Wetzlar: Auseinandersetzung zwischen Autofahrern

Offenbar aufgrund des Fahrverhalten des jeweilig anderen gerieten am Samstag (02.03.24) gegen 22.10 Uhr zwei Autofahrer an der Ausfahrt von der Bundestraße 49 „Forum Wetzlar“ in einen Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Beide Fahrer waren Samstagabend von Gießen nach Wetzlar unterwegs. Dabei soll es zum dichten Auffahren sowie Ausbremsen gekommen sein. An der Ausfahrt hielten der Golffahrer und Daimlerfahrer letztendlich an und nach einem kurzen verbalen Kontakt soll es zu Schlägen und Bissen gekommen sein. Die Polizei hat gegen beide Fahrer, zwei 41-Jährige aus dem Lahn-Dill-Kreis und dem Landkreis Gießen, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die das Fahrverhalten der beiden Verkehrsteilnehmer und/oder die anschließende Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Betrüger ergaunern über 160.000 Euro

Anfang März erstattete ein Ehepaar Anzeige wegen Betruges bei der Kriminalpolizei in Wetzlar. Nachdem die Ehefrau über Wochen einem vermeintlichen Anlagenberater immer wieder Geld überwiesen hatte, waren sie und ihr Mann schließlich misstrauisch geworden. Die 46-jährige informierte sich im Internet über Anlagen in Kryptowährung und meldete sich auf einer ausländischen Webseite an. Der weitere Kontakt mit dem angeblichen Anlageberater verlief über einen Kurznachrichtendienst. Zunächst ging es nur um ein kleines „Startkapital“. Dann animierte der Betrüger die Frau immer wieder, mehr Geld zu investieren. Sie überwies insgesamt über 160.000 Euro an eine ausländische Bank.

„Erfolgsgeschichten“ über leicht verdientes Geld, Bitcoins und lukrative Geschäfte mit Kryptowährung locken immer wieder Menschen auf windige Trading-Plattformen im Internet. Viele Menschen sind unerfahren in (Online-)Anlagengeschäften: Das nutzen Cyberkriminelle für ihre Machenschaften aus und transferieren das Geld der Anleger auf eigene Konten im Ausland.

Die Kriminalpolizei warnt daher:

Legen Sie Ihr Geld ausschließlich bei seriösen Banken und

Kreditinstituten an.

Kreditinstituten an. Prüfen Sie verlockend klingende Angebote akribisch und lassen

Sie sich weitere Angebote machen.

Sie sich weitere Angebote machen. Überweisen Sie kein Geld auf ein ausländisches Konto! Sollten

Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend

Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen zu dieser und ähnlichen Betrugsmaschen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Ehringshausen: Auseinandersetzung in der Austraße – Zeugenaufruf

Nach einer Auseinandersetzung in der vergangenen Woche in der Austraße sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 14-jähriger Junge pausierte am Donnerstag (29.02.24) zwischen 16.00 und 17.00 Uhr mit seinem Fahrrad in der Austraße, als auf ihn drei Jungen trafen. Nach einem kurzen verbalen Kontakt soll es zu Schlägen und Tritten gekommen sein, auch als der 14-Jährige auf dem Boden lag. Der 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Unbekannte Trio flüchtete in Richtung Pestalozzistraße. Beschreibung des Trios: Die Jugendlichen sollen zwischen 14 und 16 Jahren, einer etwa 1,65 Meter groß. Ein Jugendlicher hätte eine E-Zigarette dabeigehabt. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben? Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 zu melden.

Herborn: Zwei Verletzte nach Unfall

Zwei Verletzte und etwa 11.000 Euro Sachschäden waren die Folgen eines Verkehrsunfalle auf der Bundesstraße 255. Am Dienstag (05.03.24) gegen 05.30 Uhr war ein 40-jähriger Mann aus Ehringshausen mit seinem Nisan auf der Schönbacher Straße unterwegs, als er nach links auf die Bundessstraße 255 abbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Dacia eines 59-Jährigen aus Mittenaar, der von Herborn in Richtung Roth unterwegs war. Durch den Aufprall landete der Dacia auf dem Dach. Der 40-jährige Fahrer verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der 59-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Männer kamen mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser.