Polizeieinsatz nach Schüssen aus Schreckschusswaffe am Pferdemarkt in Kassel

Kassel-Wesertor: Zwei aus einer Schreckschusswaffe abgefeuerten Schüsse sorgten am gestrigen Dienstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, für einen Polizeieinsatz am Pferdemarkt in Kassel, bei dem niemand verletzt wurde. Ein Passant nahm auf einer Grünfläche am Pferdemarkt eine dreiköpfige Gruppe junger Männer wahr. Aus dieser Gruppe habe eine Person eine Schusswaffe mit sich geführt und zweimal hintereinander in Richtung des Bodens geschossen. Im Anschluss steckte er die Waffe in seinen Hosenbund. Die unmittelbar hinzugezogenen Streifenwagen konnten die Gruppe vor Ort antreffen und festnehmen. Zudem fanden die Beamten im Nahbereich eine Papiertüte, in der sich neben einer entsprechenden schwarzen Schreckschusswaffe auch Munition befand. Diese konnte einem der Gruppenangehörigen, einem 24-Jährigen aus Kassel, zugeordnet werden und wurde seitens der Polizei sichergestellt. Nach bisherigen Ermittlungen hat ein anderer 17-Jähriger aus Baunatal die Schüsse abgegeben. Ein für das Führen einer solchen Waffe in der Öffentlichkeit erforderlicher „Kleiner Waffenschein“ war bei ihm nicht vorhanden. Daher fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der 17-Jährige wurde daher mit auf das Polizeirevier Mitte genommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen sowie Rücksprache mit seiner Erziehungsberechtigen wieder entlassen.

Keller-Einbrecher bei Fahndung in Fuldabrück festgenommen: 39-Jährigem droht U-Haft

Fuldabrück (Landkreis Kreis): Die Festnahme zweier Keller-Einbrecher gelang am gestrigen Dienstagmorgen einer Streife des Polizeireviers Ost bei der Fahndung in Fuldabrück. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren sie zunächst in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Mehrfamilienhaus in der Flughafenstraße im Ortsteil Bergshausen eingebrochen und hatten dort sechs Kellerräume aufgehebelt. Dabei wurden sie gegen 00:45 Uhr auf frischer Tat von einer Bewohnerin ertappt, woraufhin das Duo ohne Beute die Flucht ergriff. Die in der Nacht eingeleitete Fahndung der Polizei hatte nicht zum Erfolg geführt. Wenige Stunden später klickten dann jedoch nach dem zweiten Einbruch in Dennhausen die Handschellen für die Tatverdächtigen, zwei Männer im Alter von 36 und 39 Jahren, die bei ihrer Festnahme Taschen und Rucksäcke voller Beute trugen. Der 36-Jährige aus Melsungen wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen. Sein wohnsitzloser und bereits hinreichend polizeibekannter 39-jähriger Komplize wird am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Gemeldet worden war der Einbruch in den Keller in der Dörnhagener Straße am gestrigen Morgen gegen 8:00 Uhr. Wie die am Tatort eingesetzte Streife feststellte, hatten die Täter neben einem Pedelec-Akku samt Ladegerät eher ungewöhnliche Beute gemacht, denn es fehlten mehrere Lebensmittel wie Milch, Salami und Konserven. Genau diese fand die Streife bei der anschließenden Durchsuchung der Taschen und Rucksäcke der beiden Tatverdächtigen, die unweit des Tatorts gestellt werden konnten. Auch das zuvor gestohlene Ladegerät, diverse Einbruchswerkzeuge und weitere Gegenstände wie mehrere Handys und Kopfhörer, bei denen es sich mutmaßlich ebenfalls um Diebesgut handelt, förderte die Durchsuchung zu Tage. Die Zuordnung der sichergestellten Gegenstände dauert aktuell noch an. Die weiteren Ermittlungen werden bei der BAO Mars der Kasseler Polizei geführt.

Unfall bei Immenhausen: Zwei Verletzte und ein Fahrzeug landet auf dem Dach

Immenhausen (Landkreis Kassel): Bei einem Wendemanöver am heutigen Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, kollidierten zwei Autos auf der L 3386 miteinander, wobei jeweils beide Fahrer verletzt wurden. Ein 31-Jähriger hatte die Landstraße von Hohenkirchen in Richtung Immenhausen befahren. Dieser wendete schließlich auf einem Feldweg neben der Fahrbahn und wollte daraufhin zurück auf die Landstraße fahren. Beim Wiedereinkehren übersah der Fahrer offenbar einen von links kommenden und in Richtung Espenau fahrenden VW Golf, wobei in Folge dessen beide Fahrzeuge zusammenstießen. Aufgrund des Aufpralls kam der Golf rechtsseitig von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete mit dem Fahrzeugdach auf dem dortigen Feld. Der darin befindliche 56-jährige Fahrer kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Kassel. Auch der Fahrer des anderen Autos erlitt in Folge des Unfalls leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. An den nach dem Unfall nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe etwa 13.000 Euro. Sie wurden beide abgeschleppt. Für ca. 30 Minuten war die L 3386 vollgesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.