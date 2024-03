Brand in Schulgebäude

Bad Hersfeld. Am Mittwochmittag (06.03.), gegen 12.30 Uhr, wurde der Polizei in Bad Hersfeld ein Brand in einem Schulgebäude in der Straße „Am Obersberg“ gemeldet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Feuer in einem Mülleiner in einer Herrentoilette zeitnah entdeckt, bevor es sich ausbreiten konnte. Eine Lehrkraft sowie der Hausmeister verbrachten den brennenden Mülleiner ins Freie und löschten die Flammen.

Durch den Brand im Toilettenbereich kam es zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb circa 150 Schülerinnen und Schüler vorsorglich aus den angrenzenden Klassenräumen ins Freie geleitet wurden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden.

Die Feuerwehr lüftete den betroffenen Gebäudebereich im Anschluss.

Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld. Diese dauern momentan weiter an. Es liegen jedoch Anhaltspunkte auf Brandstiftung vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Unfallflucht

Fulda. Am Donnerstag (28.02.) kam es zwischen 19 Uhr und 21 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Ochsenwiese im Bereich des dortigen Schwimmbadeingangs. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Wenden oder Rangieren einen schwarzen Renault Kadjar an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-105-2300/-2301.

Verkehrsunfallflucht

Eichenzell. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Dienstag (27.02.), gegen 8 Uhr und Mittwoch (28.02.), gegen 10 Uhr, auf einem Tankstellengelände in der Straße Rhönhof. Ein bisher unbekannter Sattelzug mit Auflieger befand sich nach momentanem Kenntnisstand im Bereich der Tanksäulen und touchierte anschließend vermutlich beim Rangieren eine neben den Tanksäulen rechtsseitig befindliche mobile Waschanlage mit Waschmaschinen und Trocknern. An der Waschanlage entstand Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-105-2300/-2301.

Versuchter Einbruch in Seniorenheim

Fulda. In der Werner-Schmid-Straße versuchten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (01.03.) und Montagmittag (04.03.) in ein Seniorenheim einzubrechen. Dazu hebelten die Täter ohne Erfolg an einem Bürofenster und verursachten dabei rund 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Jugendraum

Großenlüder. Im Wiesenweg brachen Unbekannte zwischen dem 23. Februar und dem 1. März in einen Jugendraum ein. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Café

Bad Salzschlirf. In der Nacht zu Dienstag (05.03.) versuchten Unbekannte in der Lindenstraße in ein Café einzubrechen. Die Hintertür und ein Fenster hielten stand. Die Täter verursachten jedoch rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Diebstähle und versuchte Diebstähle in Flieden

Flieden. In der Nacht von Montag (04.03.) auf Dienstag (05.03.) kam es im Wohngebiet unterhalb des Weinberges zu mehreren versuchten und vollendeten Einbrüchen. Unbekannte Täter hebelten verschiedene Garagen und Verschläge auf und entwendeten E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro – ein weißes E-MTB des Herstellers Cube sowie ein schwarzes E-MTB des Herstellers Allegro – und einen Akku eines weiteren E-Bikes, das von den Tätern in der Nähe zurückgelassen wurde. In unmittelbarer Nähe kam es auch noch zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen klären. Es werden Zeugen gesucht, die in der betreffenden Nacht oder in den Tagen zuvor verdächtige Personen- oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter 06655/96880

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Am Dienstag (05.03.) entwendeten Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen WAK-UP 256 eines weißen VW Up. Zur Tatzeit, zwischen 8.45 Uhr und 18.30 Uhr, stand das Auto in einem Parkhaus in der Dippelstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Angezündete Strohballen in Fulda – Istergiesel – Tatverdächtig zwei Kinder

Am Dienstag (05.03.), um 17 Uhr, kam es in Fulda – Istergiesel, Steinellerweg, zu einer Brandentwicklung mehrerer Strohballen, welche auf einem Traktoranhänger gelagert waren. Die FFW Istergiesel fuhr zur Brandbekämpfung nach dort. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb.

Durch die Streife wurde ein auf dem Feld des Landwirts abgestellter Traktoranhänger festgestellt (circa 50 Meter von dem Gehöft entfernt). Auf diesem Anhänger brannten mehrere Strohballen. Auch der Anhänger hatte bereits Feuer gefangen. Die Feuerwehr war mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Landwirt hatte zuvor den Anhänger vom Gehöft weggezogen. Auf dem Anhänger befanden sich 12 Strohballen. Der Geschädigte hatte beim Eintreffen vor Ort zwei Kinder spielend auf dem Anhänger gesehen. Die Minderjährigen hätten nach Angaben des geschädigten Landwirts „gezündelt“ – aufgrund dessen sei vermutlich der Brand entstanden. Dann seien die Beiden jedoch vom „Tatort“ geflüchtet. Durch die Polizeistreife war es aber ein leichtes, die zwei Tatverdächtigen (beide unter 14 Jahren – aus dem Bereich Osthessen) zu ermitteln. Gegenüber der Polizei räumten diese dann ein, dass sie auf dem Anhänger „gezündelt“ hätten. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Brandes dauern aktuell an. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.