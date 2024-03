Mit E-Bike gestürzt

Um 18:41 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 63-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pedelec den Radweg entlang der B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Als er auf den Bürgersteig einer Unterführung auffahren wollte, stürzte er mit dem Rad, wodurch er sich eine Platzwunde am Kopf zuzog, die ambulant behandelt werden musste. An dem Bike entstand geringer Sachschaden.

Unfallfluchten

Auf dem Parkdeck des Herkules-Marktes in der Augustastraße in Eschwege ereignete sich gestern Vormittag eine Unfallflucht. Zwischen 11:10 Uhr und 11:25 Uhr wurde ein dort geparkter VW Passat auf der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Sachschaden von ca. 500 EUR zu kümmern. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Wahlhauser Straße in Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde am gestrigen Dienstag ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel umgefahren und beschädigt. Den Unfallspuren nach befuhr ein Pkw entweder von der Wahlhauser Straße oder dem Eichweg kommend auf die L 3239 (Werrabrücke) auf und kam dabei von der Fahrbahn ab. Bei dem flüchtigen Pkw dürfte es sich – aufgrund der aufgefunden Fahrzeugteile – um einen roten VW Golf III handeln. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250 oder 05652/9279430.

Hakenkreuze an Hauswand gesprüht

Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Kripo, nachdem auf einer Hauswand in der Hundsrückstraße in Langenhain mehrere Hakenkreuze aufgesprüht worden waren. Der oder die Täter haben zwischen dem 01.03.24, 17:00 Uhr und dem 02.03.24, 08:00 Uhr zwei Hakenkreuze auf die Hauswand und eins auf die Haustür mit schwarzer Farbe großflächig aufgesprüht. Um Hinweise bittet die Kripo unter Tel.: 05651/9250.