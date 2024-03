Main-Taunus: Die Polizei-News

Anhänger gestohlen,

Kelkheim Münster, Benzstraße, Montag, 04.03.2024, 19 Uhr bis Dienstag, 05.03.2024, 8.30 Uhr

(ro)Im Kelkheimer Stadtteil Münster haben Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Anhängergestohlen, der dort in der Benzstraße abgestellt war. Sie brachen gewaltsam ein Vorhängeschloss auf und entwendeten unbemerkt den Anhänger der Marke Eder im Wert von 10.000EUR. Zuletzt war an dem Anhänger das Kennzeichen MTK-HA 222 angebracht. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 zu melden.

Werkzeug aus Transporter und Kinderquad gestohlen, Kriftel, Königsberger Straße, Montag, 04.03.2024, 20 Uhr bis Dienstag, 05.03.2024, 20 Uhr

(ro)In Kriftel brachen Diebe von Montag auf Dienstag in eine Tiefgarage ein. In der Königsberger Straße gingen unbekannte Täter einen Transporter an, der in der Tiefgarage abgestellt war. Sie stahlen im Fahrzeug gelagertes Werkzeug im Wert von 3.000EUR. Am Fahrzeug entstand zudem ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Aus einem Kellerraum des zugehörigen Mehrfamilienhauses ließen Diebe ein Kinderquad sowie Gartengeräte mitgehen. Täterhinweise liegen in beiden Fällen noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Verfassungswidrige Schmierereien,

Eschborn, Unterortstraße,

Festgestellt: Dienstag, 05.03.2024, 17 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen beschmierten Vandalen in Eschborn im Bereich des Freizeitparks Unterwiesen einen gepflasterten Weg sowie ein Informationsschild. Am Dienstagnachmittag wandte sich eine Zeugin an die Polizei, da sie festgestellt hatte, dass im Bereich einer Brücke über den Westerbach der Weg sowie ein Informationsschild mit einem verfassungsfeindlichen Symbol bemalt wurden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 800EUR. Die zum Tatort gerufenen Polizeibeamten nahmen daraufhin eine Anzeige auf.

Hinweise zu den Verursachern liegen bislang noch nicht vor, werden aber von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 entgegengenommen.

Betrunken im Fahrzeug überschlagen,

Liederbach, Höchster Straße/Am Wehr,

Mittwoch, 06.03.2024, 0.15 Uhr

(ro)Am Mittwoch ist kurz nach Mitternacht ein alkoholisierter Autofahrer am Ortseingang in Liederbach verunfallt. Der 41 Jahre alte Fahrer eines Daimlers befuhr die Landesstraße 3016 aus Richtung Unterliederbach. Am Ortseingang Liederbach verlor der Mann ersten Ermittlungen zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Verkehrsinsel des Kreisverkehrs in der Höchster Straße/Am Wehr, infolgedessen der Daimler sich überschlug und schließlich gegen mehrere Verkehrsschilder und Laternen prallte, bevor er letztlich zum Erliegen kam. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Der 41-Jährige wurde im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt, wo bei ihm auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000EUR. Der Daimler-Fahrer, dessen Führerschein sichergestellt wurde, muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Seat bei Unfallflucht beschädigt,

Hochheim, Kolpingstraße,

Dienstag, 05.03.2024, 8 Uhr bis 13.30 Uhr

(ro)Am Dienstag kam es in Hochheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Seat Leon beschädigt wurde. Zwischen 8 und 13.30 Uhr hatte eine Frau ihren Seat in der Kolpingstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie wieder zurück zu ihrem Fahrzeug kam, entdeckte sie frische Beschädigungen im Höhe von 3.500EUR. Augenscheinlich war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Wagen kollidiert und hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.