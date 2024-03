Bergstrasse

Zwingenberg: Büro im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Zwingenberg (ots) – In der Zeit zwischen Sonntagabend (03.03.) und

Montagnachmittag (04.03.) brachen bislang unbekannte Kriminelle in das Büro

eines Indoorspielplatzes „In der Tagweide“ ein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen sie gewaltsam ins Innere der Einrichtung

ein. Sie erbeuteten anschließend in Tresoren aufbewahrtes Geld. Durch den

Einbruch entstanden weitere Beschädigungen in einer vorläufig geschätzten Höhe

von rund 3500 Euro.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21/22 in Heppenheim aufgenommen.

Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06252/7060 mit der Kripo in

Verbindung zu setzen.

Bensheim: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Ermittler

Bensheim (ots) – Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Montag (04.03.)

zu. Mit Gewalt hebelten die Täter in der Zeit zwischen 17.00 und 18.15 Uhr ein

Fenster zu einem Wohnhaus in der Neugrabenstraße auf und verschafften sich so

Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort ließen sie Schmuck mitgehen. Gescheitert

sind Einbrecher dagegen um kurz vor 19.00 Uhr mit ihrem Versuch über eine

Terrassentür in ein Haus in der Adolf-Kolping-Straße einzudringen. Eine

Bewohnerin bemerkte die zwei dunklen Gestalten, worauf die Unbekannten

unverrichteter Dinge ohne Beute vom Tatort flüchteten. Die Polizei vermutet

einen Tatzusammenhang.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Telefonnummer 06252/7060.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viernheim (ots) – Viernheim -Im Zeitraum vom 02.03.2024 13:30 bis 03.03.2024

09:30 Uhr wurde ein, in der Erzbergerstraße auf Hausnummer Höhe 4-6 in 68519

Viernheim, geparkter Skoda Kodiaq an der linken Fahrzeugkarosserie beschädigt.

Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Straßenrand abgestellt gewesen. Der

Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um

den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca.3000,- Euro

beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher

machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Lampertheim unter der

Rufnummer +49 6206 9440-0.

Darmstadt

Darmstadt: Unbekannte verteilen Aufkleber / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei am Montag (4.3.) bekannt wurde, beklebten

Unbekannte gegen 20.30 Uhr zunächst das Hoftor des Geschädigten in der

Hirschstraße mit mehreren Stickern, die angeordnet waren in der Form eines

Hakenkreuzes. Auch der Briefkasten wurde mit Aufklebern versehen. Anschließend

kletterten die unbekannten Täter auf das Grundstück des Geschädigten und klebten

weitere Aufkleber auf die Hauseingangstür. Der polizeiliche Staatsschutz hat die

Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die

Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den

Ermittlern unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt: Diebstahl von Staubsauger endet in Justizvollzugsanstalt / 46-jähriger Mann in Haft

Darmstadt (ots) – Am Samstag (2.3.) gegen 16 Uhr erkannte ein Ladendetektiv

eines Verkaufsgeschäftes in der Elisabethenstraße einen Mann wieder, der am Tag

zuvor einen Staubsauger im Wert von rund 500 Euro entwendet haben soll. Der

Detektiv hielt den Mann auf und alarmierte umgehend die Polizei, die den

Tatverdächtigen vorläufig festnahm. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft

wurde der Mann am darauffolgenden Tag (3.3.) dem Ermittlungsrichter vorgeführt,

der einen Haftbefehl erließ und die Untersuchungshaft anordnete. Der 46 Jahre

alte Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Darmstadt: Fahrraddieb festgenommen / 35-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt (ots) – In der Nacht auf Samstag (2.3.) nahm eine Polizeistreife des 1. Polizeireviers in Darmstadt einen 35-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des

Herrngarten vorläufig fest. Der 35 Jahre alte Mann steht im Verdacht, im

Zeitraum von September 2023 bis Januar 2024 mindestens acht Fahrraddiebstähle

begangen zu haben. Aufgrund dessen erließ das Amtsgericht Darmstadt bereits am

Donnerstag (29.2) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den

35-Jährigen. Nachdem er durch die Beamten festgenommen wurde, erfolgte noch am

selben Tag die Vorführung vor einem Haftrichter, der den Vollzug der

Untersuchungshaft anordnete. Der 35-jährige Mann wurde anschließend in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ob der Beschuldigte als Täter für weitere

Fahrraddiebstähle in Betracht kommt, ist Gegenstand der andauernden

Ermittlungen.

Darmstadt: IPad aus Auto gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Aus einem weißen Hyundai i30, der in der Emil-Voltz-Straße

geparkt war, entwendeten bislang unbekannte Täter am Montag (4.3.) in der Zeit

zwischen 18.15 und 22.15 Uhr ein Apple IPad Pro mit einer Tastatur und einem

Apple Stift. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zum Innenraum des

Fahrzeugs und nahmen die Elektrogeräte aus einem Rucksack, der sich auf dem

Rücksitz befand. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro flüchteten

sie unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das mit den weiteren Ermittlungen

beauftragte Kommissariat 21/22 aus Darmstadt entgegen. Mögliche Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 an die Ermittler zu wenden.

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr / Keine Verstöße festgestellt

Ober-Ramstadt (ots) – Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt

führten in Unterstützung ihrer Kollegen des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz

am Montag (4.3.) in der Zeit zwischen 16 und 23 Uhr Verkehrskontrollen mit dem

Schwerpunkt der Überwachung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Die

Kontrollstelle richteten die Polizisten im Nieder-Modauer-Weg ein. Hier

kontrollierten sie insgesamt 48 Fahrzeuge und 77 Personen. Anhand durchgeführter

Atemalkohol- und Drogentests stellten die Ordnungshüter erfreulicherweise fest,

dass keiner der Fahrer berauscht am Straßenverkehr teilnahm.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Säckeweise Pfandflaschen erbeutet – 22-Jähriger per Haftbefehl gesucht

Ein Bahnmitarbeiter verständigte am Sonntagmorgen (03.03.) die Polizei, weil fünf Männer, die mit Säcken, gefüllt mit rund 1500 Pfandflaschen, am Bahnhof über den Bahnsteig rannten.

Die Beamten kontrollierten die Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren anschließend und stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher. Wie sich zudem herausstellte, lag gegen einen von ihnen, einem 22 Jahre alten Mann, ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Raubes vor. Alle fünf Männer wurde vorläufig festgenommen. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Pfandflaschen vermutlich vom Gelände eines Erfrischungsgetränke-Konzerns „An der Brücke“ stammen dürften. Dort wurden nach derzeitigem Kenntnisstand noch erheblich mehr Pfandflaschen gestohlen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Vier der Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl zu verantworten haben. Der per Haftbefehl gesuchte 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Polizei sucht Eigentümer von elektrischer Schubkarre und E-Scooter

Das Kommissariat 41 der Polizei in Erbach ist aktuell auf der Suche nach den rechtmäßigen Besitzern eines sichergestellten E-Scooters sowie einer elektrischen Schubkarre. Bereits am 23. Januar bzw. am 15. Februar hatten Polizeikräfte den Scooter der Marke „Rockourlife“ und die grüne Schubkarre der Marke „Zipper“ im Rahmen von Durchsuchungen wegen mehrerer Einbrüche in Gartengrundstücke im Bereich Reichelsheim bei einem Verdächtigen gefunden. Sichergestellt wurde damals zudem mittlerweile bereits Eigentumsdelikten zugeordnetes Diebesgut, vor allem Fahrräder.

Es besteht der Verdacht, dass die beiden auf dem Foto abgebildeten Gegenstände ebenfalls gestohlen wurden. Bisher konnte der E-Scooter und die elektrische Schubkarre noch keiner Straftat zugeordnet werden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt bleibt daher unklar, wem die Dinge tatsächlich gehören.

Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittler: Wer erkennt den Scooter oder die Schubkarre wieder? Wer kann Hinweise zur Herkunft geben? Das Kommissariat 41 ist unter der Rufnummer 06062/9530 zu erreichen.

Breuberg-Sandbach: Geschwindigkeitskontrollen in Höchster Straße

Am Montag (04.03.), in der Zeit von 15.20 bis 16.50 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeistation Höchst in der Höchster Straße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dort sind maximal 50 km/h erlaubt.

Von den 85 gemessenen Fahrzeugen überschritten 13 Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Unrühmliche Spitzenreiterin war eine Frau aus Höchst mit einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern. Sie erwartet nun ein Bußgeld von 150 Euro und ein Punkt in Flensburg.