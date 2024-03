Vor Kontrolle geflüchtet – Zeugen gesucht

Fulda. Am Sonntagabend (03.03.) fiel einer Streife der Polizeistation Fulda, gegen 21.50 Uhr, in der Dientzenhoferstraße ein Fahrzeug mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Als die Beamten den Fahrer des blauen VW Polo in der Folge einer Kontrolle unterziehen wollten, beschleunigte dieser sein Fahrzeug stark. Kurz darauf stellte der Mann das Auto in einer nahegelegenen Parkfläche in der Straße ab und flüchtete fußläufig in Richtung der Bahngleise. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass die auf dem Pkw angebrachten Kennzeichen im September 2023 in der Otfrid-von-Weißenburg-Straße entwendet worden waren. Der flüchtige Fahrer kann als männlich, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben werden. Er soll eine dunkle Basecap und eine dunkle Steppweste getragen haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Diese wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Samstag (02.03.), in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr, parkte eine Rotenburgerin ihren schwarzen Skoda-Kombi ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Bahnhofs in der Straße „Zum Güterbahnhof“. Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Vermutlich beschädigte der unbekannte Verursacher den Pkw beim Ein- oder Ausparken. Es entstand Schaden von circa 2.000 Euro. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg

Unfall mit Verletzten

Neuenstein. Am Montag (04.03.), gegen 5:45 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Frielendorf hinter einem 62-jährigen Pkw-Fahrer aus Neuenstein die B324 von Obergeis in Richtung Bad Hersfeld. Vor der Ortslage Untergeis überholte der 50-jährige Pkw-Fahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen den unmittelbar vor ihm fahrenden 62-Jährigen. Dabei kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit dem ihm entgegenkommenden 52-jährigen Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 50-jährige Fahrer aus Frielendorf sowie der 52-jährige Fahrer aus Bad Hersfeld wurden leicht verletzt Kliniken verbracht.

Polizeistation Bad Hersfeld

Unfallflucht

Alsfeld. Am Montag (04.03.) kam es gegen 3:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B 49 – Ortsausgang in Fahrtrichtung Romrod. Der Fahrer eines Lkw stellte diesen nach aktuellem Kenntnisstand samt Sattelauflieger auf der Bundesstraße ab und stieg dann aus um etwas nachzuschauen. Dabei sicherte der Fahrer das Fahrzeug vermutlich nicht gegen Wegrollen. In Folge dessen rollte der Lkw rückwärts über eine mittig in der Fahrbahn vorhandene Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen und beschädigte diese. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld, Tel.: 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Alsfeld

Pkw rollt ins Wasser

Herbstein. Am Montag (04.03.), gegen 19 Uhr, rollte ein blauer VW in den Bach „Alte Hasel“ auf der Vogelsbergstraße in Rixfeld. Der Pkw stand nach aktuell vorliegenden Informationen in einer stark abschüssigen Hofeinfahrt. Aus noch unklarer Ursache rollte das Auto plötzlich rückwärts über die Straße in den angrenzenden Bach. Der Bachpegel lag zu diesem Zeitpunkt bei etwa einem Meter und war circa vier Meter breit, sodass der VW vollständig im Wasser stand. Dorfbewohner konnten das Auto mit einer Landmaschine bergen. Glücklicherweise liefen keine Betriebsmittel aus. Wie hoch der an dem Pkw entstandene Schaden ist, kann momentan nicht gesagt werden.

Brand an Stellwerk

Cornberg. Nach einem Brand am Montagabend (04.03.), gegen 21.15 Uhr, an einem Stellwerk in Cornberg, ermittelt die osthessische Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte mehrere Fensterrahmen des Gebäudes in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer glücklicherweise zeitnah ablöschen, sodass ein Brand des gesamten Gebäudes verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand.

Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Diese dauern momentan weiter an. Es liegen jedoch Anhaltspunkte auf Brandstiftung vor.

Die Zugverbindung zwischen Sontra und Bebra war aufgrund des Brandes vorübergehend für den Personen- und Güterverkehr eingeschränkt. Die Strecke musste im Rahmen der Löscharbeiten bis etwa 23.20 Uhr gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder möglicherweise in den Stunden und Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Am Sonntag, den 03.03.2024, kam es gg. 17:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinbus und einem Motorrad, welches mit zwei Personen besetzt war. Beide Fahrzeuge befuhren zunächst die Lindenstraße in Richtung Vogelsbergstraße in Lauterbach. In Höhe der Abzweigung An der Münz ordnete sich der Kleinbus zunächst auf die Linksabbiegerspur ein. Als sich das Motorrad auf gleicher Höhe auf der durchgehenden Fahrbahn befand, wechselte der Kleinbus unerwartet auf die Durchfahrtsfahrbahn zurück, sodass es dort zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer sowie sein Sozius kamen hierdurch zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Der Fahrer des Kleinbusses entfernte sich im weiteren Verlauf zu Fuß von der Unfallstelle.

Es entstand Sachschaden von ca. 6.000 EUR

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter 06641/971-0 in Verbindung zu setzen.