Kaiserslautern: Dominic Miller „Vagabond Tour 2024“ am 07. Mai 2024

Kaiserslautern – Dominic Miller, weithin bekannt als Stings langjähriger Side-Kick-Gitarrist, ist auch ein extrem erfolgreicher Solokünstler, der bereits 12 Alben unter seinem eigenen Namen veröffentlicht hat.

Als Bandleader genießt Miller einen exzellenten Ruf, sowohl in der professionellen Musikwelt als auch bei Musikfans weltweit. Geboren im argentinischen Buenos Aires als Sohn eines amerikanischen Vaters und einer irischen Mutter, studierte er Gitarre am renommierten „Berklee College of Music“ in Boston und an der Londoner „Guildhall School of Music“. Seit den späten 80er Jahren ist er einer der weltweit gefragtesten Studiomusiker. Die Liste seiner Engagements ist fast unendlich und lässt sich kaum in Kategorien einteilen und umfasst Kollaborationen u.a. mit Phil Collins, The Chieftains, Paul Simon, Eddi Reader, Katie Melua, Bryan Adams, Paul Young, Nigel Kennedy, Peter Gabriel und Tina Turner, um nur einige zu nennen.

Dominic Miller hat seit dem 1991er-Album „The Soul Cages“ an jedem Sting Album mitgewirkt und über Tausende Konzerte mit dem ehemaligen „Police“ Sänger gespielt sowie Hits wie „Shape Of My Heart“ und „La Belle Dame sans regrets“ mitgeschrieben.

Mit seinem neuen Album „Vagabond“ (ecm records) fügt er nun seiner Solo Diskografie ein weiteres Highlight hinzu. Aufgenommen im Studio „La Buissonne“ in Südfrankreich mit Weltklasse-Musikern wie Ziv Ravitz am Schlagzeug, Nicolas Fiszman am Bass und Jacob Karlzon am Klavier hat er eine faszinierende Klangmischung aus Jazz, Pop, Acoustic Folk, zeitgenössischer Klassik und Latin Elementen geschaffen. „Vagabond“ verbindet all diese Stile zu etwas völlig Neuem. Einen passenden Genre-Begriff für eine solche Symbiose gibt es noch nicht, aber wir glauben, dass es ihn bald geben wird.

In dieser faszinierenden Besetzung wird Dominic Miller 2024 auf Tournee gehen.

Dominic Miller – g

Ziv Ravitz – drums

Nicolas Fiszman – b

Jason Rebello / Jacob Karlzon – p