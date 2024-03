Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Büdingen: Verletzt ins Krankenhaus –

Drei demolierte Fahrzeuge und ein Leichtverletzter, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes heute Morgen in der Vogelsbergstraße. Gegen 11.20 Uhr war der 68-jährige Unfallfahrer mit seinem Toyota von Bindsachsen kommend in Richtung Büdinger Innenstadt unterwegs. In einer Linkskurve fuhr er aus bisher nicht bekannten Gründen geradeaus und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Clio. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Clio wiederum gegen einen davor geparkten VW Up. Der in Ortenberg lebende Toyotafahrer trug leichte Verletzungen davon. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Schäden an den drei Fahrzeugen summieren sich auf mindestens 15.000 Euro.

Bad Nauheim: Autos zerkratzt –

Einem aufmerksamen Zeugen verdankt die Friedberger Polizei die Festnahme einer Frau, die vergangene Nacht den Lack von mehreren Fahrzeugen zerkratzte. Um kurz nach Mitternacht vernahm der Zeuge in der Wetterstraße verdächtiges Scharben und brachte es mit dem mutwilligen Zerkratzen von Autolacken in Verbindung. Als er nachschaute erkannte er eine Frau, die sich an dem Lack eines Fahrzeugs zu schaffen machten. Eine Streife der Friedberger Ordnungshüter nahm die 45-Jährige letztlich fest. Insgesamt entdeckten die Polizisten fünf beschädigte Pkw – über die Höhe der Lackschäden können noch keine Angaben gemacht werden. Die alkoholisierte Bad Nauheimerin wurde nach der Personalienfeststellung und ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Auf sie kommt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu.

Bad Vilbel: Fahrrad aus Box gestohlen –

Unbekannte Diebe erbeuteten aus einer Fahrradbox in der Paul-Ehrlich-Straße ein etwa 2.200 Euro teures Pedelec. Zwischen Dienstagabend, gegen 19.00 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr brachen die Täter das Schloss der hölzernen Box auf und nahmen das blau/schwarze Fahrrad vom Hersteller „Ghost“ an sich. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Pedelec nehmen die Ermittler der Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.