Kandel – medizinischer Notfall während der Fahrt

Dienstagmorgen befand sich eine 73-jährige Frau mit ihrem PKW in der Saarstraße und klagte über Atemnot. Der verständigte Rettungsdienst vermutete einen akuten Schlaganfall und verbrachte die Dame in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde vor Ort verschlossen. Die Angehörigen konnten verständigt werden.

Wörth – Ladendiebstahl

Montagnachmittag entwendete eine 14-Jährige Kosmetikartikel im Wert von 183 Euro. Die Filialleiterin konnte die Jugendliche stellen und verständigte die Polizei. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Sie wurde im Anschluss von ihrer Mutter abgeholt und erhielt von der Filialleitung ein zweijähriges Hausverbot.

Wörth – Verkehrskontrolle

Montag wurden im Zeitraum 10-13 Uhr Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt „Ablenkung“ durchgeführt. Dabei ergaben sich 14 Handyverstöße und 5 Mängelberichte.

Leimersheim – Unfallflucht

Am Montagnachmittag kollidierte ein zunächst unbekannter Autofahrer mit einem in der Oberen Hauptstraße in Leimersheim abgestellten Anhänger. Im Anschluss flüchtete der Autofahrer, konnte allerdings von aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet werden. Die Polizei konnte ihn schnell ermitteln und an seiner Wohnanschrift antreffen. An seinem Fahrzeug wurden korrespondierende Schäden festgestellt. Der 39-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren für die Flucht verantworten.