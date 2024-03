Zeugen gesucht

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Handtaschenraub, der sich am 26.02.24, um 15:36 Uhr, auf dem Gelände des tegut-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege ereignet hat, sucht die Kriminalpolizei den Zeugen, der das gestohlene Portmonee am Stadtbahnhof in Eschwege aufgefunden hat. Zuvor wurde einer 59-jährigen Eschwegerin durch zwei Täter die Handtasche entrissen. Die Handtasche konnte tatortnah aufgefunden werden, während die Geldbörse später auf einer Sitzbank, nahe dem Gleis 1, durch einen unbekannten Zeugen aufgefunden und bei dem Service-Schalter der Bahn abgegeben wurde.

Dieser Zeuge möchte sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 05651/9250 in Verbindung setzen.

Vorfahrt missachtet

Um 15:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 86-Jähriger aus Kella mit seinem Pkw die Straße „Am Bahnhof“ in Eschwege und beabsichtigte nach links in Richtung „Schützengraben“ abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, der in Richtung Niederhoner Straße unterwegs war. Dieser Pkw wurde von einem 38-jährigen Eschweger gefahren. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Unfall beim Einfahren

Um 14:15 Uhr fuhr gestern Nachmittag ein 63-Jähriger aus Hüllhorst mit einem Sattelzug rückwärts auf das Grundstück des „Hammer-Marktes“ in der Thüringer Straße in Eschwege ein. Dabei übersah er den in der Einfahrt stehenden Pkw, der von einem 66-Jährigen aus Weißenborn gefahren wurde. An dem Pkw wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Sachschaden: ca. 8000 EUR.

Unfall beim Anfahren

Um 20:12 Uhr befuhr gestern Abend eine 22-Jährige aus Mühlhausen die Straße „Über den Höfen“ in Jestädt, wo sie abstoppen musste. Als sie mit ihrem Auto erneut anfahren wollte, rollte sie mit diesem zurück und gegen einen dort geparkten Pkw Jeep. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Mauer touchiert

Um 17:17 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 49-jähriger Eschweger in der Straße „Sonnenhügel“ in Eschwege parallel zu einer Grundstücksmauer rückwärts einzuparken. Dabei schlug er mit dem Lenkrad zu weit ein, wodurch er mit der Fahrzeugfront die Mauer touchierte. Sowohl an der Mauer als auch am Pkw entstand Sachschaden.

Polizei Sontra

Unfall beim Einfahren

18.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend in der Göttinger Straße in Sontra ereignet hat. Um 19:24 Uhr beabsichtigte ein 25-Jähriger aus Rotenburg a.d. Fulda mit seinem Pkw rückwärts aus einem Grundstück heraus auf die Göttinger Straße einzufahren. Aufgrund eines ordnungsgemäß geparkten Autos war die Sicht eingeschränkt, so dass er den dort fahrenden Pkw übersah. Dieser Pkw wurde von einem 32-Jährigen aus Weißenfels gefahren.

Diebstahl

Zwischen dem 29.02.24 und dem 04.03.24 wurde von dem Baustellengelände der BAB 44 in der Gemarkung von Sontra eine Kettensäge der Marke „Stihl“ entwendet. Hierzu wurde ein Baucontainer geöffnet, wodurch ein Sachschaden von ca. 100 EUR entstand. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Um 05:48 Uhr befuhr heute Morgen eine 21-Jährige aus Heilbad Heiligenstadt die B 80 in Richtung der B 27. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Sichtverhältnissen geriet sie in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst wurde ein Vorfahrtszeichen touchiert bevor sie sich zwei Mal mit dem Auto überschlug. Das Auto kam dann in einem angrenzenden Busch zum Stehen. Es entstand Sachschaden; die Fahrerin sowie ein 30-Jähriger Mitfahrer bleiben unverletzt.

Schwalm-Eder-Kreis: Die Polizei-News

Zugbegleiter geschlagen – Bundespolizei sucht Zeugen!

Edermünde-Grifte (ots) – Ein 34-jähriger Mann aus Zwickau soll gestern Morgen

(4.3. / 6:34 Uhr) einen Zugbegleiter in der Hessischen Landesbahn 24404 auf der

Fahrt von Zimmersrode in Richtung Kassel-Wilhelmshöhe körperlich angegangen

haben. Vorausgegangen war eine zunächst verbale Auseinandersetzung, da der

34-Jährige kein gültiges Bahnticket vorweisen konnte. Kurz nach Abfahrt aus dem

Bahnhof Edermünde-Grifte, ging der 34-Jährige auf den Zugbegleiter zu und

beleidigte ihn zunächst. Anschließend schlug er ihm unvermittelt mit der Faust

in den Bauch. Nach dem Angriff konnte der Bahnmitarbeiter seine Arbeit nicht

mehr fortsetzen. Im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe wurde der 34-Jährige durch

Beamte der Bundespolizeiinspektion vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen kam der Tatverdächtige wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung

eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall oder zu dem Täter machen kann, wird

gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de

zu melden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tatzeit: Sonntag, 03.03.2024, 20:00 Uhr bis Montag, 04.03.2024, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter haben versucht in ein Einfamilienhaus in der Straße „Bachwiesen“ in Schwalmstadt-Niedergrenzebach einzubrechen. Die unbekannten Täter versuchten eine Nebeneingangstür auf der Rückseite des Wohnhaues aufzuhebeln und beschädigten hierbei einen Glaseinsatz der Tür. Schlussendlich sahen die unbekannten Täter von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten vom Tatort, ohne dass sie das Wohnhaus betreten hatten.

Die Höhe des geschätzten Sachschadens wird mit 200,- EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05681/774-0.