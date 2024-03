Marburg- E-Scooter geklaut

Gegen 17:00 Uhr stellte ein 60-Jähriger am gestrigen Nachmittag (05.03.2024) seinen E-Scooter auf dem Gehweg in der Ernst-Giller-Straße ab, um einen Termin wahrzunehmen. Als er 20 Minuten später zurückkehrte, war der 300 Euro teure graue Ninebot MI S1 verschwunden. Hinweise zu den Dieben erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Rauschenberg / B3: auf Gegenfahrbahn gekommen – Unfall

Eine 75-Jährige fuhr gestern Mittag (05.03.2024) auf der B3 aus Richtung Halsdorf kommend in Richtung Marburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem roten VW gegen 12:00 Uhr auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Iveco-Lkw. Der Up der 75-Jährigen, sowie der Lkw wurden erheblich beschädigt. Ein hinter dem VW fahrender weißer VW Transporter wurde durch herumfliegende Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Rettungskräfte brachten die aus der Eifel stammende Up-Fahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 58-jährge Lkw-Fahrer verletzte sich leicht und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtunfallschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Während der Rettungs-und Bergungsmaßnahmen war die B3 bis etwa 15:40 Uhr voll gesperrt.

Marburg- Blende und Spiegelglas abmontiert

Unbekannte haben die Blende und das Spiegelglas eines Außenspiegels von einem Mercedes abmontiert und gestohlen. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Der schwarze SLK stand zwischen 17:00 Uhr am Samstag (02.03.2024) und 12:45 Uhr am Montag (04.03.2024) in der Tiefgarage „Am Schützenplatz“. Diesen Zeitraum nutzen die Diebe und schlugen zu. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.