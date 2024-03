Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach – Bad Münster am Stein/Ebernburg

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 03.03.2024 in der Zeit von 14.30 bis 17.00 Uhr kam es in Bad Kreuznach – Bad Münster am Stein/Ebernburg in der Schlossgartenstraße während der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Die bislang unbekannten Täter betraten das Anwesen und hebelten die Hauseingangstür auf. Es wurden deliktstypisch Schubladen und Schränke im Erdgeschoss sowie im Obergeschoß durchwühlt. Als Beute entwendeten die Täter unter anderem ein Wertgelass mit diversen Schmuck und Gold als Inhalt. Mittels Rollator, welcher sich im Eingangsbereich des Hauses befand, wurde das Wertgelass, nachdem es mit einer Decke abgedeckt war, zu einem silberneren PKW geschoben und dort eingeladen. Anschließend konnten die beiden männlichen Täter unerkannt entkommen. Durch einen Zeugen wurde das Einladen des Wertgelasses in den PKW beobachtet. Er beschreibt die beiden männlichen Personen wie folgt:

1. Täter

Ca. 175cm groß

Normale Statur

Dunkel gekleidet

Trug eine schwarze Basecap

2. Täter:

ca. 170cm groß

Etwas dickeren Bauch

hell bläuliches Hemd

Asiatischer Phänotyp

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat um die genannte Tatzeit herum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schlossgartenstraße in Ebernburg oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0

Brand durch technischen Defekt an Raumentlüfter

Bad Kreuznach, Bosenheimer Straße (ots)

Am 04.03.2024 gegen 15:20 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung ausgehend vom Keller eines Reihenhauses in der Bosenheimer Straße von Bad Kreuznach gemeldet. Zur vermeintlichen Brandörtlichkeit wurden Feuerwehr, Rettung und Polizei entsandt. Die Kräfte der Feuerwehr konnten vor Ort den Brand eines Raumentlüfters feststellen. Dieser stand in einem Kellerraum des Anwesens. Der Brand konnte zügig abgelöscht werden. Ersten Ermittlungen zur Folge war der Brand aufgrund eines technischen Defektes am Gerät entstanden. Die 65-Jährige Anwohnerin konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen. Eine Untersuchung durch den Rettungsdienst ergab, dass sie unverletzt geblieben war. Demnach kam es weder zu einem Gebäude, noch zu einem Personenschaden. Die Feuerwehr war mit 31 Kräften im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten musste eine Fahrspur der Bosenheimer Straße für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Kleinkind bei Unfall mit PKW leichtverletzt

Bad Sobernheim (ots)

Am Sonntag, den 03.03.2024 kam es gegen 15:45 Uhr in der Straße „Am Mühlenteich“ zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 4-jährigen Fahrradfahrer. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war eine 90-jährige Frau aus der VG Nahe-Glan mit ihrem Mercedes in Richtung Felkestraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 4-jähriger Junge von rechts mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Hierbei trug er einen Schutzhelm. Der 4-jährige Junge konnte zeitnah durch Kräfte eines zufällig über Bad Sobernheim befindlichen Rettungshubschraubers medizinisch versorgt und anschließend in die Uni-Klinik nach Mainz geflogen werden. Bei den ersten Untersuchungen wurden schwere Verletzungen ausgeschlossen. Der Junge wird vermutlich zur Überwachung eine Nacht im Krankenhaus verbleiben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen die fahrtüchtige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.