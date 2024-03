Wohnungsbrand in Fachwerkhaus in Waldau: Bewohnerin verletzt

Kassel-Waldau: In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es gegen 23:30 Uhr in der Kasseler Straße im Kasseler Stadtteil Waldau zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die 57-jährige Bewohnerin der betreffenden Wohnung erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Hausbewohner und die Gäste eines angrenzenden Hotels blieben unverletzt. Wie die mit den ersten Ermittlungen am Brandort befassten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, war der Brand in der Küche der Wohnung im 1. Stock ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr konnte durch ihren Einsatz ein Ausbreiten des Feuers auf das gesamte Fachwerkhaus und ein Übergreifen auf das Hotel verhindern, dennoch ist die betreffende Wohnung durch den Brand und die entstandene Verrußung unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 100.000 Euro. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Brandstelle für die weiteren Brandursachenermittlungen beschlagnahmt.

Wodurch das Feuer ausgelöst worden war, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

Trickdieb gibt sich als Wasserwerker aus: Polizei sucht Zeugen im Bereich Wesertor und Vorderer Westen

Kassel-Wesertor / -Vorderer Westen: Am gestrigen Montagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, gab sich ein bislang unbekannter Trickdieb in der Straße „Töpfenmarkt“ in Kassel als Wasserwerker aus und entwendete im Rahmen dessen einer Seniorin Bargeld. Der Täter hat bei der dort wohnhaften Dame unter dem Vorwand geklingelt, dass er aufgrund von Bauarbeiten in ihre Wohnung müsse, um den Wasserdruck überprüfen zu können. Nachdem die Bewohnerin den Mann in ihre Wohnung gelassen hatte, drehte er die Wasserhähne im Badezimmer auf. In einem unbeobachteten Moment entnahm er aus der Geldbörse des Opfers mehrere Geldscheine. Anschließend verließ er die Wohnung. Nachdem die hochbetagte Dame den Verlust ihres Geldes bemerkt hatte, wählte sie die 110. Die Polizei sucht nun nach dem vermeintlichen Wasserwerker, der wie folgt beschrieben wird:

Etwa 30 bis 35 Jahre alt, blonde kurze Haare, athletische Figur,

osteuropäischer Phänotyp, osteuropäischer Akzent. Bekleidet soll

der Mann gewesen sein mit einer blauen Arbeitshose und einer

gelben Arbeitsjacke. Zudem soll er eine grüne Mappe sowie ein

kleines Tastenhandy mit sich geführt haben.

Etwa eine halbe Stunde nach dieser Tat meldete eine weitere Seniorin aus Kassel, welche im Bereich der Kölnischen Straße, nahe der Aschrottstraße, wohnhaft ist, einen gleichgelagerten Trickdiebstahl. Auch sie gab an, dass sich ein vermeintlicher Wasserwerker mit einer ähnlichen Masche Zutritt in ihre Wohnung verschafft und in Folge dessen Schmuck entwendet hat. Eine detaillierte Täterbeschreibung liegt in diesem Fall bislang leider nicht vor.

Ob es sich bei den beiden Fällen um den gleichen Täter handelt, ist bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.