Frankfurt – Sachsenhausen: Unfallflucht mit Taxi – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – Bereits am Mittwoch, den 28. Februar 2024, ereignete sich in

Sachsenhausen am Diesterwegplatz eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine

65-jährige Frau verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Taxi-Fahrer flüchtete

mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach

Zeugen.

Gegen 15:05 Uhr bestieg die 65-Jährige ein Taxi an der U-Bahn-Haltestelle

„Grüneburgweg“, welches im Rahmen eines Schienenersatzverkehrs in Richtung

Südbahnhof unterwegs war. Während die 65-Jährige am Südbahnhof ausstieg,

beschleunigte der Fahrer das Taxi, sodass die Fahrzeugtür zuknallte und den

Daumen der Geschädigten einklemmte. Durch die Kraft des anfahrenden Taxis wurde

die Fingerkuppe ihres Daumens abgerissen. Nach einer Erstversorgung durch

anwesende Zeugen begab sich die Geschädigte in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Während der Fahrt zum Südbahnhof sollen sich noch weitere Fahrgäste im Taxi

befunden haben.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, kräftige Statur; trug einen Turban.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und / oder dem Fahrer geben

können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 10800 mit dem 8.

Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Innenstadt: Autodiebe treiben ihr Unwesen

Frankfurt (ots) – (dr) Fahrzeugdiebe schlugen am vergangenen Wochenende in einem

Parkhaus in der Klapperfeldstraße zu und machten Beute in Höhe eines

sechsstelligen Betrages. Dabei hatten es die bislang unbekannten Täter auf

mehrere Mietwagen abgesehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die insgesamt vier entwendeten Autos standen zwischen Freitag (01. März 2024)

und Montag (04. März 2024) im „Parkhaus Am Gericht“, als sich die Täter

unerlaubt Zugang zu diesen verschafften, anschließend aus dem Gebäude fuhren und

sich in unbekannte Richtung entfernten.

Bei den gestohlenen Pkw einer Autovermietung handelte es sich um einen BMW

M850i, einen Audi Q5, einen Citroen C4 und einen Mercedes Maybach S-Klasse. Der

entstandene Schaden wird auf mehrere hundert tausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern

und / oder den entwendeten Fahrzeugen machen können, sich unter der Rufnummer

069 / 755 – 10100 beim 1. Revier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Bei der Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Frankfurt: Getarnte Klinge in der Gürtelschnalle sichergestellt

Frankfurt/Main (ots)

Am vergangenen Samstag haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen Gürtel der gefährlichen Art sichergestellt: In der Gürtelschnalle befand sich eine getarnte Klinge. Ein 49-jähriger Mann hatte beabsichtigt, nach Chicago (USA) auszureisen und musste dazu die Luft-sicherheitskontrolle passieren. Durch das geschulte Auge einer Monitorkraft konnte die Klinge erkannt und die Bundespolizei umgehend alarmiert werden.

Bei der Nachkontrolle des Gürtels bestätigte sich der Verdacht. Die Beamten stellten den Gürtel mit der getarnten Klinge sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den US-Amerikaner wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.