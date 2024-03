Nach Brand in Wohnhaus – 75-jähriger Mann im Krankenhaus verstorben

Zeit: Freitag, 01.03.2024, 20:30 Uhr

Am Freitagabend waren Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei im Einsatz, da sich ein Wohnhausbrand in der Sattelgasse in Malsfeld-Ostheim ereignete.

Im Keller des Wohnhauses war ein Wäschetrockner in Flammen aufgegangen. Durch das Feuer wurde ein 75-jähriger Hausbewohner schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Offenbach geflogen. Am Montag, 04.03.2024, erlag der 75-Jährige seinen schweren Brandverletzungen und verstarb im Krankenhaus.

Die 38-jährige Tochter des 75-Jährigen kam am Freitagabend gegen 20:30 Uhr nach Hause, stellte den Brand im Keller des Hauses fest und entdeckte den schwer verletzten Vater. Daraufhin verständigte sie umgehend die Rettungskräfte.

Die Kriminalpolizei Homberg hatte die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Der 75-Jährige unternahm offensichtlich Löschversuche an dem brennenden Wäschetrockner, woraufhin die Kleidung des Mannes Feuer fing und die folgenschweren Verbrennungen verursachte.

Nach Abschluss der Ermittlungen konnte als Brandursache ein technischer Defekt am Wäschetrockner festgestellt werden. Hinweise auf eine Straftat haben sich insgesamt nicht ergeben.

Die Höhe des geschätzten Sachschadens wird mit 75.000 EUR angegeben.

Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Geparktes Auto verkratzt

Tatzeit: Dienstag, 05.03.2024, 08:40 Uhr bis Dienstag, 05.03.2024, 10:30 Uhr

Unbekannte Täter haben ein Auto auf dem Parkplatz „Drehscheibe“ in der Kasseler Straße in Homberg verkratzt.

Der VW Golf (grau) war im Tatzeitraum auf dem dortigen Parkplatz ordnungsgemäß geparkt. Die unbekannten Täter verkratzten die rechte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand. Dadurch entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000,- EUR.

Die Polizeistation Homberg ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05681/774-0.