übernimmt er die

Einteilung der Dienste.

Um den Dienst als Schülerlotse auszuüben, müssen Interessierte mindesten 13

Jahre alt sein und die siebte Klasse besuchen. Der Dienst ist freiwillig, eine

erfolgreich abgeschlossene Lotsen-Ausbildung die Grundvoraussetzung.

Schülerlotsen sind ehrenamtlich tätig. Unterstützung erhalten sie von der

Verkehrswacht, die sich auch um die Ausrüstung der Verkehrshelfer kümmert. Dank

ihrer neongelben Ausstattung sind die Schülerlotsen schon von weitem für

Verkehrsteilnehmer gut erkennbar. In unregelmäßigen Abständen beaufsichtigen die

Beamten der Jugendverkehrsschule die Schülerlotsen während ihrer Tätigkeit.

Die Polizeihauptkommissare der Jugendverkehrsschule bedanken sich ausdrücklich

bei den Schülerinnen und Schülern, die durch ihr aktives Tun und ihre

Bereitschaft zu helfen, einen Teil dazu beitragen, die Verkehrssicherheit zu

gewährleisten. Die jungen Verkehrshelfer stehen bei Wind und Wetter und schon

vor Schulbeginn an den Fußgängerüberwegen, um insbesondere den „schwächeren“

Verkehrsteilnehmern eine Hilfe zu sein. |erf