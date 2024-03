Mannheim: Unachtsamkeit von Radfahrer führt zum Unfall

Mannheim ( – Am Sonntag gegen 11:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung

Lilienthalstraße / Tarnowitzer Weg ein Unfall zwischen einem 55-jährigen

Radfahrer und einem 51-jährigen Audi-Fahrer, bei dem der Radfahrer schwer,

jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurde.

Zuvor fuhr der 55-Jährige den Radweg der Lilienthalstraße in Fahrtrichtung

Sandhofen entlang. Auf gleicher Höhe befuhr der Audi-Fahrer die Lilienthalstraße

parallel zum Radweg in dieselbe Richtung. Auf Höhe der Einmündung

Lilienthalstraße / Ecke Tarnowitzer Weg fuhr der Radfahrer, ohne auf den

fließenden Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn und übersah den Audi-Fahrer.

Trotz umgehend eingeleiteter Vollbremsung und einem Ausweichmanöver des

Audi-Fahrers in die Fahrbahnmitte, kollidierte der Radfahrer mit dem Fahrzeug

und fiel über die Motorhauhaube zu Boden. Hierbei verletzte sich der 55-Jährige

schwer. Der Audi-Fahrer sowie eine weitere Verkehrsteilnehmerin leisteten

unverzüglich erste Hilfe und trugen den Radfahrer auf den Bürgersteig. Der

Radfahrer entfernte sich daraufhin zu Fuß in die Stettiner Straße und vertraute

sich dort einer Bekannten an, die wiederum den Rettungsdienst und die Polizei

alarmierte. Der verletzte Radfahrer wurde anschließend in ein nahegelegenes

Krankenhaus transportiert. An dem Fahrzeug des 51-Jährigen entstand ein

Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Der

Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Mannheim/Neuostheim: Schäferhund erfolgreich eingefangen

Mannheim ( – Ein entlaufener Schäferhund hielt die Polizeihundeführerstaffel

in der vergangenen Nacht auf Trapp. Nachdem der Schäferhund am 29.02.2024

entlaufen war, wurde er am gestrigen Morgen im Bereich Mühlfeld Weg III und

kurzzeitig auch auf der Fahrbahn der angrenzenden Schnellstraße gesichtet. Zu

einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es dabei zwar nicht, da diese aber

nicht auszuschließen war, versuchten die Kollegen den Hund einzufangen und

lockten ihn dazu auf ein umzäuntes Gelände. Dort gelang es dann einem Tierarzt

und den Spezialisten der Tierrettung Rhein-Neckar den Hund mit einem Blasrohr

und Narkosepfeil zu betäuben und ihn so unverletzt und stressfrei einzufangen.

Mittlerweile ist der Hund wieder bei Bewusstsein und erfreut sich bester

Gesundheit. Der Hundehalter wurde bereits verständigt.

Mannheim/Innenstadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mannheim ( – Wie bereits berichtet kam es im Laufe der Nacht

zu einem Verkehrsunfall in der Rheinvorlandstraße.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 23-Jähriger die Rheinvorlandstraße

mit einem Audi A6 und kollidierte hierbei mit einem rückwärts ausparkenden

Mercedes-Benz A 35 AMG. Fahrer und Beifahrer des Mercedes, beide 29 Jahre alt,

wurden hierbei leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der

Fahrer des Audi verblieb unverletzt. Sowohl der Audi als auch der Mercedes

erlitten einen Totalschaden und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 70.000

EUR.

Es wurden Hinweise bekannt, dass sich kurz zuvor der Fahrer des Audi A6 ein

Rennen mit einem ebenso hochmotorisierten, silberfarbenen 5er BMW geliefert

haben soll. Alle beteiligten Fahrzeuge sind vermutlich der Poser-Szene

zuzuordnen. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich

an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu

wenden.