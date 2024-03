Geldbörse aus Jacke gestohlen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In einem Supermarkt in der Hauptstraße

erledigte eine 72-Jährige am Freitag, 1. März, gegen 9 Uhr, ihre Einkäufe.

Während des Einkaufs befand sich ihr Geldbeutel in der rechten Jackentasche. Als

sie jedoch an der Kasse ihre Ware bezahlen wollte, war die Jackentasche leicht

geöffnet und die Geldbörse mit 150 Euro Bargeld und mitsamt Bankkarten fehlte.

Daraufhin meldete die Seniorin den Verlust bei der Polizei. Wer hat den

Diebstahl beobachtet? Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 bittet um Hinweise

unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cla

Acht Kilo Amphetamin sichergestellt

Kaiserslautern/Donnersbergkreis (ots) – Ungeahnte Folgen hatte eine

Personenkontrolle in einem Ort der Verbandsgemeinde Winnweiler Mitte Februar.

Ein junger Mann sollte am späten Abend einer Kontrolle unterzogen und durchsucht

werden. Er versuchte zu flüchten, was jedoch von den Polizeibeamten nach kurzer

Verfolgung verhindert werden konnte.

Unterwegs hatten die Beamten gesehen, wie der Mann etwas auf ein Grundstück

warf. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich um eine Socke handelte, in

der sich diverse Betäubungsmittel sowie Tabletten befanden. Die Kontrolle des

19-Jährigen ergab eindeutige Hinweise darauf, dass der Mann mit Drogen handelt.

Bei der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung der Wohnung des

Mannes in Kaiserslautern machten die Einsatzkräfte dann einen beachtlichen Fund:

rund acht Kilo Amphetamin, Cannabisprodukte, sowie diverse Konsum- und

Verpackungsmaterialien wurden sichergestellt.

Der 19-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er machte von seinem

Schweigerecht Gebrauch und äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Wegen

Fluchtgefahr wurde Haftbefehl erlassen. Der junge Mann sitzt nun in

Untersuchungshaft und wird sich vor Gericht wegen Verstößen gegen das

Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. |cri

Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – In der Zeit von Montagmorgen bis zum

frühen Abend kam es in der Kreuznacher Straße erneut zu einer

Verkehrsunfallflucht. Ein dort in Längsaufstellung geparkter weißer Hyundai i40

mit KIB-Kennzeichen wurde wahrscheinlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am

linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der

Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Am Unfallort wurden Teile eines Außenspiegels aufgefunden und sichergestellt,

die vom Unfallverursacher stammen dürften.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer

06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Pflanzkübel gestohlen

Meisenheim (ots) – Diebe suchen Gartengelände heim. In der Nacht von Sonntag auf

Montag suchten der oder die Diebe ein nicht umzäuntes Gartengelände im Bereich

„In der Jeckenbach“ auf. Hier ließen sie dann unter anderem eine Sackkarre und

Pflanzkübel mitgehen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der

Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

|pilek

Einbruch in alte Gießerei

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Über das vergangene

Wochenende kam es in der Donnersbergstraße zu einem Einbruchdiebstahl in einer

leerstehenden Gießerei. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen

Freitag, 1. März, 14:30 Uhr, und Montag, 4. März, 5 Uhr, Zutritt in das Gebäude.

In einer Halle entwendeten sie mehrere Kabeltrommeln. Anschließend brachen sie

zahlreiche Spinde, Schränke und Schubladen auf. Da das Gebäude seit Oktober 2022

nicht mehr genutzt wird, ist unklar, ob sich in den Schränken noch Gegenstände

befanden. Im Werkstattbereich des Anwesens öffneten die Täter gewaltsam eine

verschlossene Holztür und einen Schrank. Hier stahlen sie mehrere Baumaschinen.

Mit einer Schubkarre brachten sie die Beute zu ihrem Fluchtfahrzeug. Nach

aktuellem Kenntnisstand handelt es sich um keinen gewöhnlichen Pkw, in dem die

Täter das Diebesgut verstauten und anschließend flüchteten, da sich der Wagen

festgefahren und Spuren hinterlassen hatte. Der Schaden beläuft sich auf circa

1.500 Euro. Wer hat im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Die

Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer

0631 369-2150. |cla

Unfallfluchten nach Zaun- und Autorempler

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Am Montag, 4. März, kam es im Stadtgebiet

sowie in Sembach zu zwei weiteren Verkehrsunfallfluchten.

Im Zeitraum zwischen 9:30 und etwa 12 Uhr parkte ein 74-Jähriger in der Straße

„Unter den 30 Morgen“ seinen Dacia Duster ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er

gegen Mittag wieder zu seinem Wagen zurückkam, war sein Auto an der linken

hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle.

Eine weitere Unfallflucht wurde aus Sembach gemeldet. Nach ersten Ermittlungen

stieß der Unfallverursacher im Zeitraum zwischen 6:45 und 15 Uhr beim Rangieren

gegen einen Zaun einer Firma in der Lindbergh-Allee. Durch den Rempler wurden

zwei Zaun-Felder sowie die Halterungen beschädigt. Der Unfallverursacher

entfernte sich auch hier unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich bei

der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu

melden. |cla

Mehr Straftaten und hohe Aufklärungsquote (FOTO)

Westpfalz (ots) – Die Gesamtzahl der Straftaten ist im Jahr 2023 im Vergleich

zum Vorjahr gestiegen. Gleichzeitig liegt die Aufklärungsquote weiterhin auf

einem hohen Niveau. – Das sind die beiden Kernaussagen der Polizeilichen

Kriminalstatistik (PKS) des Polizeipräsidiums Westpfalz.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in der Westpfalz 32.411 Straftaten

registriert. Das sind 1.350 Fälle mehr als im Jahr 2022 und entspricht einem

Anstieg von 4,4 Prozent (Landesdurchschnitt 5,9 Prozent). Die Zahl ist damit

erstmals wieder höher als in der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Dem gegenüber steht eine Aufklärungsquote (AQ) von nahezu 70 Prozent

(Landesdurchschnitt 64,5 Prozent) – das heißt: Mehr als zwei Drittel der

aufgenommenen Straftaten konnte geklärt werden. Im Hinblick auf die gestiegene

Zahl der Taten konnten also auch mehr Fälle gelöst werden.

Entsprechend ist die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen im Vergleich zum

Vorjahr ebenfalls gestiegen. Und die Statistik zeigt: Bei den meisten

Tatverdächtigen handelt es sich um männliche Erwachsene mit deutscher

Staatsangehörigkeit. Gleichzeitig sind laut PKS auch die meisten Opfer von

strafbaren Handlungen männlich und besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

In den einzelnen Deliktsbereichen wurde der stärkste Anstieg der Fallzahlen bei

den Vermögens- und Fälschungsdelikten verbucht. Hier gab es 814 Fälle mehr als

im Jahr 2022; das entspricht einem Plus von 16,9 Prozent. Parallel liegt hier

allerdings auch die AQ bei 72,7 Prozent.

Gestiegen ist leider auch die Gewaltkriminalität (plus 5,3 Prozent) ebenso wie

die Anzahl der Gewaltdelikte gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte (plus

10,7 Prozent). Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 689 Einsatzkräfte in der

Westpfalz Opfer von Gewalttaten.

Parallel registrierten die Statistiker im Bereich der Straßenkriminalität den

zweitniedrigsten Wert in der Zehnjahresbetrachtung. Weniger als die verbuchten

4.839 Fälle gab es lediglich im Coronajahr 2021. Der Anteil der

Straßenkriminalität an der Gesamtzahl aller Straftaten liegt bei 15,5 Prozent.

Zur Bekämpfung und Vorbeugung der Kriminalität gab es im vergangenen Jahr auch

wieder zahlreiche Präventionsmaßnahmen – insgesamt 588, an denen sich mehr als

15.000 Bürgerinnen und Bürger beteiligten.

Ausführlichere Informationen finden Sie in der Zusammenfassung der

Jahresstatistik 2023 mit vielen Zahlen, Tabellen und Schaubildern auf der

Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter

https://www.polizei.rlp.de/service/statistiken/kriminalstatistik in der Rubrik

„Regionale Kriminalstatistiken“. |cri

Dieb trickst Fahrerin aus und stiehlt ihr Auto

Kaiserslautern (ots) – Am Montagnachmittag stahl ein Unbekannter in der

Barbarossastraße einen VW T-Roc. Unter einem Vorwand lockte der Mann die

Autofahrerin aus ihrem Wagen, dann setzte er sich hinters Steuer brauste davon.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen trat der Täter gegen 15:30 Uhr an die

52-Jährige heran, als sie in ihrem Pkw saß und in einer Parklücke wartete. Mit

einem Trick gelang es dem Dieb, die Autofahrerin dazu zu bewegen, aus ihrem

Fahrzeug auszusteigen. Während die Frau abgelenkt war, setzte sich der

Unbekannte auf den Fahrersitz und startete den Wagen. Die 52-Jährige versuchte

noch, den Mann am Diebstahl des Pkw zu hindern, was ihr allerdings nicht gelang.

Der Täter verletzte sie leicht und flüchtete mit dem VW T-Roc durch die

Barbarossastraße in Richtung des Hauptbahnhofs. Zur Tatzeit waren an dem

weiß-schwarzen Kompakt-SUV Kaiserslauterer Kennzeichenschilder montiert. Die

Polizei fahndet nach dem Wagen und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts

eines räuberischen Diebstahls aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wer

hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Wo wurde

der VW T-Roc seit Montagnachmittag gesehen? Zeugen, die Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mehrere Unfallfluchten zum Wochenstart

Kaiserslautern (ots) – Gleich vier Unfallfluchten im Stadtgebiet wurden am

Montag, 4. März, der Polizei gemeldet.

In der Käthe-Kollwitz-Straße fuhr eine 79-Jährige gegen 10:15 Uhr mit ihrem Opel

Corsa in Richtung Pfeiffertälchen. Eine 51-Jährige kam der Seniorin mit ihrem

Opel Astra entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Daraufhin hielten

die beiden Damen an und diskutierten. Anschließend entfernte sich die 79-Jährige

unerlaubt von der Unfallstelle.

Zu einem Auffahrunfall mit Flucht kam es gegen 8:25 Uhr in der Brandenburger

Straße. Eine US-Amerikanerin fuhr mit ihrem PKW stadtauswärts. An der

Ampelkreuzung zur Hohenecker Straße hielt die Amerikanerin an der roten Ampel an

und griff nach einer Wasserflasche. Dabei kam sie auf das Gaspedal und stieß mit

ihrem Honda auf den vor ihr stehenden Audi. Der Audifahrer oder die Audifahrerin

bog nach der Kollision in die Hohenecker Straße ab. Die Unfallverursacherin

meldete erst später den Zusammenstoß der Polizei. Die Beamten suchen nun einen

braunen Audi, der zur genannten Zeit an der Unfallörtlichkeit war.

Ein 44-Jähriger war gegen 9:50 Uhr mit seinem Auto in der Pariser Straße

stadtauswärts auf der rechten Fahrspur unterwegs. Zeitgleich fuhr ein

84-Jähriger mit seinem Opel auf der linken Fahrerspur und wollte auf die rechte

Spur wechseln. Der 44-Jährige wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu

vermeiden. Hierbei stieß er mit seinen Felgen an den Bordstein und beschädigte

diese. Der Senior unterbrach daraufhin seinen Spurwechsel, entfernte sich

allerdings unerlaubt von der Unfallstelle.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es im Zeitraum von 13 bis 15 Uhr in der

Vogelweher Straße in Höhe der Hausnummer 10. Ein 25-Jähriger parkte seinen

Anhänger ordnungsgemäß auf der Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer

streifte nach ersten Ermittlungen im Vorbeifahren den abgestellten Anhänger,

sodass eine Stahlfelge beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich

auch hier unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer hat die genannten Unfallfluchten beobachtet? Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250

entgegen. Die Ermittlungen dauern an. |cla

Schulbus kollidiert mit Brückengeländer

Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zu einer Unfallflucht kam es am

Montagmittag, 4. März, gegen 15:50 Uhr, auf der L502 kurz vor der Einmündung zur

B270 am Walzweiher. Eine 63-jährige Schulbusfahrerin fuhr mit ihrem Mercedes-Bus

von Kaiserslautern kommend in Richtung B270. Eine Verkehrsteilnehmerin kam ihr

rasant entgegen, woraufhin die Busfahrerin ausweichen musste und gegen das

Brückengeländer stieß. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es allerdings zu

keinem Zusammenstoß. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der

Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Schulbus sowie dem Brückengeländer beläuft

sich auf circa 600 Euro. Um die Straße nicht zu blockieren fuhr die 63-Jährige

den Schulbus an die Abzweigung nach Krickenbach. Dort stiegen anschließend auch

die Schulkinder unverletzt in einen anderen Schulbus um. Die Polizei sucht die

Unfallverursacherin, die mit einem weißen Opel Corsa oder Ford Fiesta zum

genannten Zeitpunkt an der Kreuzung am Walzweiher unterwegs war. Hinweise nimmt

die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250

entgegen. |cla

Langfinger auf Baustelle unterwegs

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am vergangenen Wochenende waren

Langfinger auf einer Baustelle in der Straße „Am Hühnerbusch“ am Werk. Im

Zeitraum von Freitag, 1. März, 13:30 Uhr, bis Montag, 4. März, 7:10 Uhr,

entwendeten unbekannte Täter einen Baustromverteiler, ein Starkstromkabel sowie

aus einem Baucontainer verschiedene Bohreraufsätze. Wer hat über den genannten

Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion

Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla