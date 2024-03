A60 Heidesheim – „Selbststeller“- zahlreiche Verstöße bei Kontrolle

Heidesheim (ots) – Die Kontrolle eines Sprinters mit Anhänger drängte sich der

Streife der Verkehrsdirektion Mainz am Dienstagvormittag förmlich auf: Der

Fahrer überholte die Polizeistreife auf der A 60 bei Heidesheim mit über 100 kmh

obwohl er mit dem Gespann nur 80kmh hätte fahren dürfen.

Bei der Kontrolle kamen dann noch weitere Verstöße ans Licht. Der Fahrer hatte

die Ladung, diverse Elektroaltgeräte und einen alten Anhänger, nicht gesichert.

Zudem sammelte und transportierte er die Elektroaltgeräte gewerblich.

Elektroaltgeräte zählen als Abfall, um diese zu sammeln und zu transportieren

bedarf es jeweils einer Genehmigung/Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Beides hatte der Fahrer nicht.

Damit nicht genug: Der Fahrer hätte seine Lenk-und Ruhezeiten dokumentieren

müssen. Auch dies erfolgte nicht.

Zu guter Letzt fiel bei der Überprüfung des Beifahrers auf, dass dieser per

Haftbefehl wegen Ladendiebstahls gesucht wurde. Dieser wurde bei Gericht

vorgeführt und verurteilt.

Auf den Fahrer kommen nun mehrere Bußgeldanzeigen wegen mangelnder

Ladungssicherung und Geschwindigkeitsüberschreitung, unerlaubten Sammeln und

Transport von Abfällen sowie wegen Verstößen gegen die Dokumentation von Lenk-

und Ruhezeiten zu.

Mainz – Hechtsheim Diebstahl aus Fahrzeug

Mainz – Hechtsheim (ots) – Am gestrigen Vormittag meldete ein 66-jähriger Mann,

dass in sein Firmenfahrzeug eingebrochen wurde. Er hatte das Fahrzeug am Vortag,

gegen 17:00 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße abgestellt und verschlossen. Am

04.03.2024, gegen 08:00 Uhr stellte er schließlich fest, dass die Heckscheibe

des Fahrzeugs eingeschlagen wurde und mehrere technische Geräte entwendet

wurden. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Wer vom 03.03. / 17:00 Uhr – 04.03.24 / 08:00 Uhr verdächtige Personen im

Bereich der Carl-Zeiss-Straße gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise

zum Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der

Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz – Mombach / Bretzenheim Zwei Taschendiebstähle in Mainz – Bankkarten missbräuchlich verwendet

Mainz – Mombach / Bretzenheim (ots) – Montag, 04.03.2024

Am gestrigen Nachmittag erstattete ein 67-jähriger Mainzer Anzeige, weil ihm am

Morgen seine Bankkarte entwendet worden war. Als er gegen 09:00 Uhr an einer

Supermarkt-Kasse in Mainz-Mombach gestanden hatte und bezahlen wollte, bemerkte

er das Fehlen der Karte. Er hatte die Karte zuvor bei seinem Smartphone

aufbewahrt.

Der Mainzer setzte sich umgehend mit seiner Bank in Verbindung, um die Karte

sperren zu lassen. Hierbei erfuhr er, dass bereits mehrere missbräuchliche

Abbuchungen erfolgt waren. Ihm entstand ein Schaden in Höhe eines unteren

vierstelligen Betrags.

Ähnlich erging es einer Budenheimerin, die ca. 14:30 Uhr bemerkte, dass ihre

Geldbörse fehlt. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich in einem Supermarkt in

Mainz-Bretzenheim. Offenbar hatte ein unbekannter Täter die Geldbörse im Markt

aus ihrer Tasche gestohlen und direkt im Anschluss Geld abgehoben. Im Gespräch

mit einem Bankmitarbeiter erfuhr sie, dass unmittelbar nach ihrem Einkauf im

Supermarkt eine Summe im niedrigen vierstelligen Bereich missbräuchlich

abgebucht wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.