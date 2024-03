Gießen: Trickdiebe erfolgreich – Zeugen gesucht

Unter dem Vorwand, Handwerker zu sein und Wasserleitungen überprüfen zu müssen, gelang es einem Unbekannten, in die Wohnung einer Seniorin zu gelangen.

Am Mittwoch (6.3.2024) sprach der Unbekannte an der Wohnungstür der Frau vor. Diese befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Follen-Straße.

Als der Dieb gegen 10.15 Uhr in die Wohnung gelangte, lenkte er die Seniorin ab. In einem unbemerkten Moment gelangte eine weitere, unbekannte Person in die Wohnräume. Der zweite Dieb durchsuchte Schränke und erbeutete Schmuck. Zu dieser Person liegt keine Beschreibung vor.

Der Mann, der sich als Handwerker ausgab, wird 20-30 Jahre alt geschätzt. Er war 165-170 cm groß und hatte eine normale Statur. Er trug dunkle Kleidung und sprach Deutsch mit Akzent.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am Mittwoch auffällige Personen in der Karl-Follen-Straße, oder deren Umfeld, bemerkt? Wer kann Hinweise zur Identität der Unbekannten geben?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Trickdiebe sind kreativ und bedienen sich verschiedenster Legenden, um ihre Opfer zu täuschen. Verständigen Sie im Zweifel die Polizei!

Um es den Tätern möglichst schwer zu machen, rät Ihnen die Polizei:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den

Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie

Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen

Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die

Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis

und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst

Rabenau: Kellertür aufgebrochen

Über eine Kellertür drang ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in Rüddingshausen ein. Dazu hebelte er die Tür auf. Der Einbrecher schlug irgendwann zwischen 5.2.2024 und 6.3.2024 zu. Ob er aus den Kellerräumen des Hauses in der Straße Am Rain etwas mitnahm, ist noch unklar.

An der Tür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer 0641/7006-6555 aufgenommen.

Gießen: Renault gestreift

Am Freitag (1.3.2024) parkte ein Renault-Fahrer in der Straße Am Eichelbaum. Der silberfarbene Zoe stand zwischen 8 Uhr und 16 Uhr am Fahrbahnrand. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Verursacher die Fahrzeugfront. Statt sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Stoßstange gerissen

Zwischen Montag (4.3.2024), 12 Uhr und Dienstagmorgen, 6.15 Uhr parkte eine Fiat-Fahrerin auf einem Parkplatz der Krofdorfer Straße 138. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in diesem Zeitraum gegen die Front des grünen Puntos und beschädigte dabei die Stoßstange. Diese riss dabei ein. Anschließend fuhr der Verursacher einfach davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pohlheim: Suzuki angefahren

Etwa 1.000 Euro beträgt der Schaden an einem geparkten Suzuki. Der rote Vitara parkte von Samstag (2.3.2024), 18.30 Uhr bis Sonntag, 13 Uhr in der Hubertusstraße in Watzenborn-Steinberg. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Verursacher das Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Fahrradcodierungen bei der Polizeistation Gießen Nord

Ab Montag, 18.3.2024, bietet Ihnen Ihr Schutzmann vor Ort, Dennis Mauer, wieder Fahrradcodierungen bei der Polizeistation Gießen Nord am Berliner Platz 1 an.

Die Termine werden nach Absprache vergeben. Zur Terminvereinbarung wenden sich Interessierte an das E-Mail-Postfach Fahrradcodierung-GIESSEN.PPMH@polizei.hessen.de.

Welchen Zweck verfolgt die Codierung?

Speziell ausgebildete Polizeibeamte versehen Ihren Fahrradrahmen mittels eines hochmodernen Nadelprinters mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Bitte beachten:

Die Codierung ist für Sie kostenlos! Bitte bringen Sie das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Bitte seien Sie zu den Terminen pünktlich! Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist nicht möglich.

Langgöns: „Sicher! Dein Zuhause“ – Präventionsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz

Am Dienstag, 19.3.2024, lädt Sie Ihre Schutzfrau vor Ort, Lisa Romfeld, um 19 Uhr in das Bürgerhaus Langgöns (Am alten Stück 3, in 35428 Langgöns) ein.

Zusammen mit Claudia Zanke, Kriminalpolizeiliche Beraterin beim Polizeipräsidium Mittelhessen, bietet sie allen Bürgerinnen und Bürgern die Präventionsveranstaltung unter dem Motto „Sicher! Dein Zuhause“ an, bei der es um Einbruchschutz geht.

Die Polizistinnen geben Informationen, wie Sie Ihr Zuhause wirkungsvoll schützen können und welche Sicherungstechnik geeignet ist. Denn bereits durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik können viele Einbrüche verhindert werden. Darüber hinaus beantworten die beiden Ihre Fragen rund um das Thema. Um die Veranstaltung zu besuchen, ist keine Anmeldung erforderlich.