Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Dieseldiebe

Am vergangenen Wochenende waren Dieseldiebe in der Freseniusstraße am Werk. Zwischen 12:00 Uhr am Freitag (01.03.2024) und 13:30 Uhr am Montag (04.03.2024) brachen sie den Tankdeckel eines Baggers auf einer Baustelle auf. Aus dem Tank des gelben Liebherr-Baggers zapften die Diebe rund 400 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Schaden beläuft sich auf rund 680 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Florstadt-Stammheim: auf Gartengrundstück eingedrungen

Unbekannte überstiegen zwischen Samstag (02.03.2024), 17:00 Uhr und Sonntagmorgen (03.03.2024), 08:30 Uhr den Maschendrahtzaun zu einem Gartengrundstück in der Schloßstraße. Dort beschädigten sie mehrere PVC Platten und warfen Baumaterialien, wie Zaunelemente und Metallstangen, auf benachbarte Grundstücke. Weiterhin versuchten sie eine Gartenhütte aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Aus dem Garten stahlen sie zudem einen Werkzeugkasten. Der Schaden des Werkzeugkastens wird mit 400 Euro beziffert. Der Schaden der zerstörten Baumaterialien beläuft sich auf 200 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Angelteichs beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim- Golf zerkratzt

Am Montag (04.03.2024), zwischen 11:10 Uhr und 12:05 Uhr, zerkratzten Unbekannte auf dem Parkplatz des Fit Seven/Eleven in der Schwalheimer Straße einen VW. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Vandalen tiefe Kratzer in die Fahrertür des grauen Golfs ein. Die Polizei beziffert den Schaden mit 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: (06032) 9181-0 mit der Polizei Bad Nauheim in Verbindung zu setzen.

Wetteraukreis: Betrüger rufen an -Polizei warnt vor Schockanrufen

Friedberg (ots)

Offensichtlich sind Betrüger aktuell im Wetteraukreis aktiv.

Seit heute Morgen mehren sich Mitteilungen betroffener Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei, wonach falsche Polizeibeamte angeben, ein Raub habe stattgefunden und bei den Tätern seien Zettel mit Personalien der Angerufenen aufgefunden worden.

Bei misstrauischem Nachfragen werden die Opfer aufgefordert, sich den Sachverhalt über die 110 bestätigen zu lassen.

Bislang erkannten alle Angerufenen die Masche glücklicherweise und beendeten sofort das Gespräch.

Um nicht Opfer der Betrugsmasche zu werden, empfiehlt die Polizei: