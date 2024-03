Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Leicht verletzte Radfahrerin nach alleinbeteiligtem Sturz

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Womöglich in Folge von Unachtsamkeit stürzte

am Montag um 20 Uhr eine 61-jährige Radfahrerin in der Jahnstraße und zog sich

hierbei leichte Verletzungen zu. Zuvor fuhr die 61-Jährige die Jahnstraße in

Richtung Neulandstraße, als sie mit ihrem Vorderrad an den Randstein stößt und

in der Folge das Gleichgewicht verlor. Die Frau Stürzte und verletzte sich

leicht. Die Radfahrerin trug keinen Helm. Durch einen Rettungsdienst wurde sie

in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde bei dem Sturz nicht

beschädigt.