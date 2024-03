Heidelberg: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Altstadt

Heidelberg (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag, 25.02.2024, 18 Uhr, und

Sonntag, 03.03.2024, 15 Uhr, beschädigte eine bisher noch unbekannte

Täterschaft, womöglich beim Vorbeifahren, einen in der Schulgasse am linken

Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz. Hierbei wurde die Beifahrertür beschädigt,

sodass ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstanden ist.

Zeugen, die Hinweise zu der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter

der Tel.: 06221/1857-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.