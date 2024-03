Frankfurt: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, der Steuerfahndungsstelle des Finanzamtes Offenbach und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

Frankfurt (ots) – (ha)- Festnahme und Durchsuchungsmaßnahmen gegen Angehörige

eines Familienverbands in einem Ermittlungskomplex wegen des Verdachts des

banden- und gewerbsmäßigen Betruges und der Steuerhinterziehung –

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Eingreifreserve -, die

Steuerfahndungsstelle des Finanzamtes Offenbach am Main (Ermittlungsgruppe

AVALON) und das Polizeipräsidium Frankfurt am Main haben am 06.03.2024 in einem

umfangreichen Ermittlungskomplex gegen Angehörige eines Familienverbands aus

Frankfurt am Main die Wohn- und Geschäftsräume von elf Beschuldigten in Hessen

und Baden-Württemberg durchsucht und einen Beschuldigten aufgrund eines

Haftbefehls festgenommen. Die Durchsuchungen fanden in Frankfurt am Main (acht

Durchsuchungsobjekte), dem Landkreis Groß-Gerau (zwei Durchsuchungsobjekt) und

dem Rems-Murr-Kreis (ein Durchsuchungsobjekt) statt. Sie dienten dem Auffinden

von Beweismitteln sowie der Sicherstellung von Vermögenswerten.

Die Ermittlungen richten sich gegen zehn Angehörige eines Familienverbands und

einer weiteren Beschuldigten aus dem Umfeld des Familienverbands (fünf Männer

und sechs Frauen) im Alter von 21 bis 30 Jahren. Sechs Beschuldigte haben die

deutsche Staatsangehörigkeit, drei Beschuldigte die rumänische

Staatsangehörigkeit und zwei weitere Beschuldigte die französische

Staatsangehörigkeit bzw. die italienische Staatsangehörigkeit.

Bei dem festgenommenen Beschuldigten handelt es sich um einen 30-jährigen

deutschen Staatsangehörigen aus Frankfurt am Main. Er steht im Verdacht,

gemeinsam mit weiteren Beschuldigten, unter anderem, in insgesamt sieben Fällen

mit einem sog. Öl-Kühlwassertrick Privatverkäufer von Fahrzeugen getäuscht und

dadurch Fahrzeuge zum Weiterverkauf deutlich unter Wert erworben zu haben. Dabei

handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche, bei dem einem Fahrzeugverkäufer

suggeriert wird, das Fahrzeug habe einen Motorschaden, nachdem in einem

unbeobachteten Moment bei der Fahrzeugbesichtigung, durch eine Kanüle oder ein

präpariertes Taschentuch kleine Mengen Motoröl in den Kühlwasserbehälter

eingeführt wurden. Die betroffenen Verkäufer sollen durch die Täuschungen ihre

Fahrzeuge deutlich unter Wert mit Verlusten von mehreren Tausend Euro veräußert

haben. In zwei Fällen soll der Beschuldigten Fahrzeuge zu deutlich überhöhten

Preisen verkauft und dabei ihm bekannte erhebliche Mängel verschwiegen haben.

Gegenstand des Haftbefehls sind Vorwürfe des banden- und gewerbsmäßigen Betruges

in neun Fällen. Fünf weiteren Beschuldigten wird vorgeworfen, als

Bandenmitglieder an diesen An- und Verkäufen von Fahrzeugen beteiligt gewesen zu

sein.

Die Beschuldigten sollen zudem einen Handel mit hochwertigen Fahrzeugen

betrieben und die Umsatzsteuer aus dem Verkauf der Fahrzeuge hinterzogen haben.

Um umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen vorzutäuschen, sollen

hierbei falsche Personalien sowie missbräuchlich Identitäten von ausländischen

Unternehmen verwendet worden sein, die Fahrzeuge sollen jedoch tatsächlich nicht

ins Ausland geliefert, sondern im Inland weiterverkauft worden sein. Dem

hessischen Fiskus soll dadurch ein Schaden in Höhe von über 150.000 Euro

entstanden sein.

Fünf weitere Beschuldigte – dabei handelt es sich um Angehörige der

erstgenannten Beschuldigten – stehen im Verdacht, falsche Angaben zu den

Einkünften ihrer Bedarfsgemeinschaften gemacht zu haben und zu Unrecht

Sozialleistungen erhalten zu haben. Nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis

beläuft sich der Schaden auf über 180.000 Euro.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten zahlreiche Unterlagen, Datenträger

und Mobiltelefone sichergestellt werden, die als Beweismittel in Betracht

kommen. Darüber hinaus konnten Vermögenswerte, darunter hochwertige Fahrzeuge

und Bargeld in 5-stelliger Höhe sichergestellt werden.

Die umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen wurden durch drei Staatsanwälte der

Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main koordiniert.

Beteiligt waren über 160 Einsatzkräfte der Hessischen Steuerfahndung sowie der

Polizeipräsidien Frankfurt am Main und Stuttgart. Zum Einsatz kamen an mehreren

Durchsuchungsobjekten auch sechs Diensthunde.

Die heutigen Einsatzmaßnahmen in dem umfangreichen Komplex sind Ergebnis des

Ermittlungskonzepts „AVALON“. Dabei handelt es sich um ein Ermittlungskonzept,

das von der Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und

der hessischen Steuerfahndung entwickelt wurde, um Straftaten wirksam zu

bekämpfen, die aus der Struktur eines Familienverbandes heraus, insbesondere im

Bereich des betrügerischen Fahrzeughandels, der Steuerhinterziehung und

zusammenhängender Straftaten begangen werden.

Frankfurt – Sachsenhausen: Mann lässt sich in den Main fallen – unbekannter Verbleib

Frankfurt (ots) – Am gestrigen Nachmittag (05. März 2024) ließ sich ein

augenscheinlich psychisch verwirrter Mann in den Main fallen. Trotz

umfangreicher Fahndung durch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste konnte er

nicht mehr gesichtet werden.

Gegen 15:15 Uhr wurden Polizeibeamte verständigt, da ein Mann im Bereich der

Steinlestraße laut schreiend an mehreren Fahrzeugtüren ziehen solle. Sofort

nachdem er den Streifenwagen erblickte, entfernte er sich und begab sich zum

Schaumainkai in den Bereich des Tiefkai, zu einem dort gelegenen Bootshaus.

Währenddessen schrie er die Autofahrer an und versuchte kurzzeitig Fahrzeuge zu

stoppen.

Angekommen am Wasser überstieg er den Zaun zum Bootshaus, dann stellte er sich

schließlich auf den Bootssteg.

Die Beamten versuchten aus einiger Entfernung den Mann zu beruhigen, jedoch ließ

er sich unvermittelt und ohne Fremdeinwirkung in den Main fallen. Ein

umstehender Zeuge, sowie die Polizisten warfen ihm einen Rettungsring zu und

versuchten ihm zu helfen, parallel wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst

verständigt.

Der Mann wurde allerdings von einer Strömung erfasst und verschwand im Bereich

der Friedensbrücke unter der Wasseroberfläche, er tauchte nicht mehr auf.

Sämtliche Suchmaßnahmen der beteiligten Behörden auch unter Zuhilfenahme von

Booten und eines Polizeihubschraubers verliefen ergebnislos.

Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Nordend: Hoher Sachschaden bei Unfall

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Vormittag (05.März.2024) kam es in der

Eckenheimer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 79-jähriger

Autofahrer gegen eine Friedhofsmauer fuhr und ein weiteres Fahrzeug beschädigte.

Der Mann blieb unverletzt, jedoch entstand ein hoher Sachschaden.

Der 79-Jährige befand sich gegen 10:10 Uhr mit einem Mercedes auf dem Parkplatz

des Neuen Jüdischen Friedhofs, als er sein Fahrzeug wenden wollte. Mutmaßlich

verwechselte er dabei den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang, trat anschließend das

Gaspedal und fuhr zunächst mit dem Heck voraus gegen die Friedhofsmauer.

In der Folge geriet der Wagen ins Schleudern und touchierte einen dort geparkten

Kleintransporter, bei dem es sich ebenfalls um einen Mercedes handelte. Beide

Fahrzeuge wiesen nach der Kollision starke Beschädigungen auf. Zudem konnten an

der Friedhofsmauer Schäden festgestellt werden, die sich über eine Länge von

circa 30 Metern erstreckten. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf einen sechsstelligen

Betrag geschätzt. Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen zum

Unfallgeschehen aufgenommen. Diese dauern an.

Frankfurt – Nieder-Eschbach: Studienfinanzierung durch Betäubungsmittelhandel

Frankfurt (ots) – (ha) Am gestrigen Abend (05.März.2024) fanden Polizeibeamte

eine größere Menge Marihuana in einer studentischen Wohngemeinschaft. Der

Besitzer verfügte ebenfalls über diverses Equipment zum Anbau und Verkauf der

Droge. Es kam zur Festnahme.

Gegen 19:30 Uhr entdeckten Polizisten im Zuge eines Einsatzes im Ben-Gurion-Ring

eine Sporttasche mit ca. 1680 Gramm Marihuana in den Räumlichkeiten einer

Studenten-WG. Die Droge war bereits verkaufsfertig präpariert, beschriftet und

verpackt worden. Ein 24-jähriger Mann gab sich gegenüber den Polizisten als

Besitzer der Tasche zu erkennen.

Bei der nachfolgenden, durch den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft

angeordneten, Durchsuchung seines Zimmers stellten die Beamten noch ein

„Crow-Up-Zelt“ zur Züchtung von Cannabispflanzen, mehrere Mobiltelefone, Dünger

und diverse Speichermedien sicher.

Er muss sich jetzt wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln

verantworten.

Frankfurt – Höchst: Pfefferspray-Vorfall an Schule

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Morgen (05.März.2024) haben Unbekannte in einer

Schule in der Palleskestraße Pfefferspray versprüht. Mehrere Schüler wurden

leicht verletzt. Die bislang unbekannten Täter flüchteten.

Gegen 09:50 Uhr war die Polizei wegen eines Diebstahls in einer Schule in der

Palleskestraße gerufen worden. Während der Anzeigenaufnahme teilte eine

Mitarbeiterin den Polizeibeamten mit, dass in den oberen Stockwerken

Pfefferspray eingesetzt worden sei.

Beim Betreten des Obergeschosses stellte die Funkstreifenwagenbesatzung einen

stechenden Geruch im Flur, insbesondere im Bereich der Herrentoilette, fest.

Einige Kinder erlitten Atemwegsreizungen und klagten über Schwindel. Die

Erstversorgung erfolgte durch die eingesetzten Beamten.

Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Frankfurt – Fechenheim: Diebe haben es auf Kupfer abgesehen

Frankfurt (ots) – (yi) Am 28. Februar 2024 stellte man auf einer Baustelle in

Fechenheim den Diebstahl einer größeren Menge Kupferkabel fest. Die Täter sind

flüchtig, Zeugen werden gesucht.

Die Diebe betraten auf unbekannte Art und Weise den Materiallagerplatz der

Baustelle in der Hugo-Junkers-Straße. Dort entwendeten sie zwei

Kupferkabeltrommeln im Wert von ca. 17000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten

sich mit dem örtlich zuständigen 18. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755

11800 oder mit jeder anderen Polizeidienstelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Sachsenhausen: Unfallflucht mit Taxi – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – Bereits am Mittwoch, den 28. Februar 2024, ereignete sich in

Sachsenhausen am Diesterwegplatz eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine

65-jährige Frau verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Taxi-Fahrer flüchtete

mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach

Zeugen.

Gegen 15:05 Uhr bestieg die 65-Jährige ein Taxi an der U-Bahn-Haltestelle

„Grüneburgweg“, welches im Rahmen eines Schienenersatzverkehrs in Richtung

Südbahnhof unterwegs war. Während die 65-Jährige am Südbahnhof ausstieg,

beschleunigte der Fahrer das Taxi, sodass die Fahrzeugtür zuknallte und den

Daumen der Geschädigten einklemmte. Durch die Kraft des anfahrenden Taxis wurde

die Fingerkuppe ihres Daumens abgerissen. Nach einer Erstversorgung durch

anwesende Zeugen begab sich die Geschädigte in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Während der Fahrt zum Südbahnhof sollen sich noch weitere Fahrgäste im Taxi

befunden haben.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, kräftige Statur; trug einen Turban.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und / oder dem Fahrer geben

können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 10800 mit dem 8.

Polizeirevier in Verbindung zu setzen.