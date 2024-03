Oberhausen-Rheinhausen – Mehrere mit Messer verletzte Personen nach Streit unter Familienangehörigen sowie Widerstand gegen Polizeibeamte

Karlsruhe ( – Mehrere Streifenbesatzungen wurden am Samstagabend gegen 22:40

Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Angehörigen einer Familie in die

Adlerstraße in Oberhausen gerufen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten mehrere wohl zum Teil alkoholisierte

Mitglieder einer Familie aus noch unbekannten Gründen in einer Wohnung in

Streit. Diese Streitigkeiten mündeten in einer körperlichen Auseinandersetzung,

bei der vier Frauen im Alter von 24, 27, 30 und 32 Jahren unter anderem mit

Messern verletzt wurden. Tatverdächtig sind zwei Männer im Alter von 50 Jahren

und 26 Jahren.

Nach den Festnahmen der beiden Tatverdächtigen, griffen mehrere hinzukommende

Männer der Gegenpartei einen der Festgenommenen an und verletzten ihn durch

einen Faustschlag im Gesicht. Weitere Angriffe konnten mit einer großen Anzahl

von Polizeibeamten verhindert werden, was jedoch im Verlauf zu

Widerstandshandlungen führte. Um die Auseinandersetzung zu beenden und die

notwendigen ärztlichen Maßnahmen sowie die ersten Ermittlungen durchführen zu

können, waren insgesamt 13 Polizeibesatzungen eingesetzt.

Drei Frauen trugen infolge der Messerangriffe leichte Verletzungen davon, eine

32-jährige Geschädigte wurde mit schweren jedoch nicht lebensbedrohlichen

Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem polizeilichen Einsatz

wurden insgesamt vier Personen vorläufig festgenommen. Teilweise musste die

Polizei Pfefferspray einsetzen.

Die Festgenommenen müssen nun unter anderem mit Anzeigen wegen Körperverletzung

in mehreren Fällen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Ettlingen – Malsch – Autofahrer verursacht mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe ( – Am Samstagmorgen verursachte ein 55-jähriger Pkw-Fahrer

mehrere Verkehrsunfälle entlang der Bundesstraße 35 bei Ettlingen und Malsch.

Gegen 10:30 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Renault auf der B3 bei Ettlingen

in Richtung Karlsruhe. An der Straßenkreuzung B3 zur Anschlussstelle

Karlsruhe-Süd musste ein ihm vorausfahrender Autofahrer an der dortigen

Ampelanlage verkehrsbedingt anhalten. Der 55-Jahre alte Mann stoppte zunächst

hinter dem Pkw, um im weiteren Verlauf auf den vor ihm stehenden Pkw

aufzufahren. Der Autofahrer bemerkte offenbar den Zusammenstoß, stieg aus und

wollte mit dem 55-Jährigen Kontakt aufnehmen. Dieser blieb jedoch in seinem

Fahrzeug sitzen und fuhr, nachdem er erneut das Heck des vor ihm stehenden Pkw

touchierte, davon.

Auf der weiteren Fahrtstrecke in Richtung Malsch geriet der 55-Jährige offenbar

immer wieder auf die Gegenfahrbahn, sodass andere Verkehrsteilnehmer stark

abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen mussten. Gegen 11:00 Uhr endete die

Fahrt des Mannes mit einem weiteren Verkehrsunfall. An einem Kieswerk in Malsch

kam der 55-Jährige offenbar von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem

Firmenschild.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten Beamte des Polizeireviers Ettlingen

neben diversen Ausfallerscheinungen auch eine Atemalkoholkonzentration von etwa

2,26 Promille fest. Die Höhe der Sachschäden kann derzeit noch nicht beziffert

werden. Neben einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss der

55-jährige Autofahrer wohl auch mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Gestoßen und bestohlen – Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub in Leopoldshafen

Karlsruhe ( – Ein 38-jähriger Mann wurde am Samstagabend in Leopoldshafen

offenbar Opfer eines Raubes. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge lief der 38-Jährige gegen 22:00

Uhr die Leopoldstraße entlang und schob sein Fahrrad. Als er sich etwa auf Höhe

der Kreuzung Leopoldstraße/Landstraße/ Nordring befand, traten zwei Unbekannte

unvermittelt von hinten an ihn heran und versetzten ihm einen Stoß. Der

Geschädigte verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Die Männer

nahmen den Rucksack, den das Tatopfer über die Schulter trug an sich und

flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei Männer im Alter von etwa 30 Jahren

handeln. Einer der Täter sei größer, der andere kleiner gewesen. Beide hätten

eine ausländische Erscheinung gehabt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 an den

Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu wenden.

Forst – Einbrecher auf frischer Tat ertappt – vorläufig festgenommen

Karlsruhe ( – Am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr verschaffte sich ein

Einbrecher über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in das Innere eines

Wohnhauses in der Hambrücker Straße in Forst.

Eine Bewohnerin wurde durch eine Überwachungskamera auf den Einbruch aufmerksam

und verständigte sofort die Polizei. Die Beamten konnten den Täter noch in der

Wohnung vorläufig festnehmen.

Ob ein bei dem Mann aufgefundene Messer im Verbindung mit einer weiteren Tat

steht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Malsch – Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Karlsruhe ( – Am Freitagabend ereignete sich in Malsch ein Verkehrsunfall,

bei dem eine Person verletzt wurde.

Gegen 21:20 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw auf der Schützenstraße. An

der Straßenkreuzung zur Bruhrückstraße missachtete der Audi-Fahrer offenbar die

Vorfahrt einer von rechts kommenden 28-jährigen Autofahrerin. In der Folge kam

es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei erlitt die 28-Jährige nach ersten

Erkenntnissen wohl leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme, durch Beamte

der Verkehrspolizei Karlsruhe, ergaben sich Verdachtsmomente auf eine mögliche

Alkoholisierung des 37-jährigen Unfallverursachers. Ein an der Unfallstelle

durchgeführter Atemalkoholtest ergab in der Folge einen Wert von etwa 1,1

Promille.

Neben einer Blutprobe auf dem Polizeirevier musste der 37-Jährige auch seinen

Führerschein abgeben. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – BMW-Fahrer gerät mehrfach auf die Gegenfahrbahn – Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung

Karlsruhe ( – Ein offenbar und dem Einfluss berauschender Mittel stehender

Autofahrer geriet am Sonntagnachmittag im Stadtgebiet mehrfach auf die

Gegenfahrbahn und gefährdete so wohl entgegenkommende Fahrzeuge.

Nach bisherigem Kenntnisstand informierte ein Verkehrsteilnehmer gegen 17:30 Uhr

die Polizei über einen verdächtigen grauen BMW M1, welcher auf der

Wolfartsweierer Straße stadtauswärts fuhr. Auf Höhe der Wolfartsweierer Brücke

geriet der Sportwagen offenbar mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass ein

entgegenkommender Autofahrer abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Im weiteren Verlauf fuhr der BMW wohl auch auf der Ottostraße mehrmals auf der

Fahrspur des Gegenverkehrs in Richtung Durlach, bis der Fahrer seinen Pkw

schließlich in der Ellmendinger Straße abstellte und sich in eine Pension begab.

Eine alarmierte Polizeistreife unterzog den Verdächtigen daraufhin einer

Kontrolle. Da die Beamten während der Kontrolle bei dem 31-Jährigen

Ausfallerscheinungen feststellten und Hinweise auf einen Medikamenteneinfluss

erlangten, ließen sie auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchführen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat die Ermittlungen wegen

Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Zeugen sowie mögliche weiteren

Verkehrsteilnehmern, die durch die riskante Fahrweise des 31-Jährigen gefährdet

wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 4907-0 zu melden.

Insbesondere sucht die Polizei nach dem Pkw-Fahrer, der auf der Brücke offenbar

abbremsen musste, um einen Unfall mit dem BMW zu verhindern.